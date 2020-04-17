Экономика

EastRussiaEastRussiaБолее 500 тыс. предпринимателей получат средства на выплату зарплат

Бизнес начнет получать средства из федерального бюджета на выплату зарплат уже с 18 мая. Рассчитывать на них смогут предприниматели, которые больше всего пострадали от кризиса и, тем не менее, к 1 апреля 2020 года сохранили 90% рабочих мест на своем предприятии.
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Мишустин: Финансовую помощь российские предприниматели начнут получать с 18 мая

Пятый канал16 апреля в 08:53

Мишустин объявил, кому дадут 12 тыс. рублей

Konkurent.ru16 апреля в 13:22

«Ночной бухгалтер». Уже известно, как компании безвозмездно получить деньги на зарплату

ИА Клерк.Ру16 апреля в 09:00

Куда подавать заявки о получении денег от государства на выплату зарплат

Время Бухгалтеравчера в 09:13

Более 500 тыс. предпринимателей получат средства на выплату зарплат

EastRussia16 апреля в 07:25

Мишустин назвал дату первых безвозмездных выплат бизнесу в связи с коронавирусом

Rambler News Service16 апреля в 06:34
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«Заболеваемость в городе растет, но не в геометрической прогрессии, и далеко не по худшему сценарию, как мы видим это, скажем, в Нью-Йорке, очень похожем на Москву по численности и структуре населения», — написал Собянин.
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В Хабаровском крае нашли четвертого погибшего при крушении самолета

Тело четвертого погибшего найдено под обломками самолета Л-4, потерпевшего крушение в Хабаровском крае.
ТАСС 02:09
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В общественном транспорте в Москве прекратят продажу одноразовых билетов

Действие всех остальных видов билетов приостановят до 1 мая, неиспользованные поездки компенсируют позднее.
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Игры

Microsoft представила лимитированную Xbox One X в стиле Cyberpunk 2077

После слухов, утечек и тизеров Microsoft наконец представила новую лимитированную Xbox One X в стиле Cyberpunk 2077.
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Снижение ключевой ставки допустил ЦБ

Еще в начале апреля Набиуллина заявляла, что текущая ключевая ставка повышаться не будет, но тогда представитель ЦБ не называла никаких конкретных сроков и цифр.
Live24 вчера в 06:07
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Происшествия

Из закрытой на карантин российской больницы сбежали врачи

Из закрытой на карантин больницы в Уфе сбежали семь врачей и медперсонал.
Lenta.ru 01:54
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Происшествия

Замглавы Хакасии задержан по делу о крупной взятке

В Хакасии задержан исполняющий обязанности замглавы республики Сергей Новиков.
BFM.ru 01:25
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Экономика

ЦБ не собирается вводить мораторий на вклады населения

Банк России не собирается вводить мораторий на вклады населения, это не нужно и невозможно юридически, сообщила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина в ходе онлайн-конференции.
ТАСС вчера в 05:10
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Общество

Минпросвещения перенесло всероссийские проверочные работы

«После консультаций с учителями, регионами, представителями образовательного сообщества и родительским сообществом принято решение о переносе всероссийских проверочных работ с конца этого учебного года на начало следующего учебного года», — приводит ТАСС слова министра просвещения Сергея Кравцова.
RT на русском вчера в 03:24
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Происшествия

В Астраханской области подтверждено 17 случаев заражения коронавирусом

В Астраханской области 15 апреля подтверждено 17 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.
REGNUM 15 апреля в 05:51
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Политика

Зеленский раскрыл свой план возвращения Донбасса

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Донбасс вернется под контроль Киева, как только регион покинут «войска».
Известия вчера в 22:33
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Космос

Стартовали испытания нового модуля МКС «Наука»

Включение нового лабораторного модуля в состав российского сегмента МКС позволит расширить объём научных работ в космосе.
REGNUM 01:49
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Наука

Ученые из США вычислили реальный уровень заболеваемости коронавирусом

Число заразившихся коронавирусом может быть в десятки раз выше официальной статистики. К такому выводу пришли американские ученые.
Известия 01:00
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Политика

Путин: пик по коронавирусу еще не пройден

Президент России Владимир Путин вновь заявил, что пик эпидемии коронавируса еще не пройден.
Газета.Ru вчера в 09:28
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Хоккей

Чемпион мира Андрей Марков завершил карьеру

В составе сборной России Марков стал чемпионом мира 2008 года.
ODDS.ru вчера в 00:03
Общество

Что разрешено делать тулякам в день Страстной субботы перед Пасхой

Завтра, 18 апреля, для верующих туляков наступает последний День Великого поста и последний день Великой Пасхой - Страстная суббота.
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Политика

Лукашенко раскритиковал российские тесты на коронавирус

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе рабочей поездки в Гродненскую область негативно высказался о тестах на коронавирус российского производства.
Интерфакс вчера в 14:21
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Общество

В мобильном приложении Сбербанка пользователи обнаружили чужие номера

Клиенты Сбербанка пожаловались в социальных сетях на появление в приложении «Сбербанк онлайн» дополнительных номеров телефонов, к которым привязана карта.
Ведомости вчера в 11:01
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Происшествия

Еще 10 случаев заражения коронавирусом выявили в Новосибирске

Случаи заражения коронавирусной инфекцией выявлены в Новосибирске, Бердске, Кольцово, в Новосибирском, Убинском и Карасукском районах.
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Шоу-бизнес

Джигана обвинили в заражении Оксаны Самойловой ЗППП

34-летнего рэпера Дениса Устименко-Вайнштейна, более известного под своим сценическим псевдонимом Джиган, обвинили в заражении фотомодели Оксаны Самойловой заболеваниями, передающимися половым путем (ЗППП).
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Путин перенес срок предоставления деклараций о доходах чиновников

Президент Владимир Путин перенес на 1 августа срок отчета чиновников о доходах и расходах за 2019 год, а также об имуществе и обязательствах имущественного характера.
РБК вчера в 16:05
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Шоу-бизнес

Прикованная к кровати Надежда Бабкина питается через зонд

Звезду планово лечат антибиотиками и капельницами, питается она по-прежнему через зонд, ходит в памперс, потому что физически прикована к кровати.
НТВ вчера в 10:54
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Общество

В МЧС призвали не носить маски на улице

МЧС России призывает отказаться от ношения масок на улице, соответствующее сообщение опубликовано на сайте ведомства.
Вестник Кавказа вчера в 00:08
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Происшествия

В Подмосковье пенсионер зашел в свою квартиру и бесследно исчез

В подмосковной Кашире 68-летний пенсионер пропал, зайдя в собственную квартиру.
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В Сети опубликован новый трейлер фанатского ремастера Stalker Clear Sky

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Полузащитник «Монпелье» Ле Таллек приехал в Москву на самоизоляцию

В текущем сезоне французского чемпионата Ле Таллек забил два мяча.
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Установлена температура гибели коронавирусной инфекции

Французские эксперты из Прованса установили температуру, при которой погибает с 100 % случаев коронавирус.
Evo-rus.com 02:29
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Назван скрытый фактор, ведущий к тяжелому течению коронавируса

Специалисты считают, что различное - от отсутствия симптомов до летального исхода - воздействие на людей коронавируса может быть связано с генетическими особенностями пациентов.
Российская газета вчера в 13:17
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Общество

Скончались двое сотрудников Роскосмоса с подтвержденным коронавирусом

Трое специалистов ракетно-космической отрасли умерли в больницах, причем у двоих из них был подтвержден коронавирус.
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Здоровье

Инфекционист назвал лето пиком эпидемии коронавируса в России

Пик заболевания COVID-19 наступит в России через полтора-два месяца, заявил доктор медицинских наук, профессор, врач-инфекционист Николай Малышев.
РИА Новости 16 апреля в 07:44
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Михаил Мишустин
Российский государственный деятель
Российский государственный и политический деятель, экономист. Председатель Правительства Российской Федерации с 16 января 2020 года. Действительный государственный советник Российской Федерации 1-го класса, доктор экономических наук.
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