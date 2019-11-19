Экономика

ИзвестияИзвестияБолее 40 т золота впервые за 40 лет добыли на Колыме

Колымские золотопромышленники добыли с начала года 40,23 т золота, достигнув рекордного для региона с 1979 года показателя. Об этом во вторник, 19 ноября, сообщает пресс-служба правительства Магаданской области. Ожидается, что до конца года этот показатель может вырасти до 50 т.
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Более 40 т золота впервые за 40 лет добыли на Колыме

Известиявчера в 23:54

Колымское золото: Есть рекорд!

REGNUMвчера в 22:03

В Магаданской области побит 40-летний рекорд по добыче золота

RT на русскомвчера в 22:51

Колыма побила рекорд 40-летней давности по добыче золота

Московский Комсомолец Колымавчера в 22:16

В Магаданской области побит сорокалетний рекорд по добыче золота

Московский Комсомолецвчера в 23:10

Впервые за 40 лет в Магаданской области добыли более 40 т золота

ТАССвчера в 21:31

Рекордное количество золота за последние 40 лет добыли на Колыме к 1 ноября

MagadanMedia.ruвчера в 20:38
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Политика

Киев не откажется от суда против РФ, несмотря на освобождение моряков

Украина не откажется от участия в международном трибунале ООН против России, несмотря на освобождение устроивших провокацию в Керченском проливе 24 моряков и готовящуюся передачу Киеву трех судов, задержанных российскими пограничниками во время инцидента в этом же регионе в ноябре прошлого года, сообщила замглавы МИД Украины Елена Зеркаль в социальной сети Facebook.
ФАН вчера в 06:48
Происшествия

В Москве проверят действия чиновников после оставления матерью детей

Прокуратура Москвы проверит действия чиновников после того, как в одной из квартир на юго-западе столицы были найдены восемь простуженных детей, мать которых оставила их на несколько дней с бабушкой.
RT на русском 03:20
Общество

РЖД показали прототип новых плацкартных вагонов

РЖД представили макет нового плацкартного вагона с модульным пространством.
РБК 03:01
Происшествия

Крупнейшую в России нарколабораторию ликвидировали в Подмосковье

Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что в Серпуховском районе Московской области ликвидирована крупнейшая за последние годы нарколаборатория.
RT на русском вчера в 23:21
Общество

Американские астронавты не попали в экипажи кораблей «Союз»

РИА Новости вчера в 19:15
Общество

В России согласован порядок продажи «красивых» номеров

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Авто

У модели УАЗ Патриот появится бензиновый турбомотор

Как заявил гендиректор компании Адиль Ширинов в интервью агентству ТАСС, в 2020 году ульяновцы представят абсолютно новый бензиновый турбомотор (индекс 002) мощностью 180 сил.
Драйв 03:36
Шоу-бизнес

Актера Юрия Соломина госпитализировали в тяжелом состоянии

Народного артиста СССР Юрия Соломина доставили в одну из московских больниц в тяжелом состоянии, сообщает во вторник, 19 ноября, РЕН ТВ.
Известия вчера в 18:39
Культура

На Первом стартует сериал «Ничто не случается дважды»

Оксана Байрак режиссер Не пропустите премьеру сериала «Ничто не случается дважды» в этот понедельник, 18 ноября, на Первом канале.
Tricolor TV Magazine вчера в 01:55
Армия и оружие

Российские военные корабли проводят учения в Чёрном море

Россия проводит учения в Чёрном море. В маневрах задействованы авиация и более десяти кораблей Черноморского флота.
Life.ru 01:49
Здоровье

В Минздраве прокомментировали увольнение детского трансплантолога

Все дети, которым нужна трансплантация почки или печени, получат лечение в Национальном медицинском исследовательском центре здоровья детей в полном объеме, сообщили в пресс-службе Минздрава.
РИА Новости вчера в 15:09
Происшествия

В Пензе автомобиль провалился под землю, два человека погибли

Автомобиль во вторник полностью провалился под землю на парковке у магазина в Пензе, в результате погибли два человека, сообщили РИА Новости представители силовых структур региона.
РИА Новости 03:28
Шоу-бизнес

Михаил Боярский сообщил об уходе со сцены

Михаил Боярский объявил об уходе со сцены в программе телеканала НТВ «Ты не поверишь!».
Сусанин 03:32
Происшествия

СК возбудил дело по факту исчезновения редактора «Интерфакса» в Москве

Известия 03:33
Армия и оружие

Главком ВМФ проверил в Санкт-Петербурге постройку неатомных подлодок

Главнокомандующий ВМФ России адмирал Николай Евменов проинспектировал процесс постройки серии неатомных подводных лодок проекта 636.3 для Тихоокеанского флота на «Адмиралтейских верфях» в Санкт-Петербурге, сообщает 18 ноября пресс-служба Минобороны РФ.
REGNUM вчера в 10:54
Армия и оружие

Турция пригрозила возобновить военную операцию в Сирии

С 9 по 22 октября Турция проводила в Сирии военную операцию «Источник мира» против курдских формирований и боевиков террористической организации «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России).
Известия вчера в 23:40
Происшествия

Капитана спецназа ФСБ жестоко избили в центре Москвы

Сотрудник Центра спецназначения (ЦСН) ФСБ России госпитализирован после избиения неизвестными в центре Москвы, сообщил "Интерфаксу" во вторник информированный источник.
Интерфакс 02:57
Технологии

Критики прохладно встретили игровой сервис Google Stadia

Компания Google готовится к запуску игрового стримингового сервиса Stadia.
News.ru 02:31
Общество

Кейт Миддлтон и принц Уильям посетили торжественный вечер в театре Палладиум

Герцоги Кембриджские посетили ежегодный благотворительный концерт Royal Variety Performance в театре Палладиум.
ОК! вчера в 15:38
Общество

Россияне смогут покупать и продавать имущество через портал госуслуг

Предполагается, что теперь при покупке, к примеру, автомобиля, заключить договор, получить страховку и поставить машину на учет можно будет через идентификацию на Едином портале государственных и муниципальных услуг.
РИА Новости 03:36
Политика

Поубавились симпатии россиян к Владимиру Путину

Симпатии россиян к президенту Владимиру Путину снизились Симпатии россиян к президенту Владимиру Путину снизились.
Курьер. Среда. Бердск вчера в 22:45
Армия и оружие

В Польше назвали два сценария войны США с Россией

Польский журналист Антоний Конюшевский описал, как может развернуться война между Россией и США.
Lenta.ru 00:48
Общество

Названы самые популярные желания детей в письмах Деду Морозу

Стало известно, с какими пожеланиями российские дети чаще всего обращаются к Деду Морозу. Об этом RT рассказали в пресс-службе Деда Мороза.
RT на русском вчера в 22:02
Экономика

Сбербанк купит долю в Mail.ru Group

В периметр создаваемой платформы Mail.ru Group внесет Delivery Club (100%), "Ситимобил" (29,67%), связанные с ними инвестиции в других компаниях в сферах еды и транспорта (включая YouDrive, DC Daily, Performance Group), а также 8,5 млрд руб. До закрытия сделки интернет-компания обязалась обеспечить консолидацию на СП доли в 78,82% в "Ситимобил".
Коммерсантъ 02:00
Политика

Минэнерго Украины отреагировало на предложение «Газпрома» по транзиту

Глава Минэнерго Украины Алексей Оржель заявил, что предложение «Газпрома» о продлении существующего контракта на транзит газа или же заключение нового соглашения неприемлемо.
RT на русском вчера в 16:32
Общество

Программу субсидируемых авиаперевозок на Дальний Восток расширят

С будущего года транспортная доступность для жителей дальнего востока улучшится - правительство расширило программу субсидий для авиарейсов в регион.
Общественное телевидение России вчера в 08:44
Экономика

В России выросло число просрочек по кредитам

Каждый четвертый должник банка имеет просрочку по кредитам более трех месяцев, всего таких заемщиков уже 10 млн.
Известия вчера в 17:54
Путешествия

Российские туристы начали летать на отдых в Сирию

Два российских туроператора начали продажу организованных туров в Сирию.
Znak.com вчера в 21:45
Шоу-бизнес

Пригожин объяснил, почему Ротару не выступала в РФ

Певица София Ротару возвращается в Россию не на заработки, сказал продюсер Иосиф Пригожин.
Piter.tv вчера в 13:23
Общество

Дело главного бухгалтера «Седьмой студии» Масляевой вернули в суд

Президиум Мосгорсуда вернул на новое рассмотрение в Мещанский суд столицы дело бывшего главного бухгалтера «Седьмой студии» Нины Масляевой.
BFM.ru 02:31
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