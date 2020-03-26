Коронавирус

ВедомостиВедомостиБолее 500 россиян привлекли к ответственности за нарушение карантина

В России более 500 человек привлечены к ответственности за нарушение карантина по коронавирусу, сообщает МВД. Соблюдение карантина полиция проверяет совместно с представителями Роспотребнадзора. В первую очередь проверки касаются вернувшихся в Россию из-за рубежа.
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Полиция наказала более 500 нарушивших карантин россиян

Газета.Ru15:49

Полицейские поймали более 500 нарушителей карантина

Московский Комсомолец14:26

За нарушение введенных из-за коронавируса правил наказали 500 человек

РБК09:57

Свыше 500 россиян привлекли к ответственности за нарушение карантина

РИА Новости11:25

В России более 500 нарушивших карантин лиц привлекли к ответственности

RT на русском09:35

Более 500 нарушителей режима самоизоляции привлекли к ответственности в России

ТАСС09:23

Свыше 500 человек привлекли в РФ к ответственности за нарушение карантина

Интерфакс09:34
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Политика

В России ответили на критику помощи Италии в борьбе с коронавирусом

Российский сенатор Владимир Джабаров ответил на критику итальянских СМИ касательно помощи этой стране в борьбе с коронавирусом.
Lenta.ru 15:49
Общество

Путин объявил следующую неделю в России нерабочей из-за коронавируса

Путин подчеркнул, что «нельзя допустить печального развития событий, которое происходит в некоторых странах».
Калининград.Ru вчера в 09:37
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Меган Маркл запретила принцу Гарри навещать отца

Меган Маркл якобы настояла на том, чтобы ее супруг, принц Гарри, ни в коем случае не ездил в Великобританию ради больного отца.
Gazeta.SPb 17:53
Общество

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60-летний советский, российский певец, актер и продюсер Игорь Николаев самостоятельно обратился в больницу в Коммунарке, сдав анализы на коронавирус.
Российская газета 15:18
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Дзюба оценил обложку FIFA 21 с изображением Лукашенко

Нападающий петербургского «Зенита» и сборной России по футболу Артём Дзюба отреагировал на шуточную обложку видеоигры FIFA 21, на которой изображён президент Белоруссии Александр Лукашенко.
RT на русском 01:32
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В Петербурге в детсаду умерла трехлетняя девочка

Тело трехлетней девочки нашли в детском саду в Калининском районе Санкт-Петербурга, возбуждено уголовное дело.
ТАСС 08:54
Политика

Захарова рассказала об отношении к российским военным в Италии

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что жители Италии приветствуют российских военных специалистов, прибывших в страну для оказания помощи в борьбе с коронавирусной инфекцией.
Инфорос 03:29
Армия и оружие

Ростех продемонстрировал видео испытаний новой гаубицы Мста-С

Госкорпорация «Ростех» опубликовала видео демонстрации боевых возможностей модернизированной самоходной гаубицы «Мста-С» калибра 155 мм.
ИА Новороссия вчера в 14:12
Политика

Италия отказалась подписывать итоговый документ саммита ЕС

Италию не устраивает согласованный проект итогового документа видеоконференции глав государств и правительств ЕС по мерам борьбы с пандемией, сообщили источники в правительственном дворце Киджи.
Взгляд.ру 15:35
Футбол

Ярошик заявил о готовности возглавить ЦСКА

Экс-полузащитник ЦСКА, а ныне тренер Иржи Ярошик признался, что ответил бы согласием на предложение армейцев возглавить клуб.
Metaratings 14:32
Общество

Путин подписал закон о возможности ограничения цен на лекарства

Президент России Владимир Путин подписал в четверг закон, который позволяет правительству ограничивать цены на лекарства и медицинские изделия при режиме ЧС и угрозе эпидемии.
Известия 14:57
Игры

BioWare продолжает «свою престижную франшизу» — Mass Effect?

Игромания.ру 08:45
Политика

США обвинили Мадуро в наркотерроризме

Американские власти обвинили президента Венесуэлы Николаса Мадуро в наркотерроризме.
Газета.Ru 11:55
Происшествия

В Шереметьево при погрузке потеряли золотые слитки

РИА Новости 08:42
Происшествия

В Северо-Курильске сняли угрозу цунами

В Северо-Курильск пришла волна цунами высотой в 50 сантиметров, разрушений и пострадавших нет.
РИА Новости вчера в 03:21
Гаджеты

Huawei представила смартфон с фотосенсором рекордного размера

В ходе онлайн-презентации, которая из-за эпидемии коронавируса заменила традиционное мероприятие, Huawei представила новые флагманские смартфоны — Huawei P40, P40 Pro и P40 Pro+.
Вести.Ru 10:42
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Собянин заявил о завезенном из Куршевеля в Москву «чемодане вирусов»

«Многие побывали в Куршевеле, привезли просто чемодан вирусов оттуда», — отметил Собянин.
РБК вчера в 15:18
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RAMZEs вошел в состав Ninjas in Pyjamas по Dota 2

К составу Ninjas in Pyjamas по Dota 2 присоединились два новых игрока — Роман «RAMZEs» Кушнарев и Милан «MiLAN» Козомара.
Sport24.ru 15:36
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Люди с болезнями сердца в четыре раза чаще умирали от коронавируса

При заболеваниях сердца и сосудов люди зачастую переносят коронавирус гораздо тяжелее.
ToDay News Ufa 05:35
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Дело историка Соколова поступило в суд

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В больнице в Коммунарке рассказали, почему Путин надел желтый костюм

Во время визита в больницу в Коммунарке Владимир Путин носил защитный костюм, как у врачей, рассказал главврач медучреждения Денис Проценко в интервью Нюте Федермессер на ютьюб-канале.
РИА Новости 15:52
Общество

США стали лидерами по количеству зараженных коронавирусом

США стали лидерами по количеству зараженных коронавирусом в мире. Об этом свидетельствуют данные издания The New York Times.
Lenta.ru 17:43
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Власти Москвы допустили продление выходных из-за коронавируса

Власти Москвы позднее решат, продлевать ли нерабочие дни, объявленные из-за ситуации с коронавирусом.
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В Италии от коронавируса за сутки умерли 743 человека

Число смертельных исходов от коронавируса за сутки в Италии снова выросло послед двух дней спада, жертвы выросли на 743, заявил глава службы гражданской обороны Италии Анджело Боррелли.
РИА Новости 24 марта в 13:07
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На 38-м году жизни умер актёр Сергей Смирнов

25 марта на 38 году жизни после продолжительной болезни скончался актер Театра Российской армии Сергей Смирнов.
Вечерний курьер 07:02
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В Крыму более тысячи людей заболели пневмонией

Полторы тысячи человек с диагнозом ОРВИ находятся в больницах Крыма, из них около тысячи болеют пневмонией.
Красная весна 18:11
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Опубликована актуальная информация о пандемии COVID-19 на 25 марта

Опубликована актуальная информация о пандемии коронавируса.
Деловое.ТВ вчера в 03:06
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Популярная певица Наталья Ветлицкая уже более 15 лет проживает в Испании.
Kleo.ru 04:09
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Путин на саммите G20 предупредил о последствиях пандемии коронавируса

Владимир Путин на саммите G20 предупредил о последствиях пандемии коронавируса.
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Меркель прокомментировала меры, принятые в ФРГ против коронавируса

Эффективность мер, принятых в ФРГ против коронавируса, пока невозможно оценить, заявила по телефону канцлер ФРГ Ангела Меркель, комментируя итоги переговоров лидеров государств G20 в формате видеоконференции.
РИА Новости 18:14
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