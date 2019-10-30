МВД России внесло более 530 человек из разных городов страны в список болельщиков, которым запрещено посещать официальные спортивные мероприятия. Об этом ТАСС сообщили в МВД РФ.

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Более 530 человек из разных городов страны были внесены МВД России в список болельщиков, которым запрещено посещение официальных спортивных мероприятий. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Более 500 человек внесли в черный список российских болельщиков

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