На наш взгляд, для того, чтобы такие риски не возникали, закредитованности чрезмерной людей не только не обеспеченными кредитами, но возможно ипотечными кредитами, мы хотим с банками обсудить возможность введения такого показателя и в этой сфере.

Набиуллина заявила, что для предотвращения рисков чрезмерной закредитованности страны, необходимо принимать меры заранее. Более 40% россиян имеют ипотеку одновременно с другими кредитами. Такое заявление сделала глава ЦБ Эльвира Набиуллина в эфире телеканала «Россия 24».

Более 40% заемщиков одновременно имеют ипотеку и другие кредиты

Общество Поставки газа в Китай по «Силе Сибири» стартовали Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин в режиме телемоста дали старт поставкам российского газа по трубопроводу "Сила Сибири".

Экономика Минстрой назвал ожидаемую на конец года ставку по ипотеке Ранее ряд опрошенных РИА Новости кредитных организаций комментировал, что средняя ставка по ипотеке в российских банках к концу текущего года может опуститься ниже 9%.

Технологии Эксперт рассказал о смертельной опасности экрана смартфона Экран смартфона может представлять серьезную опасность для человека, так как он становится местом образования биопленки, где развиваются вызывающие заболевания микроорганизмы.

Происшествия Полиция пообещала 1 миллион рублей за информацию об убийце девушек Руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых сообщил, что полиция объявила награду в один миллион рублей за информацию о человеке, который убил двух девушек на горнолыжном комплексе "Уктус" в Екатеринбурге.

Здоровье Врачи Свердловской детской больницы пожаловались на низкую зарплату В обращении требуют повысить зарплаты сотрудников ОДКБ, работающих на 1,2 ставки, на 200% от средней зарплаты по Свердловской области для врачей, не менее 100% — для среднего медперсонала.

Политика В Киеве заявили о рисках для работы ГТС Украины без договора на транзит Министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель заявил о возможности возникновения проблем в работе украинской газотранспортной системы в феврале-марте в случае отсутствия договора о транзите и прихода сильных холодов в страну.

Политика Кравчук заявил, что «украинское княжество» возникло раньше России Экс-президент Украины Леонид Кравчук заявил в эфире телеканала "112", что Киев должен ответить Москве новой исторической концепцией, по которой украинская государственность на несколько веков древнее русской.

Происшествия СКР впервые раскрыл данные по делам о пытках в колониях и СИЗО Как правоохранительная система реагирует на сообщения о пытках С 2015 по 2018 год в России было возбуждено 148 уголовных дел об избыточном применении силы сотрудниками колоний и СИЗО.

Происшествия В Татарстане в ДТП погибли женщина и ребенок По предварительным данным, 36-летняя женщина за рулем Hyundai Accent не выбрала безопасную скорость при обгоне, не справилась с управлением, и машину выбросило на встречную полосу.

Политика Китай ввел санкции в отношении США Подписанный президентом США Дональдом Трампом закон потребует от американской администрации регулярно отчитываться перед законодателями о ситуации в Гонконге и предусматривает возможность введения санкций в отношении лиц, ответственных, по мнению Вашингтона, за нарушения прав человека в этом автономном районе.