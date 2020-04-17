Экономика

EastRussiaEastRussiaБолее 500 тыс. предпринимателей получат средства на выплату зарплат

Бизнес начнет получать средства из федерального бюджета на выплату зарплат уже с 18 мая. Рассчитывать на них смогут предприниматели, которые больше всего пострадали от кризиса и, тем не менее, к 1 апреля 2020 года сохранили 90% рабочих мест на своем предприятии.
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Куда подавать заявки о получении денег от государства на выплату зарплат

Время Бухгалтера09:13

Мишустин объявил, кому дадут 12 тыс. рублей

Konkurent.ruвчера в 13:22

Мишустин: Финансовую помощь российские предприниматели начнут получать с 18 мая

Пятый каналвчера в 08:53

«Ночной бухгалтер». Уже известно, как компании безвозмездно получить деньги на зарплату

ИА Клерк.Рувчера в 09:00

Более 500 тыс. предпринимателей получат средства на выплату зарплат

EastRussiaвчера в 07:25

Мишустин назвал дату первых безвозмездных выплат бизнесу в связи с коронавирусом

Rambler News Serviceвчера в 06:34
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Автоматически обработан 7151 источник, обновлено в 22:08, Ашберн
Интернет

СМИ узнали о планах Google выпустить «умную» дебетовую карту

По словам собеседника издания, картой можно будет управлять через Google Play, это позволит компании конкурировать с корпорацией Apple, в прошлом году выпустившей кредитную карту Apple Card.
РБК 20:05
1
Шоу-бизнес

Надежда Бабкина прикована к постели и продолжает общаться жестами

News.ru 09:54
44
Политика

Госдеп США встревожился из-за возможных кибератак в Чехии

Вашингтон, 18 апреля 2020, 04:57 — REGNUM Госдеп США выразил глубокую озабоченность информацией о возможной кибератаке на объекты инфраструктуры и здравоохранения в Чехии, сообщает пресс-служба ведомства.
REGNUM 21:57
Здоровье

Глава Роспотребнадзора анонсировал прирост заболеваемости коронавирусом в ближайшие дни

Глава омского Роспотребнадзора, главный государственный санитарный врач Омской области Александр Крига заявил, что в ближайшие дни в регионе произойдет прирост заболеваемости.
Om1.ru 11:00
6
Происшествия

В Подмосковье пенсионер исчез в собственной квартире

В подмосковной Кашире 68-летний пенсионер Сергей Понкратов исчез после того, как зашел в свою квартиру, пишет «Подмосковье сегодня».
Известия 20:27
6
Политика

Трамп заявил, что почти не покидает Белый дом из-за коронавируса

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп признался, что в течение пандемии новой коронавирусной инфекции практически не покидает Белый дом.
Мойка78 21:16
Армия и оружие

США обвинили РФ в опасном перехвате своего самолета истребителем Су-35

Представители 6-го флота американских ВМС опубликовали отчет, в котором заявили, что российский Су-35 осуществил опасный перехват американского P-8A Poseidon в акватории Средиземного моря.
Discover24 вчера в 02:33
254
Общество

Власти Японии выделят финансовую помощь всем жителям страны

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ принял решение изменить проект дополнительного бюджета, чтобы разрешить выплату наличных денежных средств всем гражданам страны для борьбы с негативными последствиями вспышки коронавируса для третьей экономике мира, передает Reuters.
Вести.Ru вчера в 07:06
278
Происшествия

Обматерившего мэра Новокузнецка хоккеиста арестовали и оштрафовали

25-летний игрок заплатит две тысячи рублей и проведет двое суток под арестом. Инцидент произошел 16 апреля в Новокузнецке.
Lenta.ru 08:52
337
Общество

В Москве умер еще 21 человек с коронавирусом

Еще 21 человек с коронавирусной инфекцией нового типа умер в Москве за сутки.
ТАСС 16:37
14
Общество

Названы обязательные условия для передвижения по Москве пешком

«Человек должен при себе иметь паспорт и любой документ, который помогает подтвердить его фактическое пребывание по конкретному адресу, например, копию договора аренды квартиры, или копию документа о собственности для апартаментов, в которых нельзя зарегистрироваться», — цитирует его «Интерфакс».
Известия 09:30
2,5K
Общество

Число умерших от коронавируса в мире превысило 150 тысяч человек

На вечер 17 апреля число смертей от COVID-19 в мире достигло 150 948 человек.
Дождь 15:19
Армия и оружие

Польский истребитель F-16 выпустил шасси на высоте 5 тысяч метров, увидев российский СУ-27

Польский истребитель F-16, увидев маневрирующий российский Су-27, на высоте 5 тысяч метров выпустил шасси, что может указывать команду к посадке.
Shraibikus News 12:30
28
Транспорт

Агрегаторов такси призвали не работать с водителями, которые берут людей без пропусков

Московская административная дорожная инспекция (МАДИ) потребовала у четырех агрегаторов такси в столице — «Яндекс.Такси», Gett, «Ситимобил» и «Везет» — прекратить сотрудничество с водителями, которые перевозят пассажиров без цифровых пропусков.
Коммерсантъ 16:12
Шоу-бизнес

Поклонники рассекретили имя невесты Александра Гудкова

Фанаты приложили много усилий, чтобы узнать имя вероятной невесты актера.
OAnews 07:16
10
Общество

Фестиваль Comic-Con отменен из-за коронавируса

Kinonews.ru 16:39
Общество

В некоторые регионы России придет аномальное тепло

Глава Гидрометцентра Роман Вильфанд перечислил области РФ, в которых, по мнению синоптиков, в ближайшее время установятся нетипично высокие температуры – вплоть до аномалии.
Live24 02:58
4
Происшествия

Полковника из разведки Росгвардии арестовали за вымогательство

Истринский городской суд Московской области арестовал заместителя начальника оперативного разведывательного центра войск Росгвардии Альберта Кудряшова по делу о вымогательстве, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
РИА Новости вчера в 05:28
739
Общество

Депутаты попросили президента начать выплаты пособий всем россиянам

Платежеспособность россиян вскоре может оказаться под угрозой из-за ограничительных мер в рамках борьбы с коронавирусом нового типа и перестанут покупать товары в прежнем объеме.
Московский Комсомолец 21:00
Экономика

Глава Центробанка оценила идею раздачи денег населению

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина прокомментировала предложения "раздавать деньги с вертолета".
РИА Новости 05:51
2K
Космос

Обнаружена очень похожая на Землю экзопланета

Вашингтон, 16 апреля 2020, 12:00 — REGNUM Ученые из США и Европы обнаружили скалистую экзопланету, которая, похоже, очень похожа на Землю по размеру и температуре.
REGNUM вчера в 05:00
9
Общество

Нобелевский лауреат заявил об искусственном происхождении коронавируса

Газета.Ru 21:25
465
Здоровье

Главный врач Англии назвал три смертельно опасных фактора при COVID-19

Преклонный возраст, сопутствующие заболевания и принадлежность к мужскому полу являются факторами, которые повышают риск заражения коронавирусом и смерти от этой инфекции, сообщил главный врач Англии Крис Уитти.
РБК 19:03
49
Общество

Работающим россиянам старше 65 лет дадут больничные

Работающие россияне старше 65 лет смогут получить электронный больничный с 20 по 30 апреля, сообщил РИА Новости министр труда и социальной защиты Антон Котяков.
РИА Новости 07:59
720
Общество

Назван скрытый фактор, ведущий к тяжелому течению коронавируса

Специалисты считают, что различное - от отсутствия симптомов до летального исхода - воздействие на людей коронавируса может быть связано с генетическими особенностями пациентов.
Российская газета 13:17
7
Общество

Власти Москвы предупредили о приближении пика заболеваемости вирусом

Вице-мэр Москвы по социальным вопросам Анастасия Ракова записала обращение к медицинским работникам столицы, которое опубликовал московский оперштаб.
РБК 02:35
1,3K
Общество

Минпросвещения перенесло всероссийские проверочные работы на осень

Министр просвещения Сергей Кравцов заявил, что всероссийские проверочные работы перенесут на начало следующего учебного года.
Газета.Ru 05:46
517
Общество

В МЧС рассказали, чем обернется введение режима ЧС в Петербурге

Заместитель начальника управления МЧС России по Петербургу Игорь Титенок рассказал сегодня, 17 апреля, что введение режима ЧС, о котором говорят жители города в последнее время все чаще, приведет только к нагнетанию обстановки, а вот от новой коронавирусной инфекции может и не спасти.
Собака.ru 13:39
242
Здоровье

Первый пациент с коронавирусом скончался в Кузбассе

17 апреля.Interfax-Russia.ru - Житель Кузбасса с подтвержденным заражением коронавирусом скончался в горбольнице Белово, сообщает в пятницу областной штаб по предотвращению завоза и распространения коронавирусной инфекции в регионе.
Интерфакс - Россия 00:34
318
Политика

США готовятся объявить дефолт по долгам Китаю

Поскольку КНР остается крупнейшим держателем гособлигаций США, речь идет, по сути, о выборочном дефолте.
РИА Новости 01:00
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Как работают Яндекс.Новости?
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Михаил Мишустин
Российский государственный деятель
Российский государственный и политический деятель, экономист. Председатель Правительства Российской Федерации с 16 января 2020 года. Действительный государственный советник Российской Федерации 1-го класса, доктор экономических наук.
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