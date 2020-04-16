Экономика

Российская газетаРоссийская газетаБолее 500 тысяч компаний смогут рассчитывать на выплаты от государства

Более 500 тысяч предприятий малого и среднего бизнеса, в которых работают свыше трех миллионов человек, могут рассчитывать на прямую финансовую поддержку от государства.
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Мишустин: на выплаты в связи с пандемией смогут рассчитывать полмиллиона компаний

Московский Комсомолец05:35

Более 500 тыс. компаний смогут получить выплаты от правительства РФ

Известия06:49

Выплаты из бюджета в связи с COVID-19 охватят более 500 тыс. компаний

РБК06:41

На выплаты от властей могут рассчитывать 500 тысяч российских компаний

RT на русском05:50

Законы сохранения занятости

Российская газета12:55

Первые выплаты бизнес в РФ получит с 18 мая, заверил Мишустин

REGNUM05:45

Мишустин рассказал о новых мерах поддержки экономики

РИА Новости05:43
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Автоматически обработано 7150 источников, обновлено в 19:31, Ашберн
Общество

В Республике Алтай выявили первый случай заражения коронавирусом

В Республике Алтай выявили первый случай заражения коронавирусом. Об этом сообщает портал amic со ссылкой на региональный штаб.
РИА Новости 11:18
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Культура

Умер заразившийся коронавирусом режиссер Александр Радов

Радова госпитализировали с подтвержденным диагнозом на прошлой неделе, а 16 апреля он скончался в городской клинической больнице №15 им О.М. Филатова.
РБК 16:21
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Авто

Названы самые угоняемые марки авто в Санкт-Петербурге

Рейтинг самых угоняемых автомобилей страховая компания сделала исходя из обращались в «АльфаСтрахование» владельцев машин для возмещения по каско в связи с угоном.
REGNUM вчера в 06:45
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Биатлон

Три российских биатлониста перешли в сборную Молдавии

Российские биатлонисты Павел Магазеев, Андрей Усов и Алина Стремоус перешли в сборную Молдавии.
RT на русском 05:44
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Политика

Сноуден попросил о продлении вида на жительство в России

Москва, 16 апреля 2020, 14:38 — REGNUM Бывший сотрудник ЦРУ Эдвард Сноуден попросил российские власти на три года продлить ему вид на жительство в РФ.
REGNUM 07:38
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Экономика

Страны Европы приблизились к краху

Все больше стран не смогут выплачивать обязательства по госдолгу в ближайшие 12-18 месяцев, что может привести к дефолту по обязательствам и краху экономик отдельных стран, пишет CNBC со ссылкой на аналитика журнала The Economist Саймона Баптиста.
Lenta.ru вчера в 23:12
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Здоровье

Молодые составляют значительную часть заболевших COVID-19

Главврач 52-й больницы Москвы Марьяна Лысенко заявила, что значительную часть заболевших коронавирусом составляют молодые люди.
RT на русском 18:18
Футбол

Кержаков мечтает возглавить «Зенит»

Бывший форвард сборной России по футболу Александр Кержаков заявил, что однажды мечтает стать главным тренером санкт-петербургского "Зенита".
Sport.ru 15:29
Общество

Заключенный в США летчик Ярошенко считает, что болен коронавирусом

Российский летчик Константин Ярошенко, который отбывает заключение в тюрьме в американском городе Данбери в штате Коннектикут, считает, что у него есть симптомы заражения коронавирусом.
Газета.Ru 18:30
Игры

В Сети опубликован новый трейлер фанатского ремастера Stalker Clear Sky

OAnews вчера в 15:02
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Общество

54 случая заболевания коронавирусом выявлено в Иркутской области

45 человек госпитализированы, двое умерли. Выздоровело семь пациентов — в Братском и Осинском районах, в Ангарске и Иркутске.
Вести Иркутск 08:03
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Здоровье

Инфекционист сообщил, когда наступит пик коронавируса в России

Доктор медицинских наук, профессор, врач-инфекционист Николай Малышев спрогнозировал, на какой срок в России придется пик заболеваемости коронавирусом COVID-19.
Вести.Ru 09:54
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Происшествия

В Москве задержан адвокат экс-министра Абызова

Адвокат Александр Вершинин был задержан 16 апреля в Москве, он находится в статусе подозреваемого, сообщил "Интерфаксу" его коллега Алексей Кирсанов.
Интерфакс 17:47
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Общество

Фотографы выступают за мир во всём мире

ИА Красная Весна 17:21
Кино

Чулпан Хаматову затравили из-за сериала «Зулейха открывает глаза»

Чулпан Хаматова, которая сыграла главную роль в сериале «Зулейха открывает глаза», получает многочисленные проклятия из-за проекта.
ToDay News Ufa 05:50
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Игры

Kotaku: в Rockstar Games работают над шестой GTA

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Политика

Трамп объявил о постепенной отмене санитарных ограничений в США

Американские власти приступают к постепенной отмене санитарных ограничений, введенных ранее из-за коронавируса COVID-19.
Российская газета 19:03
Общество

Венедиктов назвал причину аннуляции в Москве 220 тыс. пропусков

Причиной аннуляции 220 тыс. выданных в Москве пропусков индивидуальных предпринимателей стали расхождения в базах данных департамента информационных технологий столицы (ДИТ) и Федеральной налоговой службы.
РБК 11:04
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Общество

Рособрнадзор назвал новые сроки экзаменов для девятиклассников

Рособрнадзор озвучил даты, в которые будут проходить экзамены для учеников 9 классов. Время экзаменов из-за пандемии немного сдвинулось.
Профиль вчера в 06:08
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Экономика

Путин объявил о новых мерах поддержки бизнеса

Президент России Владимир Путин в ходе своего выступления перед совещанием с правительством объявил о новых мерах по поддержке бизнеса, экономики, занятости в условиях эпидемии коронавируса.
Finam.Ru вчера в 09:24
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Экономика

Министр экономики исключил дефолт в России по аналогии с 1998 годом

Глава Минэкономразвития Максим Решетников исключил вероятность дефолта в России, подобного тому, что произошел в стране в 1998 году.
РБК 14:32
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Политика

На Украине допустили возможность ракетного удара по России

РИА Новости вчера в 10:56
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Общество

Мединского исключили из совета Фонда кино

Бывшего министра культуры Владимира Мединского исключили из совета Фонда кино.
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Происшествия

В Южно-Сахалинске снова «заминировали» борт из Москвы

Звонки неизвестных с сообщениями о минировании бортов, вылетающих по всем направлениям из столичного аэропорта Шереметьево, в последнее время превратились в какую-то традицию — например, 8 апреля злоумышленники сообщили о бомбах, заложенных вообще во всех лайнерах, находившихся в этой воздушной гавани Москвы.
Сахалин.Инфо 19:08
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Катя Кищук в белье вызвала у фанатов восхищение и зависть

Катя Кищук, не теряя времени на карантине, выложила фото в полупрозрачном белье Petra.
Территория новостей 13:11
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В Кремле приняли решение о переносе парада 9 Мая

В Кремле было принято решение о переноси парада Победы с 9 мая на более позднюю дату, пишет «РБК».
Моя Москва.онлайн вчера в 14:53
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Общество

Банки зафиксировали новый способ мошенничества с пропусками в Москве

ВТБ в начале этой недели обнаружил новый способ мошенничества, связанный с оформлением QR-кодов, необходимых для перемещения по Москве и Подмосковью в период режима самоизоляции.
РБК 17:00
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Здоровье

Всех москвичей с ОРВИ приравняют к зараженным коронавирусом

В Москве всех пациентов, у которых было выявлено ОРВИ, приравняют к зараженным коронавирусом: их также обяжут соблюдать обязательный режим самоизоляции в течение 14 дней.
Мослента 12:23
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Армия и оружие

Россия создаст новый истребитель

Россия начала работы по созданию новой платформы оперативно-тактической авиации, на основе которой планируется разработка легкого истребителя, сообщили РИА Новости в Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК).
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Полковник ФСБ погиб при падении с крыши многоэтажки на Лысой Горе

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Михаил Мишустин
Российский государственный деятель
Российский государственный и политический деятель, экономист. Председатель Правительства Российской Федерации с 16 января 2020 года. Действительный государственный советник Российской Федерации 1-го класса, доктор экономических наук.
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