с чего всё началось

Более 40 врачей скончались от последствий инфицирования коронавирусом и пневмонии в Дагестане, сообщил глава регионального Минздрава Джамалудин Гаджиибрагимов.

Более 40 врачей в Дагестане умерли от коронавируса и пневмонии

Общество Задания ЕГЭ из-за пандемии коронавируса не планируют упрощать Задания единого государственного экзамена (ЕГЭ) из-за ситуации с коронавирусом упрощать не планируется, заявила в воскресенье руководитель подведомственного Рособрнадзору Федерального института педагогических измерений (ФИПИ) Оксана Решетникова в интервью радиостанции "Комсомольская правда".

Общество Власти Москвы оценили сроки смягчения ограничений Глава Департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк в беседе с радио «Эхо Москвы» ответил на вопрос о возможности «послаблений и облегчений до 30, 31 мая, касающихся самоизоляции». 910

Армия и оружие Госдеп увидел в действиях России в Арктике угрозу для обороны НАТО Первый заместитель помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Майкл Мерфи заявил, что Россия ставит под угрозу линию противолодочной обороны НАТО в Северной Атлантике, то есть так называемый Фареро-Исландский рубеж, расположенный между Великобританией, Исландией и Гренландией. 249

Энергетика «Газпром» прекратит транзит через Польшу по Ямальскому контракту Контракт на транзит газа по трубопроводу Ямал — Европа заключили в 1990-х годах. Он предусматривает перекачку газа через Польшу в Европу. 2,4K

Общество Пожаловавшиеся на нехватку средств защиты чеченские медики извинились Сотрудники центральной больницы Гудермесского района Чечни извинились за жалобу на нехватку средств индивидуальной защиты в условиях распространения коронавируса. 5

Происшествия СК назвал причастных к провокации в ходе «Бессмертного полка» Как рассказала корреспонденту "РГ" официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко, уголовные дела о реабилитации нацизма (ч. 1 ст. 354.1 УК РФ) расследует центральный аппарат СК - Главное следственное управление. 5,7K

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Политика США намерены частично возобновить финансирование ВОЗ Администрация президента США Дональда Трампа намерена частично возобновить финансирование Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) для борьбы с пандемией коронавируса. 6

Экономика В России зафиксирован рост продаж противовирусных препаратов Продажи противовирусных препаратов в России в I квартале текущего года выросли на 21% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. 18

Общество В Крыму могут открыть гостиницы и санатории после 15 июня Глава Крыма Сергей Аксенов не исключил возможности открытия летом 2020 года отелей, санаториев и пансионатов на полуострове, цитирует его ТАСС.

Музыка Участники «Евровидения-2020» дистанционно исполнили совместную песню Участники отмененного «Евровидения-2020» в ночь с 16 на 17 мая выступили на специальном онлайн-концерте «Европа зажигает свет» (Europe Shine A Light), где дистанционно исполнили композицию Love Shine a Light каждый из своего города. 8

Экономика Экономист уточнил, хотят ли банки заморозить вклады россиян Банки не собираются замораживать вклады россиян, так как опасаются роста социальной напряженности.

Общество Россиянам предсказали аномально холодную погоду На ближайшие шесть дней в Центральной России прогнозируется аномально холодная погода. 852

Общество У 23 новых заболевших коронавирус протекал бессимптомно У 7 заболевших коронавирус протекал в форме пневмонии. Пятеро переносили болезнь в виде респираторной инфекции верхних дыхательных путей. 109

Политика Власти Украины ввели санкции против Эрмитажа и МГУ Власти Украины ввели санкции в отношении российских музеев и вузов, в том числе Эрмитажа и МГУ имени М.В. Ломоносова. 1,2K

Общество Голикова назвала финансово невыгодным сокрытие смертей от коронавируса Вице-премьер Татьяна Голикова в интервью программе «Вести недели» на телеканале «Россия 1» заявила, что российским больницам финансово невыгодно скрывать данные о смерти людей из-за последствий коронавируса. 116

Биатлон Драчев разослал в регионы письма с критикой правления СБР Руководитель Союза биатлонистов России Владимир Драчев отправил во все региональные федерации письма, где подверг критике решения, принятые на последних заседаниях правления СБР.

Общество Минобрнауки допустило увеличение бюджетных мест в вузах Министерство науки и высшего образования России рассматривает возможность выделения в вузах дополнительных бюджетных мест в вузах со следующего года. 7