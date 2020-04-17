Экономика
EastRussiaБолее 500 тыс. предпринимателей получат средства на выплату зарплат
Бизнес начнет получать средства из федерального бюджета на выплату зарплат уже с 18 мая. Рассчитывать на них смогут предприниматели, которые больше всего пострадали от кризиса и, тем не менее, к 1 апреля 2020 года сохранили 90% рабочих мест на своем предприятии.
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Мишустин: Финансовую помощь российские предприниматели начнут получать с 18 мая
Пятый каналвчера в 08:53
«Ночной бухгалтер». Уже известно, как компании безвозмездно получить деньги на зарплату
ИА Клерк.Рувчера в 09:00
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Автоматически обработан 7151 источник, обновлено в 22:08, Ашберн
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Вашингтон, 18 апреля 2020, 04:57 — REGNUM Госдеп США выразил глубокую озабоченность информацией о возможной кибератаке на объекты инфраструктуры и здравоохранения в Чехии, сообщает пресс-служба ведомства.
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В Подмосковье пенсионер исчез в собственной квартире
В подмосковной Кашире 68-летний пенсионер Сергей Понкратов исчез после того, как зашел в свою квартиру, пишет «Подмосковье сегодня».
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Discover24 вчера в 02:33
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Власти Японии выделят финансовую помощь всем жителям страны
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ принял решение изменить проект дополнительного бюджета, чтобы разрешить выплату наличных денежных средств всем гражданам страны для борьбы с негативными последствиями вспышки коронавируса для третьей экономике мира, передает Reuters.
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25-летний игрок заплатит две тысячи рублей и проведет двое суток под арестом. Инцидент произошел 16 апреля в Новокузнецке.
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Еще 21 человек с коронавирусной инфекцией нового типа умер в Москве за сутки.
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Названы обязательные условия для передвижения по Москве пешком
«Человек должен при себе иметь паспорт и любой документ, который помогает подтвердить его фактическое пребывание по конкретному адресу, например, копию договора аренды квартиры, или копию документа о собственности для апартаментов, в которых нельзя зарегистрироваться», — цитирует его «Интерфакс».
Известия 09:30
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На вечер 17 апреля число смертей от COVID-19 в мире достигло 150 948 человек.
Дождь 15:19
Армия и оружие
Польский истребитель F-16 выпустил шасси на высоте 5 тысяч метров, увидев российский СУ-27
Польский истребитель F-16, увидев маневрирующий российский Су-27, на высоте 5 тысяч метров выпустил шасси, что может указывать команду к посадке.
Shraibikus News 12:30
Транспорт
Агрегаторов такси призвали не работать с водителями, которые берут людей без пропусков
Московская административная дорожная инспекция (МАДИ) потребовала у четырех агрегаторов такси в столице — «Яндекс.Такси», Gett, «Ситимобил» и «Везет» — прекратить сотрудничество с водителями, которые перевозят пассажиров без цифровых пропусков.
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Поклонники рассекретили имя невесты Александра Гудкова
Фанаты приложили много усилий, чтобы узнать имя вероятной невесты актера.
OAnews 07:16
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Фестиваль Comic-Con отменен из-за коронавируса
Kinonews.ru 16:39
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В некоторые регионы России придет аномальное тепло
Глава Гидрометцентра Роман Вильфанд перечислил области РФ, в которых, по мнению синоптиков, в ближайшее время установятся нетипично высокие температуры – вплоть до аномалии.
Live24 02:58
Происшествия
Полковника из разведки Росгвардии арестовали за вымогательство
Истринский городской суд Московской области арестовал заместителя начальника оперативного разведывательного центра войск Росгвардии Альберта Кудряшова по делу о вымогательстве, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
РИА Новости вчера в 05:28
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Депутаты попросили президента начать выплаты пособий всем россиянам
Платежеспособность россиян вскоре может оказаться под угрозой из-за ограничительных мер в рамках борьбы с коронавирусом нового типа и перестанут покупать товары в прежнем объеме.
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Космос
Обнаружена очень похожая на Землю экзопланета
Вашингтон, 16 апреля 2020, 12:00 — REGNUM Ученые из США и Европы обнаружили скалистую экзопланету, которая, похоже, очень похожа на Землю по размеру и температуре.
REGNUM вчера в 05:00
Здоровье
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Работающие россияне старше 65 лет смогут получить электронный больничный с 20 по 30 апреля, сообщил РИА Новости министр труда и социальной защиты Антон Котяков.
РИА Новости 07:59
Общество
Назван скрытый фактор, ведущий к тяжелому течению коронавируса
Специалисты считают, что различное - от отсутствия симптомов до летального исхода - воздействие на людей коронавируса может быть связано с генетическими особенностями пациентов.
Российская газета 13:17
Общество
Власти Москвы предупредили о приближении пика заболеваемости вирусом
Вице-мэр Москвы по социальным вопросам Анастасия Ракова записала обращение к медицинским работникам столицы, которое опубликовал московский оперштаб.
РБК 02:35
Общество
Минпросвещения перенесло всероссийские проверочные работы на осень
Министр просвещения Сергей Кравцов заявил, что всероссийские проверочные работы перенесут на начало следующего учебного года.
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Заместитель начальника управления МЧС России по Петербургу Игорь Титенок рассказал сегодня, 17 апреля, что введение режима ЧС, о котором говорят жители города в последнее время все чаще, приведет только к нагнетанию обстановки, а вот от новой коронавирусной инфекции может и не спасти.
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Первый пациент с коронавирусом скончался в Кузбассе
17 апреля.Interfax-Russia.ru - Житель Кузбасса с подтвержденным заражением коронавирусом скончался в горбольнице Белово, сообщает в пятницу областной штаб по предотвращению завоза и распространения коронавирусной инфекции в регионе.
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США готовятся объявить дефолт по долгам Китаю
Поскольку КНР остается крупнейшим держателем гособлигаций США, речь идет, по сути, о выборочном дефолте.
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