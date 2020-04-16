Экономика

Российская газетаРоссийская газетаБолее 500 тысяч компаний смогут рассчитывать на выплаты от государства

Более 500 тысяч предприятий малого и среднего бизнеса, в которых работают свыше трех миллионов человек, могут рассчитывать на прямую финансовую поддержку от государства.
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Более 500 тыс. компаний смогут получить выплаты от правительства РФ

Известия06:49

Выплаты из бюджета в связи с COVID-19 охватят более 500 тыс. компаний

РБК06:41

Первые выплаты бизнес в РФ получит с 18 мая, заверил Мишустин

REGNUM05:45

Мишустин обещает помощь полумиллиону компаний, пострадавших от коронавируса. Непродовольственный ретейл теперь в списке

Фонтанка.Ру05:38

Мишустин: на выплаты в связи с пандемией смогут рассчитывать полмиллиона компаний

Московский Комсомолец05:35

На выплаты от властей могут рассчитывать 500 тысяч российских компаний

RT на русском05:50

Мишустин рассказал о новых мерах поддержки экономики

РИА Новости05:43
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Автоматически обработано 7150 источников, обновлено в 17:03, Ашберн
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На складе Большого театра обнаружили тело мужчины

На складе Большого театра обнаружили тело мужчины со следами насильственной смерти, сообщил источник РБК в правоохранительных органах.
РБК 15:45
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Здоровье

Инфекционист назвал грядущее лето пиком эпидемии коронавируса в России

Доктор медицинских наук, профессор, врач-инфекционист Николай Малышев заявил, что пик коронавируса в России придется на начало лета.
Газета.Ru 14:11
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Армия и оружие

США обвинили Россию в опасном перехвате своего самолета

Российский Су-35 перехватил американский патрульный самолет P-8A Poseidon над Средиземным морем, проведя «опасное» сближение, говорится в пресс-релизе шестого флота ВМС США.
Известия вчера в 18:52
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Политика

МИД России призвал оказать помощь беженцам из-за коронавируса

«Исходим из необходимости срочного оказания полноценной помощи весьма уязвимым для коронавирусной инфекции беженцам и внутренне перемещённым лицам, равно как самим странам, принимающим данные категории лиц», — указано в сообщении.
RT на русском 14:46
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Политика

Путин отложил проведение парада Победы

RT на русском 11:16
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Экономика

Путин пообещал бизнесу безвозмездную помощь на выплаты зарплат

Президент России Владимир Путин предложил предоставить малому и среднему бизнесу из пострадавших отраслей безвозмездную финансовую помощь для выплаты зарплат в апреле-мае из расчета по 12,1 тысячи рублей на одного сотрудника в месяц.
Свободная Пресса вчера в 09:35
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Общество

Генсек ООН дал прогноз по детской смертности из-за пандемии

Нью-Йорк, США, 16 апреля 2020, 21:40 — REGNUM Сотни тысяч детей могут погибнуть в мире из-за пандемии, заявил 16 апреля генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш в своём видеообращении.
REGNUM 14:40
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Общество

В Москве умерли еще 14 пациентов с коронавирусом

В Москве умерли еще 14 человек, у которых был диагностирован коронавирус COVID-19.
Коммерсантъ 16:29
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Шоу-бизнес

Актриса Вера Воронкова избила 13-летнюю дочь

Bimru.ru 10:55
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Армия и оружие

Последний штурм: 75 лет назад началась Берлинская операция

16 апреля 1945 года началась Берлинская операция. Ее итогом стало падение Берлина и окончание Великой Отечественной войны.
Российская газета 02:45
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Здоровье

Правительство разрешило лечить от коронавируса китайским лекарством

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение правительства о распределении незарегистрированного в России препарата между больницами страны для лечения заболевания.
Российская газета 13:52
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Энергетика

Москва и Эр-Рияд заявили о готовности принять новые меры из-за нефти

12 апреля Россия совместно со странами ОПЕК и другими производителями нефти, не входящими в картель, договорились о рекордном сокращении нефтедобычи с 1 мая до начала мая 2022 года.
РБК 16:52
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Происшествия

В Липецке два пациента с COVID-19 находятся в тяжелом состоянии

На вечер 16 апреля два пациента Липецкой областной инфекционной больнице находятся в стабильно тяжелом состоянии, еще двое в состоянии средней тяжести.
ГТРК Липецк 13:36
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Общество

Глава Пятигорска ушёл в отставку из-за ситуации с коронавирусом

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров заявил, что глава Пятигорска Андрей Скрипник покинул занимаемую должность из-за ситуации с коронавирусом в городе.
RT на русском 13:42
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Энергетика

В России зафиксировали снижение цен на бензин

Цены на бензин в России на АЗС вертикально-интегрированных нефтяных компаний и ряда независимых компаний за неделю, с 5 по 12 апреля, показали снижение.
RT на русском вчера в 05:39
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Здоровье

Аллерголог назвала нового потенциального переносчика коронавируса

В мире зафиксировано более 1,9 миллиона случаев. Иммунолог-аллерголог Надежда Логина назвала нового потенциального переносчика коронавируса.
Моя Москва.онлайн 04:59
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Общество

Fox News рассказал о лабораторном происхождении коронавируса

Коронавирус нового типа возник в лаборатории Уханя, работник которой стал «нулевым пациентом», сообщает американский телеканал Fox News со ссылкой на источники.
Ведомости 02:08
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Общество

Forbes обновил рейтинг богатейших бизнесменов в России

Forbes опубликовал ежегодный список 200 самых богатых российских бизнесменов.
РИА Новости 05:32
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Общество

В США закончились средства, выделенные на поддержку малого бизнеса

Власти США больше не принимают заявки на кредиты для малого бизнеса в условиях коронавируса, поскольку выделенные на это средства закончились, пишет Управление по делам малого бизнеса страны.
Газета.Ru 15:56
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Происшествия

На Брянск обрушился ураганный ветер

Городской телеканал (Брянск) 13:21
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Чулпан Хаматову проклинают из-за сериала «Зулейха открывает глаза»

Актриса Чулпан Хаматова в эфире "Дождя" рассказала о реакции зрителей на сериал "Зулейха открывает глаза".
Газета.Ru 07:15
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Здоровье

Израильский врач не исключил итальянский сценарий COVID-19 на Украине

Израильский врач Роман Гольдман в интервью порталу "Гордон" заявил, что при определенных условиях Украине грозит итальянский сценарий развития пандемии коронавирусной инфекции.
Радио Sputnik 11:26
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Экономика

Кредиторы решили запустить взыскание 49% акций «Русского стандарта»

Швейцарский инвестиционный фонд Pala Assets бывшего совладельца «Мечела» Владимира Йориха, собравший больше 25% облигаций компании Russian Standard Ltd, объявил о намерении обратить взыскание на 49% акций банка «Русский стандарт» Рустама Тарико, говорится в заявлении Pala Assets, поступившем в РБК.
РБК 11:11
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Авто

GM-АвтоВАЗ получила новое название

Новое название компании полностью соответствует логике нейминка дочерних структур Группы «АвтоВАЗ».
32CARS.ru 08:25
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Общество

В Республике Алтай выявили первый случай заражения коронавирусом

В Республике Алтай выявили первый случай заражения коронавирусом. Об этом сообщает портал amic со ссылкой на региональный штаб.
РИА Новости 11:18
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Футбол

Арангис сменит «Байер» на «Баварию»

Мюнхенцы планируют заполучить игрока предстоящим летом. У него закончится контракт с «аспириновыми», пишет Radio Futuro.
Матч ТВ 13:35
Экономика

Министр экономики исключил дефолт в России по аналогии с 1998 годом

Глава Минэкономразвития Максим Решетников исключил вероятность дефолта в России, подобного тому, что произошел в стране в 1998 году.
РБК 14:32
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Гаджеты

AMD разработала четырехъядерные Ryzen 3 на архитектуре Zen 2

AMD исправила свой "недочет" и готовит к выпуску Ryzen 3 нового поколения на архитектуре Zen 2. Об этом сообщает IXBT.
МонаВиста 14:52
Политика

Евросоюз задумал отправить миротворцев на границу Украины с Россией

В Европарламенте предложили отправить международную миротворческую миссию на границу Украины и России. Об этом сообщает телеканал 112.
Lenta.ru 09:51
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Общество

Парки в Польше откроют не для развлечения, а для здоровья психики граждан

Как уточняет ТАСС, речь идёт об открытии лесов и парков, в которых гражданам рекомендуют гулять для поддержания психического здоровья.
Газета Metro 14:12
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Михаил Мишустин
Российский государственный деятель
Российский государственный и политический деятель, экономист. Председатель Правительства Российской Федерации с 16 января 2020 года. Действительный государственный советник Российской Федерации 1-го класса, доктор экономических наук.
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