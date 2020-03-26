Коронавирус
ВедомостиБолее 500 россиян привлекли к ответственности за нарушение карантина
В России более 500 человек привлечены к ответственности за нарушение карантина по коронавирусу, сообщает МВД. Соблюдение карантина полиция проверяет совместно с представителями Роспотребнадзора. В первую очередь проверки касаются вернувшихся в Россию из-за рубежа.
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Политика
В России ответили на критику помощи Италии в борьбе с коронавирусом
Российский сенатор Владимир Джабаров ответил на критику итальянских СМИ касательно помощи этой стране в борьбе с коронавирусом.
Общество
Путин объявил следующую неделю в России нерабочей из-за коронавируса
Путин подчеркнул, что «нельзя допустить печального развития событий, которое происходит в некоторых странах».
Шоу-бизнес
Меган Маркл запретила принцу Гарри навещать отца
Меган Маркл якобы настояла на том, чтобы ее супруг, принц Гарри, ни в коем случае не ездил в Великобританию ради больного отца.
Общество
Игорь Николаев обратился в госпиталь с подозрением на коронавирус
60-летний советский, российский певец, актер и продюсер Игорь Николаев самостоятельно обратился в больницу в Коммунарке, сдав анализы на коронавирус.
Футбол
Дзюба оценил обложку FIFA 21 с изображением Лукашенко
Нападающий петербургского «Зенита» и сборной России по футболу Артём Дзюба отреагировал на шуточную обложку видеоигры FIFA 21, на которой изображён президент Белоруссии Александр Лукашенко.
Происшествия
В Петербурге в детсаду умерла трехлетняя девочка
Тело трехлетней девочки нашли в детском саду в Калининском районе Санкт-Петербурга, возбуждено уголовное дело.
Политика
Захарова рассказала об отношении к российским военным в Италии
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что жители Италии приветствуют российских военных специалистов, прибывших в страну для оказания помощи в борьбе с коронавирусной инфекцией.
Армия и оружие
Ростех продемонстрировал видео испытаний новой гаубицы Мста-С
Госкорпорация «Ростех» опубликовала видео демонстрации боевых возможностей модернизированной самоходной гаубицы «Мста-С» калибра 155 мм.
Политика
Италия отказалась подписывать итоговый документ саммита ЕС
Италию не устраивает согласованный проект итогового документа видеоконференции глав государств и правительств ЕС по мерам борьбы с пандемией, сообщили источники в правительственном дворце Киджи.
Футбол
Ярошик заявил о готовности возглавить ЦСКА
Экс-полузащитник ЦСКА, а ныне тренер Иржи Ярошик признался, что ответил бы согласием на предложение армейцев возглавить клуб.
Общество
Путин подписал закон о возможности ограничения цен на лекарства
Президент России Владимир Путин подписал в четверг закон, который позволяет правительству ограничивать цены на лекарства и медицинские изделия при режиме ЧС и угрозе эпидемии.
Игры
BioWare продолжает «свою престижную франшизу» — Mass Effect?
Политика
США обвинили Мадуро в наркотерроризме
Американские власти обвинили президента Венесуэлы Николаса Мадуро в наркотерроризме.
Происшествия
В Шереметьево при погрузке потеряли золотые слитки
Происшествия
В Северо-Курильске сняли угрозу цунами
В Северо-Курильск пришла волна цунами высотой в 50 сантиметров, разрушений и пострадавших нет.
Гаджеты
Huawei представила смартфон с фотосенсором рекордного размера
В ходе онлайн-презентации, которая из-за эпидемии коронавируса заменила традиционное мероприятие, Huawei представила новые флагманские смартфоны — Huawei P40, P40 Pro и P40 Pro+.
Общество
Собянин заявил о завезенном из Куршевеля в Москву «чемодане вирусов»
«Многие побывали в Куршевеле, привезли просто чемодан вирусов оттуда», — отметил Собянин.
Киберспорт
RAMZEs вошел в состав Ninjas in Pyjamas по Dota 2
К составу Ninjas in Pyjamas по Dota 2 присоединились два новых игрока — Роман «RAMZEs» Кушнарев и Милан «MiLAN» Козомара.
Наука
Люди с болезнями сердца в четыре раза чаще умирали от коронавируса
При заболеваниях сердца и сосудов люди зачастую переносят коронавирус гораздо тяжелее.
Происшествия
Дело историка Соколова поступило в суд
Общество
В больнице в Коммунарке рассказали, почему Путин надел желтый костюм
Во время визита в больницу в Коммунарке Владимир Путин носил защитный костюм, как у врачей, рассказал главврач медучреждения Денис Проценко в интервью Нюте Федермессер на ютьюб-канале.
Общество
США стали лидерами по количеству зараженных коронавирусом
США стали лидерами по количеству зараженных коронавирусом в мире. Об этом свидетельствуют данные издания The New York Times.
Общество
Власти Москвы допустили продление выходных из-за коронавируса
Власти Москвы позднее решат, продлевать ли нерабочие дни, объявленные из-за ситуации с коронавирусом.
Общество
В Италии от коронавируса за сутки умерли 743 человека
Число смертельных исходов от коронавируса за сутки в Италии снова выросло послед двух дней спада, жертвы выросли на 743, заявил глава службы гражданской обороны Италии Анджело Боррелли.
Культура
На 38-м году жизни умер актёр Сергей Смирнов
25 марта на 38 году жизни после продолжительной болезни скончался актер Театра Российской армии Сергей Смирнов.
Здоровье
В Крыму более тысячи людей заболели пневмонией
Полторы тысячи человек с диагнозом ОРВИ находятся в больницах Крыма, из них около тысячи болеют пневмонией.
Общество
Опубликована актуальная информация о пандемии COVID-19 на 25 марта
Опубликована актуальная информация о пандемии коронавируса.
Шоу-бизнес
Наталья Ветлицкая заявила о болезни
Популярная певица Наталья Ветлицкая уже более 15 лет проживает в Испании.
Политика
Путин на саммите G20 предупредил о последствиях пандемии коронавируса
Владимир Путин на саммите G20 предупредил о последствиях пандемии коронавируса.
Политика
Меркель прокомментировала меры, принятые в ФРГ против коронавируса
Эффективность мер, принятых в ФРГ против коронавируса, пока невозможно оценить, заявила по телефону канцлер ФРГ Ангела Меркель, комментируя итоги переговоров лидеров государств G20 в формате видеоконференции.