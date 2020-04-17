Экономика
EastRussiaБолее 500 тыс. предпринимателей получат средства на выплату зарплат
Бизнес начнет получать средства из федерального бюджета на выплату зарплат уже с 18 мая. Рассчитывать на них смогут предприниматели, которые больше всего пострадали от кризиса и, тем не менее, к 1 апреля 2020 года сохранили 90% рабочих мест на своем предприятии.
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Мишустин: Финансовую помощь российские предприниматели начнут получать с 18 мая
Пятый канал16 апреля в 08:53
«Ночной бухгалтер». Уже известно, как компании безвозмездно получить деньги на зарплату
ИА Клерк.Ру16 апреля в 09:00
Куда подавать заявки о получении денег от государства на выплату зарплат
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Rambler News Service16 апреля в 06:34
Автоматически обработан 7151 источник, обновлено в 03:32, Ашберн
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Включение нового лабораторного модуля в состав российского сегмента МКС позволит расширить объём научных работ в космосе.
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