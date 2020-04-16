Экономика
Российская газетаБолее 500 тысяч компаний смогут рассчитывать на выплаты от государства
Более 500 тысяч предприятий малого и среднего бизнеса, в которых работают свыше трех миллионов человек, могут рассчитывать на прямую финансовую поддержку от государства.
Читать в источнике
Оценить83
Подробнее о событии
Показать все источники
Мишустин: на выплаты в связи с пандемией смогут рассчитывать полмиллиона компаний
Московский Комсомолец05:35
Автоматически обработано 7150 источников, обновлено в 17:55, Ашберн
Наука
Рабочую температуру кубитов повысили
Большая часть квантовых компьютеров, которые есть сегодня, созданы из сверхпроводящих кубитов, работающих при температурах около 0,1 кельвина.
Индикатор 13:40
Здоровье
Израильский врач не исключил итальянский сценарий COVID-19 на Украине
Израильский врач Роман Гольдман в интервью порталу "Гордон" заявил, что при определенных условиях Украине грозит итальянский сценарий развития пандемии коронавирусной инфекции.
Радио Sputnik 11:26
Энергетика
Москва и Эр-Рияд заявили о готовности принять новые меры из-за нефти
12 апреля Россия совместно со странами ОПЕК и другими производителями нефти, не входящими в картель, договорились о рекордном сокращении нефтедобычи с 1 мая до начала мая 2022 года.
РБК 16:52
Общество
Fox News рассказал о лабораторном происхождении коронавируса
Коронавирус нового типа возник в лаборатории Уханя, работник которой стал «нулевым пациентом», сообщает американский телеканал Fox News со ссылкой на источники.
Ведомости 02:08
Общество
В Москве умерли 14 пациентов с коронавирусом
Четырнадцать человек с пневмонией и положительным тестом на коронавирус скончались в Москве, сообщил оперативный штаб.
РИА Новости 16:29
Авто
На Нюрбургринге замечен «заряженный» Volkswagen Golf R
На портале «Мотор1» появились фото нового Volkswagen Golf R. Автомобиль замечен на легендарной трассе Нюрбургринга.
ГЛАС.RU вчера в 04:57
Общество
В Британии 99-летний ветеран собрал $5 млн на борьбу с коронавирусом
Ветеран собрал в 4 тысячи раз больше, чем изначально планировал.
РЕН ТВ вчера в 03:39
Общество
Пациентов с ОРВИ в Москве оштрафуют за нарушение самоизоляции
В мэрии Москвы разъяснили, что штрафы за нарушение самоизоляции в Москве будут предусмотрены прежде всего для несознательных граждан, которые собираются большими группами.
Известия 13:48
Армия и оружие
Коммерческие компании нацелились на разработку ядерных ракетных двигателей
Коммерческие космические компании США нацелились на разработку ядерных ракетных двигателей в интересах правительства США, 8 апреля сообщил портал Space.com.
ИА Красная Весна 14 апреля в 18:11
Футбол
«Тоттенхэм» попросил Почеттино пойти на сокращение компенсации по увольнению
«Тоттенхэм Хотспур» обратился к бывшему главному тренеру команды Маурисио Почеттино по поводу сокращения его компенсации по увольнению из клуба, по причине кризиса на фоне пандемии коронавируса, сообщает Daily Mail.
Чемпионат 17:37
Происшествия
Краснодарская больница скорой помощи закрылась на карантин
Всему персоналу больницы и пациентам предстоит пройти тестирование на COVID-19, в медучреждении планируется проведение санитарных эпидемиологических мероприятий.
Коммерсантъ 17:01
Политика
Владимир Путин объявил о переносе парада Победы
Интерфакс 11:08
Космос
Российский аппарат показал, как выглядит точка Лагранжа L2 из космоса
Российская астрофизическая обсерватория # СпектрРГ стала первым отечественным аппаратом, облетевшим точку Лагранжа L2 — https: / / t.co / WlTKRY2ucx Её траектория похожа на спираль, и вращается вокруг точки Лагранжа L2, которая находится в 1,5 млн км на линии "Солнце-Земля" pic.twitter.com / CiAVGTaRSk — РОСКОСМОС (@ roscosmos) April 16, 2020 Основная цель миссии — построение карты всего неба.
SM News 11:00
Киберспорт
В Epic Games Store началась раздача Just Cause 4
В магазине Epic Games Store стартовала раздача экшена в открытом мире Just Cause 4 и визуальной новеллы Wheels of Aurelia.
CyberSport.ru 12:07
Недвижимость
Путин предложил запустить специальную льготную ипотечную программу
Владимир Путин предложил запустить специальную льготную программу ипотеки на покупку жилья комфорт-класса.
РИА Новости 10:21
Музыка
Разин назвал Пугачёву и Леонтьева «банальными ворюгами»
Продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин обвинил Аллу Пугачёву и Валерия Леонтьева в воровстве своих песен.
НТВ 10:27
Футбол
Финал Лиги чемпионов может пройти 29 августа
УЕФА предлагает перенести финал Лиги чемпионов на 29 августа из-за коронавируса. Об этом сообщает британское издание The Telegraph.
Телеканал Санкт-Петербург 15:15
Транспорт
Цифровые пропуска могут ввести в Петербурге вслед за Москвой
В Петербурге могут временно ввести цифровые пропуска из-за коронавирусной инфекции.
МР7.ру 15:43
Шоу-бизнес
Катя Кищук в белье вызвала у фанатов восхищение и зависть
Катя Кищук, не теряя времени на карантине, выложила фото в полупрозрачном белье Petra.
Территория новостей 13:11
Политика
Кабмин расширил список граждан с правом пересекать госграницу
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение, которым расширяется список лиц, имеющих право пересекать государственную границу.
ТАСС 14:55
Здоровье
Кабмин разрешил использовать гидроксихлорохин для лечения коронавируса
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение, разрешающее использовать для лечения коронавируса незарегистрированный препарат гидроксихлорохин.
Газета.Ru 13:51
Политика
Президент Бразилии уволил министра здравоохранения
Бразилиа, 16 апреля 2020, 23:40 — REGNUM Министр здравоохранения Бразилии Энрике Мандетта сообщил 16 апреля в своем «Твиттере», что бул уволен президентом Жаиром Болсонару.
REGNUM 16:40
Здоровье
В больницах Ростовской области не нашли заявленных инфекционных коек
Рабочая группа проверяла информацию о развертывании 40 дополнительных инфекционных коек в городской больнице скорой медицинской помощи города Шахт.
1rnd.ru 15:49
Авто
Новый Renault Sandero Stepway впервые показали на изображениях
Накануне зарубежные дизайнеры представили рендерные изображения нового Renault Sandero Stepway, взяв за основу снимки фотошпионов, которым удалось запечатлеть автомобиль во во время тестов.
32CARS.ru вчера в 11:00
Общество
С 1 мая повышаются пенсии. Кто станет получать больше
С 1 мая 2020 года у пенсионеров появится возможность получить дополнительные выплаты, однако не у всех, а только у тех, кто будет соответствовать определённым критериям.
Life.ru вчера в 17:40
Здоровье
Инфекционист назвал лето пиком эпидемии коронавируса в России
Пик заболевания COVID-19 наступит в России через полтора-два месяца, заявил доктор медицинских наук, профессор, врач-инфекционист Николай Малышев.
РИА Новости 07:44
Политика
Посольство в Болгарии возмутилось осквернением могилы советских солдат
Российское посольство в Болгарии выразило возмущение осквернением братской могилы советских солдат в городе Добрич.
РИА Новости 16:28