Экономика
Экономика сегодняМишустин заявил, что бизнес начнет получать выплаты с 18 мая
Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что первые выплаты малый и средний бизнес начнет получать с 18 мая. Мишустин отметил, что правительство включит предприятия, занимающиеся торговлей непродовольственных товаров, в перечень наиболее пострадавших от пандемии COVID-19 отраслей.
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Мишустин: на выплаты в связи с пандемией смогут рассчитывать полмиллиона компаний
Московский Комсомолецвчера в 05:35
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Наука
Установлена температура гибели коронавируса
Группа французских ученых из Университета Прованса выяснила, что коронавирус полностью гибнет при тепловом воздействии в 92 градуса в течение 15 минут.
РИА Новости вчера в 21:27
Шоу-бизнес
Ургант и Глюкоза разделись ради флешмоба с подушками
В студии Глюкоза появилась в чёрном мини-платье с открытыми плечами.
Газета Metro вчера в 11:06
Здоровье
В Кузбассе у пациента посмертно обнаружили коронавирус
У пациента Беловской районной больницы, скончавшегося в реанимации медучреждения от пневмонии, обнаружили коронавирус.
Российская газета 01:54
Происшествия
В Москве задержан адвокат экс-министра Абызова
Адвокат Александр Вершинин был задержан 16 апреля в Москве, он находится в статусе подозреваемого, сообщил "Интерфаксу" его коллега Алексей Кирсанов.
Интерфакс вчера в 17:47
Политика
Путин объявил о переносе парада Победы
Ведомости вчера в 11:36
Здоровье
Инфекционист назвал лето пиком эпидемии коронавируса в России
Пик заболевания COVID-19 наступит в России через полтора-два месяца, заявил доктор медицинских наук, профессор, врач-инфекционист Николай Малышев.
РИА Новости вчера в 07:44
Общество
Усомнился в пневмонии у зараженных коронавирусом врач-патологоанатом
Live24 вчера в 07:10
Политика
Independent (Великобритания): Россия скоро столкнется с самым серьезным испытанием в Сирии (The Independent)
В 2017 году Хафтара принимали на российском авианосце "Адмирал Кузнецов", когда тот держал курс из Сирии через Средиземное море в Балтийское море.
ИноСМИ вчера в 23:04
Общество
МЧС посоветовало не носить защитную маску на улице
Особое внимание ведомство обратило на правильное ношение медицинских масок, благодаря которым ограничивается распространение вируса.
РБК вчера в 22:32
Авто
Новый Renault Sandero Stepway впервые показали на изображениях
Накануне зарубежные дизайнеры представили рендерные изображения нового Renault Sandero Stepway, взяв за основу снимки фотошпионов, которым удалось запечатлеть автомобиль во во время тестов.
32CARS.ru 15 апреля в 11:00
Общество
Рособрнадзор назвал новые сроки экзаменов для девятиклассников
Рособрнадзор озвучил даты, в которые будут проходить экзамены для учеников 9 классов. Время экзаменов из-за пандемии немного сдвинулось.
Профиль 15 апреля в 06:08
Фигурное катание
Cosmopolitan показал, как проходила фотосъемка Загитовой
АиФ Удмуртия вчера в 09:44
Энергетика
Brent подорожала до $28,35 за баррель
К 7:55 по московскому времени июньские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на $0,53 (1,91%), до $28,35 за баррель.
Интерфакс 01:09
Общество
«Союз МС-15» с членами экипажа приземлился в Казахстане
Космический корабль «Союз МС-15» с россиянином и двумя американцам на борту успешно приземлился в казахстанской степи в Жезказгане (600 км от Нур-Султана, Казахстан).
Коммерсантъ 01:57
Здоровье
Обнаружен новый симптом заражения коронавирусом
Новый симптом заражения коронавирусной инфекцией обнаружили итальянские врачи.
ТВ Центр вчера в 01:25
Шоу-бизнес
Алла Пугачева отмечает 71-й день рождения
День рождения отмечает Алла Пугачёва. В этом году праздник у примадонны проходит скромно, и даже камерно, передает ОТР.
Общественное телевидение России 15 апреля в 13:37
Экономика
Мишустин резко ответил на слова главы МЭР о ситуации с кредитами
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин ответил на высказанный главой Минэкономразвития Максимом Решетниковым комментарий, касающийся новых экономических мер по поддержке российских компаний.
ТК Звезда вчера в 09:55
Политика
Путин снова обратится к россиянам в ходе совещания с министрами
"Будет выступление (Путина) в начале совещания с членами правительства", - сказал Песков, отвечая на вопрос, ожидается ли обращение главы государства к россиянам в начале мероприятия.
Интерфакс 15 апреля в 06:18
Общество
Трамп рассказал о плане постепенного снятия карантина в США
Президент США Дональд Трамп представил план постепенного снятия карантинных ограничений в стране, которые были введены из-за распространения коронавируса.
RT на русском вчера в 19:18
Общество
В Липецкой области ввели пропускную систему
Владельцы мобильных телефонов могут сразу в тоновом режиме ввести паспортные данные, в ответ на которые пришлют смс с кодом.
Российская газета вчера в 09:21
Религия
Загадка Страстной пятницы: почему Пилат боялся распять Христа
У православных христиан наступила Страстная пятница — самый скорбный день, когда вспоминают страдания Христа и Его смерть на кресте.
РИА Новости 01:00
Происшествия
В Новосибирской области выявили 11 новых зараженных коронавирусом
В Новосибирской области за сутки зафиксировали 11 новых случаев заражения коронавирусом.
РБК вчера в 00:33
Авто
Рассекречен Nissan X-Trail нового поколения
Новый Nissan X-Trail, чьи патентные изображения «Автоновости дня» показывали в начале апреля, рассекречен на цветных официальных снимках.
Автоновости дня 01:23
Общество
В Москве умерли еще 14 пациентов с коронавирусом
В Москве умерли еще 14 человек, у которых был диагностирован коронавирус COVID-19.
Коммерсантъ вчера в 16:29
Общество
Несколько регионов России накроет аномальное тепло
Вильфанд отметил, что аномально теплая погода сохранится в этих регионах в ближайшие пять дней.
Газета.Ru вчера в 23:56
Кино
Чулпан Хаматову затравили из-за сериала «Зулейха открывает глаза»
Чулпан Хаматова, которая сыграла главную роль в сериале «Зулейха открывает глаза», получает многочисленные проклятия из-за проекта.
ToDay News Ufa вчера в 05:50
Политика
США мобилизовали спецподразделение на случай эвакуации Белого дома
Из-за распространения коронавируса в США мобилизовали спецподразделение для возможной эвакуации американской администрации, сообщило 16 апреля издание Newsweek.
Известия вчера в 23:50
Общество
Мэр Пятигорска ушел в отставку из-за ситуации по коронавирусу
Пятигорск, Ставропольский край, 17 апреля 2020, 09:02 — REGNUM Глава Пятигорска Андрей Скрипник покинул пост мэра и перешел на другую должность, сообщил на своей Instagram-странице губернатор Ставрополья Владимир Владимиров.
REGNUM 02:02
Общество
Военное училище в Тюмени закрыто на карантин из-за коронавируса
Училище закрыто на карантин, передает ТАСС.
Вести.Ru 01:40