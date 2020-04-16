Экономика

Капитал страныКапитал страныПрямые выплаты от государства получат порядка 500 тысяч компаний

Премьер России Михаил Мишустин заявил, что прямые денежные выплаты от государства получат порядка 500 тыс. компаний малого и среднего бизнеса. Это станет возможно в связи с расширением списка пострадавших от коронавируса отраслей экономики страны.
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Более 500 тыс. компаний смогут получить выплаты от правительства РФ

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Сноуден хочет остаться в России еще на три года

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РБК 08:00
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Fox News сообщил о заражении «нулевого пациента» в лаборатории Уханя

Источники Fox News отметили, что человеку инфекция передалась от летучих мышей, а «нулевой пациент» затем распространил ее на других людей, находившихся в Ухане.
РБК 00:49
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В Кремле прокомментировали высказывания Кадырова

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал высказывания главы Чечни Рамзана Кадырова, передает корреспондент "Газеты.Ru".
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Стало известно о решении перенести парад Победы в Москве

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Наличие специальных пропусков для работающих граждан, которые решено ввести в Саратовской области в связи с угрозой распространения коронавируса, станет обязательным.
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Космос

Телескоп ESO видит звездный танец вокруг сверхмассивной черной дыры

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Станцию метро «Пражская» предложили переименовать

Общественный совет при министерстве обороны РФ предложил переименовать станцию московского метро "Пражская" в станцию "Маршала Конева", сообщает телеканал "Звезда".
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Названы опасные последствия коронавируса для выздоровевших

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Михаил Мишустин
Российский государственный деятель
Российский государственный и политический деятель, экономист. Председатель Правительства Российской Федерации с 16 января 2020 года. Действительный государственный советник Российской Федерации 1-го класса, доктор экономических наук.
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