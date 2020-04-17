Экономика
EastRussiaБолее 500 тыс. предпринимателей получат средства на выплату зарплат
Бизнес начнет получать средства из федерального бюджета на выплату зарплат уже с 18 мая. Рассчитывать на них смогут предприниматели, которые больше всего пострадали от кризиса и, тем не менее, к 1 апреля 2020 года сохранили 90% рабочих мест на своем предприятии.
Читать в источнике
Оценить26
Подробнее о событии
Показать все источники
Куда подавать заявки о получении денег от государства на выплату зарплат
Время Бухгалтеравчера в 09:13
«Ночной бухгалтер». Уже известно, как компании безвозмездно получить деньги на зарплату
ИА Клерк.Ру16 апреля в 09:00
Мишустин: Финансовую помощь российские предприниматели начнут получать с 18 мая
Пятый канал16 апреля в 08:53
Мишустин назвал дату первых безвозмездных выплат бизнесу в связи с коронавирусом
Rambler News Service16 апреля в 06:34
Автоматически обработан 7151 источник, обновлено в 04:12, Ашберн
Происшествия
Из закрытой на карантин российской больницы сбежали врачи
Из закрытой на карантин больницы в Уфе сбежали семь врачей и медперсонал.
Lenta.ru 01:54
Общество
В Татарстане за сутки выявлено 16 случаев заражения коронавирусом
За последние сутки в Татарстане зарегистрировано 16 новых случаев коронавирусной инфекции, сообщает оперштаб по борьбе с COVID-19.
Республика Татарстан вчера в 04:30
Происшествия
Замглавы Хакасии задержан по делу о крупной взятке
В Хакасии задержан исполняющий обязанности замглавы республики Сергей Новиков.
BFM.ru 01:25
Наука
Ученые из США вычислили реальный уровень заболеваемости коронавирусом
Число заразившихся коронавирусом может быть в десятки раз выше официальной статистики. К такому выводу пришли американские ученые.
Известия 01:00
Политика
Путин заявил о переносе парада Победы из-за коронавируса
FlashNord 16 апреля в 11:10
Шоу-бизнес
Поклонники высмеяли Дану Борисову за «пьяный» танец
В ролике облаченная в обтягивающий наряд телеведущая задорно пляшет под композицию Uno в исполнении группы Little Big.
Актуальные Новости вчера в 03:29
Общество
Депутаты Москвы и Петербурга инициировали выплаты всему населению
Депутат Мосгордумы от "Справедливой России" Михаил Тимонов заявил, что группа депутатов Москвы и Петербурга предложила организовать выплаты всем гражданам страны в связи с коронавирусом.
Газета.Ru вчера в 10:10
Происшествия
Ребенок и двое взрослых погибли при пожаре в Саратовской области
Ребенок и двое взрослых погибли в результате пожара на дачном участке в Саратовской области.
Известия 01:27
Общество
В России за сутки умерли 40 человек с коронавирусом
В России за последние сутки 40 человек умерли от коронавируса COVID-19, сообщил оперативный штаб по борьбе с вирусом.
Коммерсантъ 03:49
Транспорт
Собянин продлил до мая действие пропускного режима в Москве
Мэр Москвы Сергей Собянин продлил до 1 мая действие пропускного режима в столице.
Ведомости 03:30
Общество
В Свердловской области подтвердились еще 11 случаев коронавируса
В Свердловской области зафиксировано 11 новых случаев коронавируса COVID-19.
Znak.com 03:51
Экономика
Центробанк отказался раздавать россиянам деньги просто так
Председатель Центробанка России Эльвира Набиуллина отказалась считать одним из способов преодоления текущего кризиса так называемые вертолетные деньги — концепцию, в рамках которой гражданам раздают деньги просто так.
Lenta.ru вчера в 06:12
Происшествия
Стало ясно, как женщина заразилась коронавирусом в брянской больнице
2 апреля Надежду выписали в первой половине дня, а во второй половине к нам поступил списки, из которых следовало, что один человек, который контактировал с прихожанами, находится у нас.
Новый путь (Рогнединский район) 01:18
Политика
Зеленский раскрыл свой план возвращения Донбасса
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Донбасс вернется под контроль Киева, как только регион покинут «войска».
Известия вчера в 22:33
Общество
Собянин рассказал об изменениях пропускного режима в Москве
Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о первых итогах принятых в столице мер самоизоляции и предстоящих дополнительных изменениях в пропускном режиме.
Вести.Ru 03:07
Шоу-бизнес
Галкин припомнил Собчак катафалк и свадебный танец
Ведущая возмутилась публикациями коллег по шоу-бизнесу Звезда Первого канала Максим Галкин ответил экс-кандидату в президенты РФ Ксении Собчак в соцсети по поводу ее критики в адрес развлекательного контента российских знаменитостей в период карантина.
WomanHit.ru вчера в 11:48
Общество
Минпросвещения перенесло всероссийские проверочные работы на осень
Министр просвещения Сергей Кравцов заявил, что всероссийские проверочные работы перенесут на начало следующего учебного года.
Газета.Ru вчера в 05:46
Происшествия
В Башкирии полицейские задержали двух детей за нарушение самоизоляции
REGNUM вчера в 07:19
Происшествия
Число жертв авиакатастрофы под Хабаровском выросло до четырех
Число погибших в крушении легкомоторного самолёта под Хабаровском увеличилось до четырёх человек, сообщили "Интерфаксу" в Единой дежурно-диспетчерской службе (ЕДДС) района.
Интерфакс 02:14
Биатлон
Фуркад получил Большой хрустальный глобус вместо Йоханнеса Бё
Французский биатлонист Мартен Фуркад рассказал, что Международный союз биатлонистов (IBU) по ошибке отправил ему Большой хрустальный глобус вместо норвежца Йоханнеса Бё.
Матч ТВ 02:30
Общество
В Крыму за сутки зафиксированы три новых случая коронавируса
В Ялте заболела семейная пара, которая утверждает, что не выезжала за пределы республики. Таким образом, пока неясен источник заражения.
Севастополь.ру 03:15
Армия и оружие
Корабли Черноморского флота применили ракетное оружие
Экипажи фрегата "Адмирал Эссен" и малого ракетного корабля "Орехово-Зуево" применили ракетное оружие против условного противника в акватории Чёрного моря.
Sudostroenie.info вчера в 09:27
Экономика
Правительство одобрило проект плана новых мер в условиях коронавируса
Кабмин РФ поручил первому вице-премьеру Андрею Белоусову 20 апреля доложить премьер-министру Михаилу Мишустину о предложениях по оптимизации расходов федерального бюджета, сообщается на сайте правительства РФ.
РИА Новости 02:28
Здоровье
В Петербурге 137 медработников доставили в больницу из-за коронавируса
Всего в учреждении проверяют на коронавирус 405 пациентов, из которых 137 – медики.
ФедералПресс вчера в 12:39
Общество
Химический анализ показал ошибку следствия Нидерландов по делу MH-17
Экономика сегодня вчера в 15:31
Здоровье
В Пензе еще две больницы готовятся принять пациентов с инфекцией
ПензаИнформ вчера в 11:30
Общество
Нобелевский лауреат указал на искусственное происхождение коронавируса
Известия вчера в 14:17
Армия и оружие
Российская армия получила одну из самых мощных пушек в мире
Генеральный директор «Уралтрансмаш» Дмитрий Семизоров, которого цитирует пресс-служба, отметил, что это одна из самых мощных в мире самоходных пушек, которая предназначена для поражения важных целей и объектов противника в тактической глубине обороны за линией фронта.
Известия 16 апреля в 03:27
Общество
Власти Японии готовятся раздать населению по 100 тыс. иен
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ принял решение выделить каждому жителю страны наличными сумму в 100 тыс. иен (порядка $ 926).
ANNA-News вчера в 07:11
Киберспорт
Virtus.pro вышла в финал верхней сетки ESL One Los Angeles
Virtus.pro разгромила Team Spirit в первом раунде верхней сетки плей-офф ESL One Los Angeles.
Cyber.sports.ru вчера в 14:10