Экономика
Российская газетаБолее 500 тысяч компаний смогут рассчитывать на выплаты от государства
Более 500 тысяч предприятий малого и среднего бизнеса, в которых работают свыше трех миллионов человек, могут рассчитывать на прямую финансовую поддержку от государства.
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2 апреля были определены правила, и правительством были выделены деньги. Это было частью первого пакета мер. Параллельно с этим мы активно зазывали банки в эту программу. Сразу надо сказать, что, конечно, для банков это убыточно, так как административные расходы банкам приходится брать на себя.
— Максим Решетников, российский политикПервый канал 16 апреля в 11:14
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На выплаты от властей могут рассчитывать 500 тысяч российских компаний
RT на русском16 апреля в 05:50
Мишустин: на выплаты в связи с пандемией смогут рассчитывать полмиллиона компаний
Московский Комсомолец16 апреля в 05:35
Автоматически обработан 7151 источник, обновлено в 11:08, Ашберн
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Российская астрофизическая обсерватория # СпектрРГ стала первым отечественным аппаратом, облетевшим точку Лагранжа L2 — https: / / t.co / WlTKRY2ucx Её траектория похожа на спираль, и вращается вокруг точки Лагранжа L2, которая находится в 1,5 млн км на линии "Солнце-Земля" pic.twitter.com / CiAVGTaRSk — РОСКОСМОС (@ roscosmos) April 16, 2020 Основная цель миссии — построение карты всего неба.
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