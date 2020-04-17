Экономика

EastRussiaEastRussiaБолее 500 тыс. предпринимателей получат средства на выплату зарплат

Бизнес начнет получать средства из федерального бюджета на выплату зарплат уже с 18 мая. Рассчитывать на них смогут предприниматели, которые больше всего пострадали от кризиса и, тем не менее, к 1 апреля 2020 года сохранили 90% рабочих мест на своем предприятии.
Читать в источнике
Комментировать31

Подробнее о событии

Куда подавать заявки о получении денег от государства на выплату зарплат

Время Бухгалтеравчера в 09:13

«Ночной бухгалтер». Уже известно, как компании безвозмездно получить деньги на зарплату

ИА Клерк.Ру16 апреля в 09:00

Более 500 тыс. предпринимателей получат средства на выплату зарплат

EastRussia16 апреля в 07:25

Мишустин: Финансовую помощь российские предприниматели начнут получать с 18 мая

Пятый канал16 апреля в 08:53

Мишустин назвал дату первых безвозмездных выплат бизнесу в связи с коронавирусом

Rambler News Service16 апреля в 06:34
Показать все источники
Автоматически обработан 7151 источник, обновлено в 04:12, Ашберн
Происшествия

Из закрытой на карантин российской больницы сбежали врачи

Из закрытой на карантин больницы в Уфе сбежали семь врачей и медперсонал.
Lenta.ru 01:54
783
Общество

В Татарстане за сутки выявлено 16 случаев заражения коронавирусом

За последние сутки в Татарстане зарегистрировано 16 новых случаев коронавирусной инфекции, сообщает оперштаб по борьбе с COVID-19.
Республика Татарстан вчера в 04:30
2
Происшествия

Замглавы Хакасии задержан по делу о крупной взятке

В Хакасии задержан исполняющий обязанности замглавы республики Сергей Новиков.
BFM.ru 01:25
637
Наука

Ученые из США вычислили реальный уровень заболеваемости коронавирусом

Число заразившихся коронавирусом может быть в десятки раз выше официальной статистики. К такому выводу пришли американские ученые.
Известия 01:00
31
Политика

Путин заявил о переносе парада Победы из-за коронавируса

FlashNord 16 апреля в 11:10
2,8K
Шоу-бизнес

Поклонники высмеяли Дану Борисову за «пьяный» танец

В ролике облаченная в обтягивающий наряд телеведущая задорно пляшет под композицию Uno в исполнении группы Little Big.
Актуальные Новости вчера в 03:29
24
Общество

Депутаты Москвы и Петербурга инициировали выплаты всему населению

Депутат Мосгордумы от "Справедливой России" Михаил Тимонов заявил, что группа депутатов Москвы и Петербурга предложила организовать выплаты всем гражданам страны в связи с коронавирусом.
Газета.Ru вчера в 10:10
2,7K
Происшествия

Ребенок и двое взрослых погибли при пожаре в Саратовской области

Ребенок и двое взрослых погибли в результате пожара на дачном участке в Саратовской области.
Известия 01:27
1
Общество

В России за сутки умерли 40 человек с коронавирусом

В России за последние сутки 40 человек умерли от коронавируса COVID-19, сообщил оперативный штаб по борьбе с вирусом.
Коммерсантъ 03:49
5
Транспорт

Собянин продлил до мая действие пропускного режима в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин продлил до 1 мая действие пропускного режима в столице.
Ведомости 03:30
406
Общество

В Свердловской области подтвердились еще 11 случаев коронавируса

В Свердловской области зафиксировано 11 новых случаев коронавируса COVID-19.
Znak.com 03:51
Экономика

Центробанк отказался раздавать россиянам деньги просто так

Председатель Центробанка России Эльвира Набиуллина отказалась считать одним из способов преодоления текущего кризиса так называемые вертолетные деньги — концепцию, в рамках которой гражданам раздают деньги просто так.
Lenta.ru вчера в 06:12
2,1K
Происшествия

Стало ясно, как женщина заразилась коронавирусом в брянской больнице

2 апреля Надежду выписали в первой половине дня, а во второй половине к нам поступил списки, из которых следовало, что один человек, который контактировал с прихожанами, находится у нас.
Новый путь (Рогнединский район) 01:18
26
Политика

Зеленский раскрыл свой план возвращения Донбасса

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Донбасс вернется под контроль Киева, как только регион покинут «войска».
Известия вчера в 22:33
346
Общество

Собянин рассказал об изменениях пропускного режима в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о первых итогах принятых в столице мер самоизоляции и предстоящих дополнительных изменениях в пропускном режиме.
Вести.Ru 03:07
261
Шоу-бизнес

Галкин припомнил Собчак катафалк и свадебный танец

Ведущая возмутилась публикациями коллег по шоу-бизнесу Звезда Первого канала Максим Галкин ответил экс-кандидату в президенты РФ Ксении Собчак в соцсети по поводу ее критики в адрес развлекательного контента российских знаменитостей в период карантина.
WomanHit.ru вчера в 11:48
4
Общество

Минпросвещения перенесло всероссийские проверочные работы на осень

Министр просвещения Сергей Кравцов заявил, что всероссийские проверочные работы перенесут на начало следующего учебного года.
Газета.Ru вчера в 05:46
547
Происшествия

В Башкирии полицейские задержали двух детей за нарушение самоизоляции

REGNUM вчера в 07:19
135
Происшествия

Число жертв авиакатастрофы под Хабаровском выросло до четырех

Число погибших в крушении легкомоторного самолёта под Хабаровском увеличилось до четырёх человек, сообщили "Интерфаксу" в Единой дежурно-диспетчерской службе (ЕДДС) района.
Интерфакс 02:14
192
Биатлон

Фуркад получил Большой хрустальный глобус вместо Йоханнеса Бё

Французский биатлонист Мартен Фуркад рассказал, что Международный союз биатлонистов (IBU) по ошибке отправил ему Большой хрустальный глобус вместо норвежца Йоханнеса Бё.
Матч ТВ 02:30
Общество

В Крыму за сутки зафиксированы три новых случая коронавируса

В Ялте заболела семейная пара, которая утверждает, что не выезжала за пределы республики. Таким образом, пока неясен источник заражения.
Севастополь.ру 03:15
1
Армия и оружие

Корабли Черноморского флота применили ракетное оружие

Экипажи фрегата "Адмирал Эссен" и малого ракетного корабля "Орехово-Зуево" применили ракетное оружие против условного противника в акватории Чёрного моря.
Sudostroenie.info вчера в 09:27
8
Экономика

Правительство одобрило проект плана новых мер в условиях коронавируса

Кабмин РФ поручил первому вице-премьеру Андрею Белоусову 20 апреля доложить премьер-министру Михаилу Мишустину о предложениях по оптимизации расходов федерального бюджета, сообщается на сайте правительства РФ.
РИА Новости 02:28
3
Здоровье

В Петербурге 137 медработников доставили в больницу из-за коронавируса

Всего в учреждении проверяют на коронавирус 405 пациентов, из которых 137 – медики.
ФедералПресс вчера в 12:39
245
Общество

Химический анализ показал ошибку следствия Нидерландов по делу MH-17

Экономика сегодня вчера в 15:31
75
Здоровье

В Пензе еще две больницы готовятся принять пациентов с инфекцией

ПензаИнформ вчера в 11:30
2
Общество

Нобелевский лауреат указал на искусственное происхождение коронавируса

Известия вчера в 14:17
791
Армия и оружие

Российская армия получила одну из самых мощных пушек в мире

Генеральный директор «Уралтрансмаш» Дмитрий Семизоров, которого цитирует пресс-служба, отметил, что это одна из самых мощных в мире самоходных пушек, которая предназначена для поражения важных целей и объектов противника в тактической глубине обороны за линией фронта.
Известия 16 апреля в 03:27
11
Общество

Власти Японии готовятся раздать населению по 100 тыс. иен

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ принял решение выделить каждому жителю страны наличными сумму в 100 тыс. иен (порядка $ 926).
ANNA-News вчера в 07:11
294
Киберспорт

Virtus.pro вышла в финал верхней сетки ESL One Los Angeles

Virtus.pro разгромила Team Spirit в первом раунде верхней сетки плей-офф ESL One Los Angeles.
Cyber.sports.ru вчера в 14:10
1
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Михаил Мишустин
Российский государственный деятель
Российский государственный и политический деятель, экономист. Председатель Правительства Российской Федерации с 16 января 2020 года. Действительный государственный советник Российской Федерации 1-го класса, доктор экономических наук.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное