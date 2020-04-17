Бизнес начнет получать средства из федерального бюджета на выплату зарплат уже с 18 мая. Рассчитывать на них смогут предприниматели, которые больше всего пострадали от кризиса и, тем не менее, к 1 апреля 2020 года сохранили 90% рабочих мест на своем предприятии.

Более 500 тыс. предпринимателей получат средства на выплату зарплат

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