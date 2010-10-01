Финансы
ТАССБолее 40% вкладов в российские банки в 2019 году превысили суммы страхового покрытия
Около 43% депозитов физлиц в российские банки в 2019 году были сделаны на суммы выше страхового покрытия (1,4 млн рублей), говорится в прогнозе банковского сектора Альфа-банка.
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В Барселоне стартовал четвёртый день зимних тестов
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Netflix запустил новую функцию. Теперь пользователи могут видеть топ-10 самых популярных фильмов и сериалов.
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Уязвимость Wi-Fi поставила под угрозу миллиарды устройств
В чипах Wi-Fi, произведенных Cypress и Broadcom, была допущена критическая ошибка, которая сделала уязвимыми к прослушке миллиарды устройств.
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Вице-премьер Украины по европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба заявил, что у него есть план по возвращению Крыма под контроль Киева.
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«Система» проведет инвестиции через «дочку»
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Выяснилось, что экс-начальник главка МВД по ЦФО переехал вместе со своей семьей во Францию – там, по данным СМИ, он приобрел несколько особняков на Лазурном Берегу и в Монако, при этом продав всю недвижимость в России.
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Министерство обороны России ко Дню Сил специальных операций опубликовало видео, на котором показана работа российского спецназа.
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На чеченского блогера Тумсо Абдурахманова совершена попытка покушения
На чеченского блогера Тумсо Абдурахманова совершили попытку покушения. Об этом сообщается на сайте правозащитной ассоциации VAYFOND.
Общество
В ЦБ рассказали о новой схеме мошенничества «такси от банка»
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Шоу-бизнес
Обнажённая Мария Кожевникова появилась на обложке мужского журнала
Многодетная мама, актриса и общественный деятель Мария Кожевникова опубликовала в Инстаграм пикантный снимок.
Политика
Предвыборный штаб Трампа подал в суд на газету The New York Times
Предвыборный штаб Дональда Трампа подал иск в Верховный суд США к газете с за публикацию ложных заявлений.
Общество
Посольство России объяснило долг за въезд в центр Лондона
Посольство России в Великобритании считает налогом плату за въезд в центр Лондона, и напоминает, что дипмиссии освобождены от их уплаты, говорится в комментарии российской миссии.
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Онкологи назвали необычный симптом рака печени
Как сообщает ToDay News Ufa, на ранних стадиях рак печени обычно не вызывает симптомов.
Энергетика
Цена нефти Brent опустилась ниже $52
Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в апреле 2020 года на бирже ICE в Лондоне снизилась на 1,64% - до $51,94 за баррель, свидетельствуют данные торгов на 05:07 мск.
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Президент России Владимир Путин сообщил, что Россия как правопреемник СССР взяла на себя обязательства выплатить долги всех бывших советских республик и сделала это.
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Россиянка Павлова стала чемпионкой Европы в суперспринте
Политика
Посольство обратилось к США со срочным запросом о медпомощи Ярошенко
Посольство России обратилось к властям США со срочным запросом о медицинской помощи находящемуся в американской тюрьме российскому летчику Константину Ярошенко в связи с резким ухудшением его здоровья.
Экономика
Несколько сахарных заводов закрываются в России
В сельскохозяйственном сезоне – 2020/21 не смогут работать заводы, суммарные мощности которых превышают 150 тыс. т. Об этом 24 февраля сообщила газета «Ведомости» со ссылкой на главу Союза сахаропроизводителей Андрея Бодина.
Теннис
Мария Шарапова объявила о завершении карьеры
Мария Шарапова объявила о завершении карьеры Мария Шарапова, которая на протяжении полутора десятилетий могла считаться самым узнаваемым персонажем не только российского тенниса, но и всего российского спорта, объявила о завершении карьеры.
Армия и оружие
Главком ВМС Украины пожаловался на перевооружение российского флота
Командующий ВМС Украины адмирал Игорь Воронченко во время выступления на форуме Age of Crimea пожаловался, что Россия за последние шесть лет значительно усилила боевой потенциал Черноморского флота.
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