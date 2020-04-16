Экономика
Российская газетаБолее 500 тысяч компаний смогут рассчитывать на выплаты от государства
Более 500 тысяч предприятий малого и среднего бизнеса, в которых работают свыше трех миллионов человек, могут рассчитывать на прямую финансовую поддержку от государства.
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Мишустин: на выплаты в связи с пандемией смогут рассчитывать полмиллиона компаний
Московский Комсомолец05:35
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Общество
Матвиенко: майские праздники не станут рабочими днями
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что предпосылок для отмены майских праздников нет. Об этом сообщает «РИА Новости».
Мой Брянск 10:25
Происшествия
В Бурятии подтвердили 103 случая заражения коронавирусом
Улан-Удэ, 16 апреля 2020, 08:09 — REGNUM За минувшие сутки в Бурятии подтвердили три новых случая заражения коронавирусной инфекцией.
REGNUM 01:09
Общество
Мединский исключен из совета Фонда кино
Бывшего министра культуры Владимира Мединского исключили из состава попечительского совета Фонда кино.
Газета.Ru 19:58
Экономика
Эксперт: пандемия может сделать США второстепенной мировой державой
Сроки и интенсивность пробуждения американской экономики от спячки могут быть одним из самых главных факторов, определяющих восстановление рынка после COVID-19, отмечает эксперт, ведь пандемия вынудила многие предприятия закрыться, а власти страны пошли на беспрецедентные расходы.
Вести.Ru 02:14
Общество
В Республике Алтай выявили первый случай заражения коронавирусом
В Республике Алтай выявили первый случай заражения коронавирусом. Об этом сообщает портал amic со ссылкой на региональный штаб.
РИА Новости 11:18
Общество
В МЧС посоветовали не носить защитную маску на улице
В МЧС напомнили, что маски имеют разную структуру, могут быть одноразовыми и многоразовыми, но все время носить одну и ту же маску нельзя, поскольку можно инфицировать себя дважды.
ТАСС 20:06
Здоровье
В Амурской области выявлено три новых случая заболевания коронавирусом
Три новых случая заболевания коронавирусной инфекцией выявлено в Амурской области, сообщает правительство региона 16 апреля со ссылкой на региональный оперштаб по коронавирусу.
ИА Красная Весна 00:12
Религия
У православных христиан наступила Великая пятница
Православные христиане 17 апреля встречают Страстную, или Великую, пятницу в преддверии праздника Пасхи, которая в этом году приходится на 19 апреля.
Известия 18:57
Экономика
Мишустин жестко ответил на слова главы МЭР о ситуации с кредитами
Премьер-министр Михаил Мишустин ответил на заявление главы Минэкономразвития Максима Решетникова о том, что льготные кредиты, выдаваемые банками компаниям малого и среднего бизнеса, убыточны для самих кредитных организаций.
РИА Новости 06:12
Здоровье
Компании в Якутии будут обязаны сообщать о вахтовиках за пять дней до их приезда в регион
Компании в Якутии будут обязаны предоставлять информацию о вахтовиках за пять дней до их прибытия на территорию региона.
ТАСС 09:59
Общество
Врач-патологоанатом усомнился в пневмонии у зараженных коронавирусом
У людей, зараженных коронавирусной инфекцией, развивается не пневмония, а начинается специфическое поражение легких.
Российская газета 08:11
Происшествия
Полковника из разведки Росгвардии арестовали за вымогательство
Истринский городской суд Московской области арестовал заместителя начальника оперативного разведывательного центра войск Росгвардии Альберта Кудряшова по делу о вымогательстве, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
РИА Новости 05:28
Шоу-бизнес
Вера Брежнева продемонстрировала стройную фигуру
Gazeta.SPb 18:01
Шоу-бизнес
Алла Пугачева отмечает 71-й день рождения
День рождения отмечает Алла Пугачёва. В этом году праздник у примадонны проходит скромно, и даже камерно, передает ОТР.
Общественное телевидение России вчера в 13:37
Общество
С 1 мая повышаются пенсии. Кто станет получать больше
С 1 мая 2020 года у пенсионеров появится возможность получить дополнительные выплаты, однако не у всех, а только у тех, кто будет соответствовать определённым критериям.
Life.ru вчера в 17:40
Экономика
Алтайский край будет одним из регионов, по которому кризис ударит сильнее всего
Директор Института региональной политики РАНХиГС Владимир Климанов заявил, что Алтайский край станет одним из регионов, по которому кризис ударит сильнее всего.
АМИТЕЛ 00:29
Кино
Появились первые кадры «Дюны» Дени Вильнёва
Игромания.ру 14 апреля в 07:42
Наука
Ученые выяснили, при какой температуре полностью гибнет коронавирус
Группа французских ученых из Университета Прованса выяснила, что коронавирус полностью гибнет при тепловом воздействии в 92 градуса в течение 15 минут.
РИА Новости 21:27
Культура
Камиль хазрат Самигуллин: В мечети не было съемок постельной сцены
Постельная сцена в сериале «Зулейха открывает глаза», проходившая по сценарию в мечети, была снята в павильоне и добавлена в серию при монтаже картины.
Татар-информ вчера в 09:20
Политика
Василий Уткин: «То, как Крым стал российским, сложно принять. Я это не очень понимаю»
Спортивный журналист Василий Уткин поделился мнением о вхождении Крыма в состав России.
Sports.ru 18:12
Общество
В Башкирии продлили режим самоизоляции до лета
Глава Башкирии Радий Хабиров заявил, что режим самоизоляции в целях профилактики коронавируса в регионе продлится минимум до конца мая.
РИА Новости 06:15
Политика
Путин объявил о переносе парада Победы
Президент Владимир Путин объявил о переносе парада Победы и марша Бессмертного полка в эфире телеканала «Россия 24».
Ведомости 11:36
Игры
В Сети появился постер и логотип ремастера Crysis
Последние несколько дней разработчик забрасывал поклонников тизерами по поводу выхода Crysis.
NewInform 09:43
Футбол
Арангис сменит «Байер» на «Баварию»
Мюнхенцы планируют заполучить игрока предстоящим летом. У него закончится контракт с «аспириновыми», пишет Radio Futuro.
Матч ТВ 13:35
Общество
«Аэрофлот» приостановил продажу билетов на международных направлениях
Авиакомпания «Аэрофлот» приостановила продажу билетов на международных направлениях до августа.
РБК 21:18
Экономика
Силуанов заявил о рисках недопоступления налогов в бюджет
Москва, 16 апреля 2020, 19:42 — REGNUM Ситуация с пандемией коронавируса оказывает негативное влияние на все уровни экономики страны.
REGNUM 12:42
Фигурное катание
Отменен ЧМ по фигурному катанию
Чемпионат мира по фигурному катанию 2020 года в Монреале окончательно отменен, такое решение принял Международный союз конькобежцев (ISU).
Взгляд.ру 12:11
Футбол
Ривалдо: «Возможно, Дембеле уже не проявит себя в „Барселоне“»
Бывший игрок "Барселоны" Ривалдо выразил мнение, что каталонскому клубу пора расстаться с вингером Усманом Дембеле.
Soccer.ru 18:40
Здоровье
Главный свердловский санврач: каждый может быть носителем коронавируса
По словам Дмитрия Козловских, остановить распространение вируса в отсутствие вакцины достаточно сложно, поэтому главное правило сегодняшнего дня – потенциально каждый человек может быть носителем этого вируса.
Телеканал ОТВ 09:02