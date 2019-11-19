Экономика

ИзвестияИзвестияБолее 40 т золота впервые за 40 лет добыли на Колыме

Колымские золотопромышленники добыли с начала года 40,23 т золота, достигнув рекордного для региона с 1979 года показателя. Об этом во вторник, 19 ноября, сообщает пресс-служба правительства Магаданской области. Ожидается, что до конца года этот показатель может вырасти до 50 т.
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Колымское золото: Есть рекорд!

REGNUMвчера в 22:03

Более 40 т золота впервые за 40 лет добыли на Колыме

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В Магаданской области побит сорокалетний рекорд по добыче золота

Московский Комсомолецвчера в 23:10

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Рекордное количество золота за последние 40 лет добыли на Колыме к 1 ноября

MagadanMedia.ruвчера в 20:38
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На северо-востоке Сирии произошёл первый случай поджога российского бронеавтомобиля из состава патрулирующей группы.
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