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ТАСС
ТАСС

Более 500 млрд рублей направят на поддержку семей с детьми в течение 2021 года

Почти 505 млрд рублей будет направлено в течение 2021 года на выплаты пособий на ребенка, из них 276 млрд рублей получат семьи с детьми в возрасте от трех до семи лет.В источнике
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Более 500 млрд рублей направят на поддержку семей с детьми в течение 2021 года

Почти 505 млрд рублей будет направлено в течение 2021 года на выплаты пособий на ребенка, из них 276 млрд рублей получат семьи с детьми в возрасте от трех до семи лет. Об этом рассказала в интервью ТАСС вице-премьер России Татьяна Голикова.
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Правительство выделит 505 млрд рублей семьям с детьми

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