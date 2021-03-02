ФАНБолее 500 млрд рублей выделят в России на детские пособия в 2021 годуБолее 500 миллиардов рублей выделят в России в этом году на выплаты пособий на ребенка, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.В источникеФАНФедералПрессURA.RuПодробнее о событииСемьи с детьми получат еще 500 миллиардов рублей: условияФедералПресс23:42Российским семьям с детьми выделят 505 млрд рублей в 2021 годуURA.Ru23:21Более 500 млрд рублей направят на поддержку семей с детьми в течение 2021 годаТАСС23:03Более 500 млрд рублей выделят в России на детские пособия в 2021 годуФАН23:20Показать ещёОценить2КомментироватьПоделиться