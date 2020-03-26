В России более 500 человек привлечены к ответственности за нарушение карантина по коронавирусу, сообщает МВД. Соблюдение карантина полиция проверяет совместно с представителями Роспотребнадзора. В первую очередь проверки касаются вернувшихся в Россию из-за рубежа.

Более 500 россиян привлекли к ответственности за нарушение карантина

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