Почти 505 млрд рублей будет направлено в течение 2021 года на выплаты пособий на ребенка, из них 276 млрд рублей получат семьи с детьми в возрасте от трех до семи лет.

С чего всё началось Более 500 млрд рублей направят на поддержку семей с детьми в течение 2021 года Почти 505 млрд рублей будет направлено в течение 2021 года на выплаты пособий на ребенка, из них 276 млрд рублей получат семьи с детьми в возрасте от трех до семи лет. Об этом рассказала в интервью ТАСС вице-премьер России Татьяна Голикова. ТАСС 23:03