Экономика

EastRussiaEastRussiaБолее 500 тыс. предпринимателей получат средства на выплату зарплат

Бизнес начнет получать средства из федерального бюджета на выплату зарплат уже с 18 мая. Рассчитывать на них смогут предприниматели, которые больше всего пострадали от кризиса и, тем не менее, к 1 апреля 2020 года сохранили 90% рабочих мест на своем предприятии.
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Куда подавать заявки о получении денег от государства на выплату зарплат

Время Бухгалтеравчера в 09:13

Мишустин объявил, кому дадут 12 тыс. рублей

Konkurent.ru16 апреля в 13:22

Мишустин назвал дату первых безвозмездных выплат бизнесу в связи с коронавирусом

Rambler News Service16 апреля в 06:34

Мишустин: Финансовую помощь российские предприниматели начнут получать с 18 мая

Пятый канал16 апреля в 08:53

Более 500 тыс. предпринимателей получат средства на выплату зарплат

EastRussia16 апреля в 07:25

«Ночной бухгалтер». Уже известно, как компании безвозмездно получить деньги на зарплату

ИА Клерк.Ру16 апреля в 09:00
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Автоматически обработан 7151 источник, обновлено в 08:47, Ашберн
Политика

Путин: пик коронавируса еще не пройден

"Риски, связанные с распространением эпидемии, по-прежнему ещё очень высоки, пик ещё не пройден, число заболевших растет, и не только в Москве, но и во многих других субъектах Федерации", - сказал Путин на совещании о ходе строительства и перепрофилирования медицинских учреждений в регионах России.
РИА Новости вчера в 09:28
1K
Происшествия

Замглавы Хакасии задержан по делу о крупной взятке

В Хакасии задержан исполняющий обязанности замглавы республики Сергей Новиков.
BFM.ru 01:25
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Религия

Благодатный огонь сошел в храме Гроба Господня

Благодатный огонь сошел в Кувуклии храма Гроба Господня в Иерусалиме, сообщает телеканал НТВ.
BFM.ru 07:00
1K
Общество

Правительство расширило список сфер, наиболее пострадавших от COVID-19

Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил изменения в перечень наиболее пострадавших от коронавируса отраслей, туда добавили деятельность зоопарков и музеев, соответствующее сообщение опубликовано на сайте кабмина.
РИА Новости 08:18
1
Политика

Путин продлил срок действия истекающих паспортов и водительских прав

Действительными будут признаны документы, чей срок действия истек или истекает в период с 1 февраля по 15 июля включительно.
РБК 04:07
341
Происшествия

Химический анализ по делу MH-17 показал ошибку следствия Нидерландов

Как пишет издание «ПолитРоссия», следствие по делу о крушении рейса MH-17 зашло в тупик.
Военное дело 06:55
127
Общество

Умер депутат Мособлдумы Жуков с подтвержденным коронавирусом

На 65-м году жизни скончался после заражения коронавирусом депутат Московской областной думы Иван Жуков, написал глава Богородского городского округа Игорь Сухин в Instagram.
Газета.Ru 08:10
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Происшествия

Коронавирус подтверждён еще у одного жителя Волжского

Диагноз поставили троим жителям Среднеахтубинского района (33, 35 и 47 лет), 38-летнему жителю Михайловки и 50-летнему жителю Камышина.
Волжский.ру 06:16
5
Общество

Хакеры атаковали сервис для оформления пропусков

О первых итогах принятых в столице мер самоизоляции для профилактики распространения коронавируса COVID-19 и предстоящих дополнительных изменениях пропускного режима рассказал ранее мэр Москвы Сергей Собянин.
Вести.Ru 08:23
Экономика

В России 14 банкам разрешили выдавать беспроцентные кредиты бизнесу

Минэкономразвития России подписало соглашение с 14 российскими банками о выдаче беспроцентных кредитов малому и среднему бизнесу.
Газета.Ru 07:03
7
Общество

В МЧС рассказали, чем обернется введение режима ЧС в Петербурге

Заместитель начальника управления МЧС России по Петербургу Игорь Титенок рассказал сегодня, 17 апреля, что введение режима ЧС, о котором говорят жители города в последнее время все чаще, приведет только к нагнетанию обстановки, а вот от новой коронавирусной инфекции может и не спасти.
Собака.ru вчера в 13:39
413
Экономика

ЦБ не собирается вводить мораторий на вклады населения

Банк России не собирается вводить мораторий на вклады населения, это не нужно и невозможно юридически, сообщила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина в ходе онлайн-конференции.
ТАСС вчера в 05:10
880
Здоровье

Россияне не доверяют информации блогеров о коронавирусе

По данным экспертов организации, больше половины жителей России не доверяют информации о COVID-19, публикуемой блогерами.
OAnews вчера в 12:49
79
Общество

Нобелевский лауреат заявил о лабораторном происхождении коронавируса

Говорит Москва вчера в 14:05
860
Общество

Москвичи с ОРВИ начнут получать бесплатные лекарства

Собянин отметил, что, по мнению врачей, в нынешних условиях вероятность того, что за обычной ОРВИ скрывается коронавирус, — очень высока, поэтому следует сразу же начинать адекватное лечение.
Известия 02:44
313
Политика

«Великий эскулап» Лукашенко получил ответ из России

Бывший главный санитарный врач России, депутат Госдумы Геннадий Онищенко посоветовал президенту Белоруссии Александру Лукашенко заняться чем-либо, в чем он разбирается лучше, нежели в диагностике коронавируса COVID-19.
Вести.Ru 06:12
99
Политика

Путин поручил Минобороны предложить меры по борьбе с коронавирусом

Российский президент Владимир Путин поручил Министерству обороны представить предложения по привлечению специальных сил и средств вооружённых сил к борьбе с коронавирусом.
RT на русском 05:22
640
Происшествия

Семь медиков сбежали из уфимской больницы, закрытой на карантин

В Башкирии из закрытой на карантин Республиканской клинической больницы имени Куватова в Уфе сбежали, не дождавшись результатов повторных анализов на коронавирус, семь человек.
Вести.Ru 03:54
1,4K
Общество

Распространение коронавируса в Московской области удалось замедлить

Рост числа заболевших коронавирусом в Подмосковье замедлился. Об этом заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев.
Российская газета 06:25
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Здоровье

Еще 30 случаев коронавируса выявили в Удмуртии за сутки

30 новых случаев заражения коронавирусом выявили в Удмуртии за сутки.
Сусанин 08:25
Общество

Минпросвещения перенесло всероссийские проверочные работы

«После консультаций с учителями, регионами, представителями образовательного сообщества и родительским сообществом принято решение о переносе всероссийских проверочных работ с конца этого учебного года на начало следующего учебного года», — приводит ТАСС слова министра просвещения Сергея Кравцова.
RT на русском вчера в 03:24
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Культура

Мусульмане России оскорблены сериалом «Зулейха открывает глаза»

Муфтий духовного собрания мусульман России Альбир Крганов высказал своё недовольство из-за сериала «Зулейха открывает глаза».
News.ru 08:22
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Киберспорт

Virtus.pro вышли в финал верхней сетки ESL One Los Angeles Online

Нижняя сетка: Nigma - ChickenFighters, 1-2 Alliance - Vikin.gg, 1-2 Европейский этап ESL One Los Angeles Online проходит с 4 по 19 апреля 2020 года.
Inc-news.ru вчера в 14:01
1
Происшествия

В Хабаровском крае нашли четвертого погибшего при крушении самолета

Тело четвертого погибшего найдено под обломками самолета Л-4, потерпевшего крушение в Хабаровском крае.
ТАСС 02:09
283
Общество

Министр назвал сроки открытия туристического сезона в Турции

Известия 07:46
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Политика

Путин не поедет в храм Христа Спасителя на пасхальную службу

Президент России Владимир Путин останется дома на Пасху и не поедет на службу в храм Христа Спасителя 19 апреля, а поставит свечку в часовне на территории своей резиденции.
Известия 06:53
64
Здоровье

В Свердловской области впервые умер пациент с коронавирусом

В Свердловской области зарегистрирована первая жертва коронавируса.
JustMedia вчера в 15:17
58
Общество

Работающим россиянам старше 65 лет дадут больничные

Работающие россияне старше 65 лет смогут получить электронный больничный с 20 по 30 апреля, сообщил РИА Новости министр труда и социальной защиты Антон Котяков.
РИА Новости вчера в 07:59
830
Армия и оружие

Источники: ракетный крейсер «Москва» отправят в Средиземное море

В конце лета флагман Черноморского флота (ЧФ) гвардейский ракетный крейсер проекта 1164 «Москва» планируется направить в акваторию Средиземного моря.
News.ru 06:52
5
Общество

В МЧС рассказали о бесполезности масок на улице

МЧС России в условиях пандемии коронавируса рекомендует отказаться от ношения защитных масок на улице.
Lenta.ru 16 апреля в 20:31
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Михаил Мишустин
Российский государственный деятель
Российский государственный и политический деятель, экономист. Председатель Правительства Российской Федерации с 16 января 2020 года. Действительный государственный советник Российской Федерации 1-го класса, доктор экономических наук.
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