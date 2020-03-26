Коронавирус

ВедомостиВедомостиБолее 500 россиян привлекли к ответственности за нарушение карантина

В России более 500 человек привлечены к ответственности за нарушение карантина по коронавирусу, сообщает МВД. Соблюдение карантина полиция проверяет совместно с представителями Роспотребнадзора. В первую очередь проверки касаются вернувшихся в Россию из-за рубежа.
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Свыше 500 человек привлекли в РФ к ответственности за нарушение карантина

Интерфакс09:34

Более 500 нарушителей режима самоизоляции привлекли к ответственности в России

ТАСС09:23

Свыше 500 россиян привлекли к ответственности за нарушение карантина

РИА Новости11:25

За нарушение введенных из-за коронавируса правил наказали 500 человек

РБК09:57

В России более 500 нарушивших карантин лиц привлекли к ответственности

RT на русском09:35

Полиция наказала более 500 нарушивших карантин россиян

Газета.Ru15:49

Полицейские поймали более 500 нарушителей карантина

Московский Комсомолец14:26
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Автоматически обработано 7115 источников, обновлено в 17:06, Ашберн
Общество

Путин объявил о нерабочей неделе из-за коронавируса

Президент России Владимир Путин заявил, что неделя с 30 марта по 5 апреля объявлена нерабочей с сохранением заработной платы.
Кубань 24 вчера в 09:28
Общество

Писатель Борис Акунин сообщил о заражении коронавирусом

Писатель Борис Акунин сообщил, что заразился коронавирусом. Об этом говорится в посте, опубликованном на его странице в Facebook.
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Умер заразившийся коронавирусом актер Марк Блум

ТАСС 14:50
Общество

В Турции число зараженных коронавирусом возросло до 3629

Количество выявленных зараженных коронавирусом в Турции возросло за сутки более чем на 1000, до 3629, число умерших до 75, сообщил министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа.
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Много раз бывает, что люди, которые что-то такое кричат, на самом деле не расисты, они просто кричат.
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BMW 7-Series, простоявший 23 года в капсуле, выставили на аукцион

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Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев подписал постановление, согласно которому с пятницы, 27 марта, в регионе подлежат закрытию все торговые центры, парки и точки общественного питания.
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Авто

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«АвтоВАЗ» рассказал о модернизации производства, проведенной на своих мощностях в 2019 году.
Автоновости дня вчера в 07:22
Общество

Второй тест Меркель на коронавирус оказался отрицательным

Канцлер сдала второй тест на коронавирус, и отрицательный результат подтвердился. Об этом сообщает Spiegel online.
Российская газета вчера в 13:30
Происшествия

В Магнитогорске произошел взрыв в жилом доме

Коммерсантъ 12:29
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В Кремле заявили об отсутствии эпидемии коронавируса в РФ

В Кремле заявили об отсутствии эпидемии коронавируса в России. Дмитрий Песков не считает вопрос о введении ЧС по стране уместным.
Piter.tv 06:48
Космос

Предоставление услуги доступа в интернет со спутника «Экспресс-АМ6» прекращено

Предназначен для обеспечения услуг телерадиовещания, подвижной связи, высокоскоростного доступа в интернет и передачи данных на территории России.
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Экономика

Минфин разъяснил правила налогообложения доходов от вкладов

Налог с процентных доходов будет взиматься только со вкладов, размер которых будет превышать 1 млн рублей, уточнил министр финансов.
Российская газета 11:03
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Глава Минздрава рассказал о состоянии Лещенко

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко в эфире Первого канала заявил, что состояние певца Льва Лещенко улучшилось, он не нуждается в высокой кислородной поддержке.
RT на русском 15:36
Футбол

Футболист «Брайтона» заразился коронавирусом

Генеральный директор «Брайтон энд Хоув Альбион» Пол Барбер сообщил, что один из игроков команды заразился коронавирусом.
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Общество

В Италии за сутки от коронавируса погибли 683 человека

По последним сведениям, в мире новым коронавирусом заразились свыше 466 тыс. человек.
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В Москве из-за коронавируса закроют непродуктовые магазины

В Москве в нерабочую неделю, с 28 марта по 5 апреля, закроют большинство торговых точек, будут открыты только аптеки и магазины с товарами первой необходимости.
RT на русском 06:01
Общество

Путин предложил выплачивать по 5 тысяч рублей на детей до трех лет

Президент России Владимир Путин в обращении к гражданам предложил выплачивать всем семьям, имеющим право на материнский капитал по 5 тыс. руб. на ребенка ежемесячно.
Газета.Ru вчера в 09:34
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В России сертифицирован УАЗ «Пикап» с «автоматом»

SpeedMe вчера в 16:00
Политика

Грызлов: Киев сорвал согласование участков разведения сил в Донбассе

Полпред России в контактной группе по урегулированию в Донбассе Борис Грызлов по итогам очередных переговоров заявил, что Киев сорвал согласование новых участков разведения сил в регионе и отказался принимать дополнительные меры по прекращению огня.
RT на русском 16:43
Общество

Спрогнозирован пик заболеваемости коронавирусом в Москве

Пик заболеваемости коронавирусом в Москве может наступить на следующей неделе.
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Минобороны сообщило о падении в Черное море Су-27

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Общество

Можно ли уволить в выходной день?

Споры возникают относительно времени, когда работодатель должен рассчитать работника, если день увольнения выпал на выходной день.
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Путин призвал ввести мораторий на санкции по поставке важных товаров

Президент России Владимир Путин на саммите G20, посвящённом пандемии коронавируса, призвал создать свободные от санкций «зелёные коридоры» и предложил ввести мораторий на ограничения, которые затруднят странам поставку товаров первой необходимости.
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В Астраханской области выявлен первый заболевший коронавирусом

В Астраханской области выявлен первый случай инфицирования коронавирусом.
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За сутки в России выявили 182 случая заражения коронавирусом

За последние сутки в 18 регионах России официально подтверждены еще 182 случая инфицирования коронавирусной инфекцией.
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Сотрудники Тульского экзотариума станцевали под песню Little Big

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Джек Ма передал России более миллиона медицинских масок

Основатель компании Alibaba Джек Ма передал России более миллиона медицинских масок и 200 тысяч тест-систем на коронавирус.
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