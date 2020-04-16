2 апреля были определены правила, и правительством были выделены деньги. Это было частью первого пакета мер. Параллельно с этим мы активно зазывали банки в эту программу. Сразу надо сказать, что, конечно, для банков это убыточно, так как административные расходы банкам приходится брать на себя.

Более 500 тысяч предприятий малого и среднего бизнеса, в которых работают свыше трех миллионов человек, могут рассчитывать на прямую финансовую поддержку от государства.

Более 500 тысяч компаний смогут рассчитывать на выплаты от государства

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