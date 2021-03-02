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ФАН
ФАН

Более 500 млрд рублей выделят в России на детские пособия в 2021 году

Более 500 миллиардов рублей выделят в России в этом году на выплаты пособий на ребенка, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.В источнике
ФАН
ФедералПресс
URA.Ru
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Семьи с детьми получат еще 500 миллиардов рублей: условия

ФедералПресс23:42

Российским семьям с детьми выделят 505 млрд рублей в 2021 году

URA.Ru23:21

Более 500 млрд рублей направят на поддержку семей с детьми в течение 2021 года

ТАСС23:03

Более 500 млрд рублей выделят в России на детские пособия в 2021 году

ФАН23:20
Интересное

«Торонто» обыграл «Эдмонтон», у Михеева результативная передача

В матче регулярного чемпионата НХЛ «Торонто Мэйпл Лифс» на выезде обыграл «Эдмонтон Ойлерз» со счётом 3:0. В составе победителей заброшенными шайбами отметились Зак Хайман, Вильям Нюландер и Морган Райлли.
Чемпионат00:31