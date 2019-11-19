Экономика
ИзвестияБолее 40 т золота впервые за 40 лет добыли на Колыме
Колымские золотопромышленники добыли с начала года 40,23 т золота, достигнув рекордного для региона с 1979 года показателя. Об этом во вторник, 19 ноября, сообщает пресс-служба правительства Магаданской области. Ожидается, что до конца года этот показатель может вырасти до 50 т.
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Рекордное количество золота за последние 40 лет добыли на Колыме к 1 ноября
MagadanMedia.ruвчера в 20:38
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Политика
Киев не откажется от суда против РФ, несмотря на освобождение моряков
Украина не откажется от участия в международном трибунале ООН против России, несмотря на освобождение устроивших провокацию в Керченском проливе 24 моряков и готовящуюся передачу Киеву трех судов, задержанных российскими пограничниками во время инцидента в этом же регионе в ноябре прошлого года, сообщила замглавы МИД Украины Елена Зеркаль в социальной сети Facebook.
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В Москве проверят действия чиновников после оставления матерью детей
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Общество
РЖД показали прототип новых плацкартных вагонов
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Крупнейшую в России нарколабораторию ликвидировали в Подмосковье
Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что в Серпуховском районе Московской области ликвидирована крупнейшая за последние годы нарколаборатория.
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Американские астронавты не попали в экипажи кораблей «Союз»
Авто
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Как заявил гендиректор компании Адиль Ширинов в интервью агентству ТАСС, в 2020 году ульяновцы представят абсолютно новый бензиновый турбомотор (индекс 002) мощностью 180 сил.
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Актера Юрия Соломина госпитализировали в тяжелом состоянии
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В Минздраве прокомментировали увольнение детского трансплантолога
Все дети, которым нужна трансплантация почки или печени, получат лечение в Национальном медицинском исследовательском центре здоровья детей в полном объеме, сообщили в пресс-службе Минздрава.
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В Пензе автомобиль провалился под землю, два человека погибли
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Михаил Боярский сообщил об уходе со сцены
Михаил Боярский объявил об уходе со сцены в программе телеканала НТВ «Ты не поверишь!».
Армия и оружие
Главком ВМФ проверил в Санкт-Петербурге постройку неатомных подлодок
Главнокомандующий ВМФ России адмирал Николай Евменов проинспектировал процесс постройки серии неатомных подводных лодок проекта 636.3 для Тихоокеанского флота на «Адмиралтейских верфях» в Санкт-Петербурге, сообщает 18 ноября пресс-служба Минобороны РФ.
Армия и оружие
Турция пригрозила возобновить военную операцию в Сирии
С 9 по 22 октября Турция проводила в Сирии военную операцию «Источник мира» против курдских формирований и боевиков террористической организации «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России).
Происшествия
Капитана спецназа ФСБ жестоко избили в центре Москвы
Сотрудник Центра спецназначения (ЦСН) ФСБ России госпитализирован после избиения неизвестными в центре Москвы, сообщил "Интерфаксу" во вторник информированный источник.
Технологии
Критики прохладно встретили игровой сервис Google Stadia
Компания Google готовится к запуску игрового стримингового сервиса Stadia.
Общество
Кейт Миддлтон и принц Уильям посетили торжественный вечер в театре Палладиум
Герцоги Кембриджские посетили ежегодный благотворительный концерт Royal Variety Performance в театре Палладиум.
Общество
Россияне смогут покупать и продавать имущество через портал госуслуг
Предполагается, что теперь при покупке, к примеру, автомобиля, заключить договор, получить страховку и поставить машину на учет можно будет через идентификацию на Едином портале государственных и муниципальных услуг.
Политика
Поубавились симпатии россиян к Владимиру Путину
Симпатии россиян к президенту Владимиру Путину снизились Симпатии россиян к президенту Владимиру Путину снизились.
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В Польше назвали два сценария войны США с Россией
Польский журналист Антоний Конюшевский описал, как может развернуться война между Россией и США.
Общество
Названы самые популярные желания детей в письмах Деду Морозу
Стало известно, с какими пожеланиями российские дети чаще всего обращаются к Деду Морозу. Об этом RT рассказали в пресс-службе Деда Мороза.
Экономика
Сбербанк купит долю в Mail.ru Group
В периметр создаваемой платформы Mail.ru Group внесет Delivery Club (100%), "Ситимобил" (29,67%), связанные с ними инвестиции в других компаниях в сферах еды и транспорта (включая YouDrive, DC Daily, Performance Group), а также 8,5 млрд руб. До закрытия сделки интернет-компания обязалась обеспечить консолидацию на СП доли в 78,82% в "Ситимобил".
Политика
Минэнерго Украины отреагировало на предложение «Газпрома» по транзиту
Глава Минэнерго Украины Алексей Оржель заявил, что предложение «Газпрома» о продлении существующего контракта на транзит газа или же заключение нового соглашения неприемлемо.
Общество
Программу субсидируемых авиаперевозок на Дальний Восток расширят
С будущего года транспортная доступность для жителей дальнего востока улучшится - правительство расширило программу субсидий для авиарейсов в регион.
Экономика
В России выросло число просрочек по кредитам
Каждый четвертый должник банка имеет просрочку по кредитам более трех месяцев, всего таких заемщиков уже 10 млн.
Путешествия
Российские туристы начали летать на отдых в Сирию
Два российских туроператора начали продажу организованных туров в Сирию.
Шоу-бизнес
Пригожин объяснил, почему Ротару не выступала в РФ
Певица София Ротару возвращается в Россию не на заработки, сказал продюсер Иосиф Пригожин.
Общество
Дело главного бухгалтера «Седьмой студии» Масляевой вернули в суд
Президиум Мосгорсуда вернул на новое рассмотрение в Мещанский суд столицы дело бывшего главного бухгалтера «Седьмой студии» Нины Масляевой.