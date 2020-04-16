с чего всё началось

Более 500 тысяч предприятий малого и среднего бизнеса могут рассчитывать на финансовую помощь государства в условиях коронавируса. Об этом заявил глава правительства России Михаил Мишустин. Об этом он сообщил в ходе заседания кабмина.

Более 500 тысяч компаний смогут получить выплаты в связи с пандемией

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