Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что первые выплаты малый и средний бизнес начнет получать с 18 мая. Мишустин отметил, что правительство включит предприятия, занимающиеся торговлей непродовольственных товаров, в перечень наиболее пострадавших от пандемии COVID-19 отраслей.

Мишустин заявил, что бизнес начнет получать выплаты с 18 мая

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