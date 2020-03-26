Коронавирус
ВедомостиБолее 500 россиян привлекли к ответственности за нарушение карантина
В России более 500 человек привлечены к ответственности за нарушение карантина по коронавирусу, сообщает МВД. Соблюдение карантина полиция проверяет совместно с представителями Роспотребнадзора. В первую очередь проверки касаются вернувшихся в Россию из-за рубежа.
Читать в источнике
Оценить704
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7115 источников, обновлено в 12:31, Ашберн
Общество
Россия с 27 марта прекратит все авиасообщение с другими странами
Правительство поручило Росиавиации с 27 марта отменить все регулярное и чартерное сообщение с другими странами, кроме рейсов, выделенных для возвращения россиян.
Общество
У Льва Лещенко подтвердился коронавирус
У Льва Лещенко подтвердился коронавирус, его состояние оценивается как тяжелое. Об этом «Ленте.ру» сообщил источник в четверг, 26 марта.
Культура
Шоу «Танцы со звездами» возвращается на экраны
Напомним, что проект «Танцы со звездами» впервые вышел на экраны в 2006 году и быстро стал одной из самых популярных программ в стране.
Экономика
Силуанов: налог с процентов по вкладам начнет действовать с 2021 года
«Налог по процентным доходам по вкладам за 2021 г. будет удержан только в 2022 г. Уведомления налоговыми органами также будут направлены налогоплательщикам только в 2022 г.», – рассказал министр журналистам, отметив, что такой же подход будет применен к инвестициям в долговые ценные бумаги.
Политика
Путин предупредил лидеров G20 о последствиях пандемии коронавируса
По словам Путина, связанные с коронавирусом проблемы обернутся более масштабными потрясениями, чем кризис 2008-2009 годов, а торговые санкции усугубляют рецессию.
Политика
Путин призвал россиян «побыть дома»
Президент РФ Владимир Путин в обращении к россиянам призвал граждан побыть дома.
Происшествия
Казахстанские спецслужбы предотвратили теракт в Нур-Султане
Спецслужбам удалось предотвратить теракт в казахстанской столице, сообщили в комитете нацбезопасности. Подозреваемый мужчина задержан.
Игры
COVID-19 добрался до Fallout 76: дополнение Wastelanders снова отложено
Компания Bethesda объявила, что не успевает провести финальное тестирование дополнения Wastelanders.
Здоровье
В Москве утвердили алгоритм лечения на дому пациентов с коронавирусом
Департамент здравоохранения Москвы утвердил алгоритмы оказания медицинской помощи пациентам, заболевшим новой коронавирусной инфекцией.
Общество
В Москве умерли два пациента с коронавирусом
В Москве умерли два пожилых пациента в возрасте 88 и 73 лет с положительным тестом на коронавирус, сообщает оперативный штаб.
Общество
В Петербурге ввели новые меры против распространения коронавируса
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов подписал постановление о новых мерах по противодействию распространению коронавирусной инфекции.
Финансы
В ЦБ заявили о снижении международных резервов России
В Центробанке России заявили о снижении международных резервов страны. Об этом говорится на сайте регулятора.
Армия и оружие
Минобороны опровергло сообщения о заражении военных в Италии
Никто из российских военнослужащих, прибывших в Италию для борьбы с коронавирусом, не заразился, все здоровы и готовы к работе, заявил на брифинге заместитель начальника войск РХБЗ генерал-майор Сергей Кикоть.
Культура
Про маньяка Дмитрия Лебедя из Хакасии снимут сериал
Здоровье
Главврач предложил Путину готовиться к двум сценариям по вирусу
Проценко объяснил, что есть два сценария распространения эпидемии в стране — «азиатский», когда вспышка болезни быстро затихает, и «итальянский», когда остановить ее не удается.
Политика
Посол заявил о вызове в МИД Польши из-за публикаций о гумпомощи Италии
Хотя публикации в российских СМИ о якобы отказе Польши пропускать самолеты с медпомощью беспокоят Варшаву, главной причиной для вызова Андреева стали заявления Пушкова, подтвердил РБК источник, близкий к МИД Польши.
Политика
La Stampa упрекнула российских военных за помощь в борьбе с COVID
Итальянская газета La Stampa назвала "бесполезной" большую часть российских поставок для помощи в борьбе с коронавирусом.
Происшествия
Минобороны сообщило о крушении Су-27 над Черным морем
Власти надеются найти пилота потерпевшего крушение над Черным морем истребителя Су-27, поскольку аппаратура уловила сигналы радиобуя.
Футбол
Роналду намерен покинуть «Ювентус»
Один из самых известных футболистов нашего времени намерен покинуть команду: форварду представили два весомых предложения клубы «Пари Сен-Жермен» и «Манчестер Юнайтед».
Политика
США официально обвинили Мадуро в причастности к «наркотерроризму»
Вашингтон, 26 марта 2020, 19:26 — REGNUM Обвинения в причастности к «наркотерроризму» предъявлены венесуэльскому президенту Николасу Мадуро, сообщил 26 марта журналистам американский генпрокурор Уильям Барр.
Общество
Росгвардия объяснила появление своих автобусов в Москве
В Росгвардии прокомментировали информацию о том, что на въездах в Москву были замечены автобусы ведомства.
Шоу-бизнес
Какое наследство оставила после себя Инна Макарова
Накануне не стало советской артистки, звезды фильмов «Девчата» и «Высота» Инны Макарова. Актриса умерла на 94 году жизни.
Происшествия
Россиянин умер на Кубе от коронавируса
Об одной гражданке России, заболевшей коронавирусом, стало известно только 26 марта. Ей 48 лет, она прилетела на Кубу 12 марта из Франции.
Общество
Сенатор Нарусова сдала тест на коронавирус
Сенатор Людмила Нарусова сдала тест на коронавирус, он отрицательный, сообщил РИА Новости председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас.
Общество
В Санкт-Петербурге запретили посещение храмов и парков
Власти города распорядились закрыть кафе, магазины, за исключением продуктовых, а также запретили посещение парков и храмов.
Политика
Путин: Россия победит коронавирус раньше чем через два-три месяца
России может понадобиться меньше двух-трех месяцев для того, чтобы справиться с коронавирусом.
Общество
514 человек умерли в Испании за сутки из-за коронавируса
С начала распространения инфекции в Испании заболели как минимум 39 тысяч 673 человека, умерли 2 тысячи 696, 3 тысячи 794 пациента выздоровели.
Кино