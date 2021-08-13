"Количество пострадавших граждан составило 4082 человека, из которых двое погибли, местоположение одного до сих пор не установлено, и еще 59 человек получили вред здоровью различной степени тяжести", — сообщил Аксенов на своей странице в соцсети "ВКонтакте".