Экономика

ИзвестияИзвестияБолее 40 т золота впервые за 40 лет добыли на Колыме

Колымские золотопромышленники добыли с начала года 40,23 т золота, достигнув рекордного для региона с 1979 года показателя. Об этом во вторник, 19 ноября, сообщает пресс-служба правительства Магаданской области. Ожидается, что до конца года этот показатель может вырасти до 50 т.
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Более 40 т золота впервые за 40 лет добыли на Колыме

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Московский Комсомолец Колымавчера в 22:16

Колымское золото: Есть рекорд!

REGNUMвчера в 22:03

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ТАССвчера в 21:31

В Магаданской области побит сорокалетний рекорд по добыче золота

Московский Комсомолецвчера в 23:10
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