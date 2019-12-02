Экономика

Мой БрянскМой БрянскБолее 40% заемщиков одновременно имеют ипотеку и другие кредиты

Набиуллина заявила, что для предотвращения рисков чрезмерной закредитованности страны, необходимо принимать меры заранее. Более 40% россиян имеют ипотеку одновременно с другими кредитами. Такое заявление сделала глава ЦБ Эльвира Набиуллина в эфире телеканала «Россия 24».
Читать в источнике
Комментировать2
Эльвира Набиуллина
На наш взгляд, для того, чтобы такие риски не возникали, закредитованности чрезмерной людей не только не обеспеченными кредитами, но возможно ипотечными кредитами, мы хотим с банками обсудить возможность введения такого показателя и в этой сфере.
— Эльвира Набиуллина, российский политикКомсомольская правда 03:52

Подробнее о событии

Набиуллина сообщила об опасном росте числа закредитованных россиян

Московский Комсомолец03:32

ЦБ предлагает привязать ипотечные риски к долговой нагрузке россиян

Интерфакс07:45

ЦБ предлагает ограничить выдачу ипотеки тем, у кого есть долги по кредитам

Комсомольская правда04:32

Количество заемщиков с ипотекой и другими кредитами превысило в России 40%

Известия04:28

В России растет число ипотечных заемщиков, имеющих другие кредиты

Вести.Ru06:45

ЦБ: более 40% заемщиков одновременно имеют ипотеку и другие кредиты

РИА Новости03:30

ЦБ обсудит с банками возможность ограничения долговой нагрузки ипотечных заемщиков

ТАСС02:56
Показать все источники
Автоматически обработаны 7073 источника, обновлено в 09:09, Ашберн
Авто

В силу вступили новые правила для автомобилистов с 1 декабря

С 1 декабря 2019 года в РФ вступают в силу новые законы и правила.
Тарантас Ньюс 29 ноября в 16:10
Общество

Россия и Китай запустили «Силу Сибири»

Lenta.ru 06:48
Общество

Путин дал трудинспекторам право взыскивать долги по зарплате без суда

В соответствии с поправками, текст которых размещен на официальном интернет-портале правовой информации, государственный инспектор труда сможет обращаться в службу судебных приставов из-за непогашенных долгов по зарплате, не дожидаясь решения суда.
РБК 07:40
Шоу-бизнес

Нарусова объяснила, почему Собчак не живет с Богомоловым

Свадьба телеведущей Ксении Собчак и режиссера Константина Богомолова отгремела еще в сентябре, однако звездная пара до сих пор не живет вместе, пишет «Экспресс газета».
Культуромания 08:57
Политика

Глава ДНР предложил сделать русский язык единственным государственным

Глава самопровозглашенной Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин предложил закрепить за русским языком статус единственного государственного, таким образом исключив из списка госязыков украинский.
Известия 06:35
Происшествия

Опубликовано видео с предполагаемым убийцей двух девушек на Урале

Следственный комитет опубликовало видео с изображением подозреваемого в убийстве двух девушек на горнолыжном курорте в Екатеринбурге, которое произошло в августе 2018 года.
РИА Новости 08:34
Происшествия

Организатора перевозки задержали после ДТП с автобусом в Забайкалье

Известия 08:52
Происшествия

В ГИБДД спрогнозировали рост уровня смертности на дорогах

Госавтоинспекция России прогнозирует увеличение уровня смертности на дорогах страны, заявил замглавы ГИБДД Олег Понарьин на семинаре по обеспечению безопасности дорожного движения.
Известия 03:31
Политика

Нидерланды обвинили Россию в отказе арестовать фигуранта дела по MH17

Прокуратура Нидерландов направила российским властям обращение, в котором пожаловалась на то, что Владимир Цемах, который проходит по делу о крушении самолете Malaysia Airlines MH17 в 2014 году, не был арестован после того, как его передали России.
РБК 08:55
Общество

Дед Мороз рассказал о подарке Путину на Новый год

Известия 07:16
Общество

На Чукотке заметили белого медведя с надписью «Т-34» на боку

Российские ученые выясняют, в какой точке Чукотки было снято видео с белым медведем, у которого на боку черной краской было написано «Т-34».
Lenta.ru 07:14
Политика

Савченко рассказала, кто звал ее замуж

РИА Новости 04:52
Единоборства

Емельяненко обещал «побить» олимпийского чемпиона по боксу

Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко ответил на вызов олимпийского чемпиона по боксу Рахима Чахкиева.
Профиль 06:26
Политика

Зеленский прокомментировал ситуацию с транзитом газа через Украину

Газопровод «Северный поток — 2» ослабил позиции Киева на переговорах по транзиту газа, вопрос транзита может быть рассмотрен в рамках встречи «нормандской четвёрки» 9 декабря.
RT на русском 03:16
Армия и оружие

Трое российских военных пострадали при взрыве в Сирии

Самодельная бомба сработала на пути следования бронеавтомобиля российской военной полиции в Сирии.
Известия 06:38
Технологии

Представлен мощный дрон на реактивных двигателях

Дрон AB5 JetQuad, как указывает FusionFlight, обордуван четырьмя микротурбинными двигателем с совокупной отдачей 200 лошадиных сил и системой управления вектором тяги Thrust Vectoring Systems (TVS).
Популярная механика 08:35
Футбол

Гиггз запретит Бэйлу играть в гольф во время Евро-2020

Тренер запретит футболисту «Реала» играть в гольф во время Евро-2020, чтобы Бэйл полностью сосредоточился на футболе.
Sports.ru 08:34
Происшествия

«Криминальный бой» в центре Киева, в котором погиб ребёнок, устроили «атошники-добровольцы»

Убийцами трёхлетнего сына бизнесмена и депутата Киевоблсовета Вячеслава Соболева (машина, в которой находились Соболев и его сын, была расстреляна накануне в Киеве) оказались «добровольцы-атошники» из батальона «Аратта».
Rusvesna.su 08:25
Спорт

СМИ: Россия подтвердила факт внесения изменений в базу данных московской лаборатории

В отчёте комитета по соответствию WADA сообщается, что в лаборатории работала «команда обнуления», цель которой была скрыть то, что изменения проводились не в ноябре 2015 года Григорием Родченковым, а в декабре 2018-го — перед передачей базы в WADA.
RT на русском 07:30
Происшествия

В московские аэропорты поступили сообщения об угрозе взрыва

В московский аэропорт Домодедово имени Ломоносова поступило анонимное сообщение об угрозе взрыва.
Lenta.ru 07:36
Экономика

Цены на дорогие новостройки Москвы вернулись к уровню 2015 года

В элитном сегменте новостроек наблюдается такой же процесс. За год количество элитных объектов на рынке уменьшилось на 4%.
Интерфакс 04:19
Общество

ФБК нашел у ведущей «России-1» самолёт и яхту за 8 млрд рублей. Видео

SakhaNews 06:44
Шоу-бизнес

Юлия Михалкова рассказала о жизни после ухода из «Уральских пельменей»

Бывшая участница юмористического шоу «Уральские пельмени» Юлия Михалкова рассказала, чем занялась после ухода из коллектива.
Известия вчера в 20:00
Происшествия

Жителя Новосибирска заподозрили в убийстве пятилетней девочки

Полицейские в Новосибирске задержали мужчину по подозрению в убийстве пятилетней девочки.
Известия 08:11
Происшествия

В Белгороде начали проверку после драки между школьником и учителем

СК начал доследственную проверку после конфликта между учителем и учеником на уроке информатики в одной из школ Белгорода, сообщает в понедельник региональное управление СК РФ.
РИА Новости 08:28
Общество

Гидрометцентр предупредил об аномально теплой погоде в декабре

Как уточнил собеседник агентства, в остальных российских регионах, в том числе в столице, осадки будут в пределах нормы.
РИА Новости 01:39
Политика

Бывший депутат Госдумы Роберт Шлегель получил гражданство Германии

Бывший комиссар молодежного движения «Наши» и экс-депутат Госдумы Роберт Шлегель весной 2019 г. получил гражданство Германии, сообщает издание Süddeutsche Zeitung.
Ведомости 07:07
Кино

Фильм «Холодное сердце 2» возглавил российский прокат в выходные

Анимационный фильм "Холодное сердце 2" возглавил российский прокат, собрав за первый уикенд 883 миллиона рублей, сообщил портал kinobusiness.com.
РИА Новости 01:59
Политика

Захарова ответила на слова Киева о готовности принять «пару областей»

РИА Новости 02:55
Технологии

Президент Qualcomm: смартфоны начнут отмирать уже через два года

Связь 5G сделает подключение к облачным сервисам быстрым и надежным, а прогресс в миниатюризации приведет к тому, что через пару лет мы сменим смартфоны на AR-очки, уверен он.
Хайтек+ 03:11
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Эльвира Сахипзадовна Набиуллина
Российский политик
Российский государственный и политический деятель. Председатель Центрального банка Российской Федерации с 24 июня 2013 года. Заслуженный экономист России. Действительный государственный советник Российской Федерации 1 класса.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное