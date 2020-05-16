Коронавирус
RT на русскомБолее 40 врачей в Дагестане умерли от коронавируса и пневмонии
Более 40 врачей скончались от последствий инфицирования коронавирусом и пневмонии в Дагестане, сообщил глава регионального Минздрава Джамалудин Гаджиибрагимов.
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В Дагестане более 13 тысяч больных пневмонией и COVID-19
Московский Комсомолец в Дагестаневчера в 16:34
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Общество
Задания ЕГЭ из-за пандемии коронавируса не планируют упрощать
Задания единого государственного экзамена (ЕГЭ) из-за ситуации с коронавирусом упрощать не планируется, заявила в воскресенье руководитель подведомственного Рособрнадзору Федерального института педагогических измерений (ФИПИ) Оксана Решетникова в интервью радиостанции "Комсомольская правда".
ТАСС 05:00
Общество
Власти Москвы оценили сроки смягчения ограничений
Глава Департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк в беседе с радио «Эхо Москвы» ответил на вопрос о возможности «послаблений и облегчений до 30, 31 мая, касающихся самоизоляции».
RT на русском вчера в 09:45
Армия и оружие
Госдеп увидел в действиях России в Арктике угрозу для обороны НАТО
Первый заместитель помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Майкл Мерфи заявил, что Россия ставит под угрозу линию противолодочной обороны НАТО в Северной Атлантике, то есть так называемый Фареро-Исландский рубеж, расположенный между Великобританией, Исландией и Гренландией.
Газета.Ru вчера в 10:19
Энергетика
«Газпром» прекратит транзит через Польшу по Ямальскому контракту
Контракт на транзит газа по трубопроводу Ямал — Европа заключили в 1990-х годах. Он предусматривает перекачку газа через Польшу в Европу.
BFM.ru вчера в 00:33
Политика
Путин заявил о наличии уникальных видов оружия у России
У России на сегодняшний день есть высокотехнологичное вооружение, которым не может похвастаться ни одна другая страна, сообщил президент Владимир Путин.
Коммерсантъ вчера в 12:49
Общество
Пожаловавшиеся на нехватку средств защиты чеченские медики извинились
Сотрудники центральной больницы Гудермесского района Чечни извинились за жалобу на нехватку средств индивидуальной защиты в условиях распространения коронавируса.
Lenta.ru 05:49
Общество
В России анонсировали запуск вакцины от коронавируса
В России анонсировали запуск вакцины от коронавируса.
Газета.Ru вчера в 12:12
Наука
В США нашли антитело для полной блокировки коронавируса
РИА Новости вчера в 12:51
Экономика
ЦБ пожаловался на банки из-за кредитных каникул
ЦБ пожаловался на российские банки и выявил недостатки в предоставлении гражданам кредитных каникул.
Lenta.ru 15 мая в 13:05
Происшествия
СК назвал причастных к провокации в ходе «Бессмертного полка»
Как рассказала корреспонденту "РГ" официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко, уголовные дела о реабилитации нацизма (ч. 1 ст. 354.1 УК РФ) расследует центральный аппарат СК - Главное следственное управление.
Российская газета вчера в 07:13
Общество
МВД рассказало о штрафах за отказ от тестирования на коронавирус
В МВД России пояснили, в каких случаях граждан могут оштрафовать за бездействие при коронавирусе.
Коммерсантъ вчера в 04:55
Общество
В Тюменской области с 18 мая начнут работать предприятия сферы услуг
Предприятия сферы услуг и магазины непродовольственных товаров площадью не более 400 кв. м с отдельным входом начнут работать в Тюменской области с 18 мая.
ТАСС 05:25
Происшествия
19-летний футболист был убит в драке
Футболист "Харлоу Таун" Франсуа Каблана был убит в драке в Лондоне, сообщает The Guardian.
Газета.Ru 05:58
Политика
США намерены частично возобновить финансирование ВОЗ
Администрация президента США Дональда Трампа намерена частично возобновить финансирование Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) для борьбы с пандемией коронавируса.
Известия вчера в 00:17
Экономика
В России зафиксирован рост продаж противовирусных препаратов
Продажи противовирусных препаратов в России в I квартале текущего года выросли на 21% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.
RT на русском 00:00
Общество
В России два дня подряд выявляют менее 10 тысяч заражений ковидом
17 мая оперативный штаб сообщил о 9709 новых случаях заражения коронавирусом.
Дождь 04:54
Общество
В Крыму могут открыть гостиницы и санатории после 15 июня
Глава Крыма Сергей Аксенов не исключил возможности открытия летом 2020 года отелей, санаториев и пансионатов на полуострове, цитирует его ТАСС.
Газета.Ru 05:55
Общество
В ФРГ отказались освободить «Северный поток — 2» от директивы ЕС
Ранее СМИ сообщали, что немецкий регулятор планирует отклонить заявку Nord Stream 2 AG на освобождение проекта трубопровода от правил обновлённой Газовой директивы ЕС.
RT на русском 15 мая в 03:23
Музыка
Участники «Евровидения-2020» дистанционно исполнили совместную песню
Участники отмененного «Евровидения-2020» в ночь с 16 на 17 мая выступили на специальном онлайн-концерте «Европа зажигает свет» (Europe Shine A Light), где дистанционно исполнили композицию Love Shine a Light каждый из своего города.
Известия вчера в 22:59
Экономика
Экономист уточнил, хотят ли банки заморозить вклады россиян
Банки не собираются замораживать вклады россиян, так как опасаются роста социальной напряженности.
URA.Ru вчера в 23:12
Происшествия
Полиция и Росгвардия пресекли сход торговцев около рынка Фуд-сити
ТАСС 15 мая в 12:10
Общество
Россиянам предсказали аномально холодную погоду
На ближайшие шесть дней в Центральной России прогнозируется аномально холодная погода.
Lenta.ru 01:27
Общество
У 23 новых заболевших коронавирус протекал бессимптомно
У 7 заболевших коронавирус протекал в форме пневмонии. Пятеро переносили болезнь в виде респираторной инфекции верхних дыхательных путей.
Каскад вчера в 04:29
Политика
Власти Украины ввели санкции против Эрмитажа и МГУ
Власти Украины ввели санкции в отношении российских музеев и вузов, в том числе Эрмитажа и МГУ имени М.В. Ломоносова.
Mockva.ru 15 мая в 21:44
Общество
Голикова назвала финансово невыгодным сокрытие смертей от коронавируса
Вице-премьер Татьяна Голикова в интервью программе «Вести недели» на телеканале «Россия 1» заявила, что российским больницам финансово невыгодно скрывать данные о смерти людей из-за последствий коронавируса.
РБК 06:14
Биатлон
Драчев разослал в регионы письма с критикой правления СБР
Руководитель Союза биатлонистов России Владимир Драчев отправил во все региональные федерации письма, где подверг критике решения, принятые на последних заседаниях правления СБР.
ProstoProSport 15 мая в 12:59
Общество
Минобрнауки допустило увеличение бюджетных мест в вузах
Министерство науки и высшего образования России рассматривает возможность выделения в вузах дополнительных бюджетных мест в вузах со следующего года.
Известия 04:40
Происшествия
В США разбился истребитель пятого поколения F-22
Истребитель пятого поколения ВВС США F-22 Raptor в пятницу упал во время обычного тренировочного полета в американском штате Флорида, сообщает сайт издания USA Today.
Интерфакс 15 мая в 12:40