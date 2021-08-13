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Аксенов: более 4 тысяч человек пострадали из-за подтоплений в Крыму

Более четырех тысяч человек пострадали из-за подтоплений в Крыму.
РЕН ТВ
"Количество пострадавших граждан составило 4082 человека, из которых двое погибли, местоположение одного до сих пор не установлено, и еще 59 человек получили вред здоровью различной степени тяжести", — сообщил Аксенов на своей странице в соцсети "ВКонтакте".
РЕН ТВ
Сильные дожди прошли в Крыму во второй половине июня и начале июля, что привело к подтоплению ряда районов полуострова.
РИА Новости
Тогда больше всего пострадали Керчь, Ялта и Бахчисарайский район.
РИА Новости
Сергей Аксенов
Количество пострадавших граждан составило 4082 человека, из которых двое погибло, местоположение одного до сих пор не установлено и еще 59 человек получили вред здоровью различной степени тяжести. На момент чрезвычайной ситуации в 9 пунктах размещения находились 251 человек, включая 35 детей.РИА Новости

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