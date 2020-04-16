Премьер России Михаил Мишустин заявил, что прямые денежные выплаты от государства получат порядка 500 тыс. компаний малого и среднего бизнеса. Это станет возможно в связи с расширением списка пострадавших от коронавируса отраслей экономики страны.

Прямые выплаты от государства получат порядка 500 тысяч компаний

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