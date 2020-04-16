Экономика
Российская газетаБолее 500 тысяч компаний смогут рассчитывать на выплаты от государства
Более 500 тысяч предприятий малого и среднего бизнеса, в которых работают свыше трех миллионов человек, могут рассчитывать на прямую финансовую поддержку от государства.
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Мишустин: на выплаты в связи с пандемией смогут рассчитывать полмиллиона компаний
Московский Комсомолец05:35
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Общество
В Республике Алтай выявили первый случай заражения коронавирусом
В Республике Алтай выявили первый случай заражения коронавирусом. Об этом сообщает портал amic со ссылкой на региональный штаб.
РИА Новости 11:18
Политика
В Кремле приняли решение перенести Парад Победы
Как сообщается на сайте РИА Новости со ссылкой на РБК, в Кремле приняли решение не проводить парад в честь 75-летия Победы 9 мая.
Molnet.ru 02:05
Общество
В МЧС посоветовали не носить защитную маску на улице
Специалисты МЧС России в условиях пандемии коронавируса рекомендуют соблюдать нормальный режим сна, включить в рацион питания белковую пищу, а также отказаться от ношения защитных масок на улице.
ТАСС 20:06
Здоровье
Пик заболеваемости коронавирусом в Амурской области может быть в мае
16 апреля губернатор Амурской области Василий Орлов провел второй прямой эфир с жителями в Инстаграм.
Телепорт 04:26
Происшествия
На складе Большого театра нашли труп
"Сегодня днем было обнаружено тело мужчины с признаками насильственной смерти на складах на улице Плеханова, которые принадлежат Большому театру", - сказал источник.
Газета.Ru 15:27
Религия
Более чем в половине регионов России на Пасху будут открыты храмы
Как передает РБК, РПЦ в разгар эпидемии рекомендует мирянам оставаться дома.
Эхо Москвы 20:11
Происшествия
Краснодарская больница скорой помощи закрылась на карантин
Коммерсантъ 17:01
Политика
Мэр Праги ответил на уголовное дело в России за снос памятника Коневу
Мэр Праги Зденек Гржиб назвал недопустимым возбуждение уголовного дела Следственным комитетом России в связи с демонтажем памятника маршалу Ивану Коневу в столице Чехии.
РБК 10:05
Недвижимость
Путин предложил запустить специальную льготную ипотечную программу
Владимир Путин предложил запустить специальную льготную программу ипотеки на покупку жилья комфорт-класса.
РИА Новости 10:21
Общество
Власти Болгарии закрывают Софию для въезда и выезда автотранспорта
Власти Болгарии закрывают столицу страны Софию для въезда и выезда автомобильного транспорта, чтобы воспрепятствовать распространению коронавируса, сообщает Болгарское национальное радио (БНР).
РИА Новости 17:45
Общество
ФНС предложила внести доходы россиян в единый реестр
ФНС предложила создать единый реестр с данными о россиянах, пишет "Интерфакс".
Газета.Ru 14:23
Здоровье
Врачи обнаружили новый симптом заражения коронавирусом
Ещё одним симптомом коронавируса может быть сыпь на ногах.
Вести Воронеж 04:54
Экономика
Путин объявил о дополнительных мерах поддержки бизнеса
Владимир Путин в начале онлайн-совещания с членами правительства предложил ряд новых мер по поддержке экономики и бизнеса на фоне пандемии коронавируса.
РИА Новости вчера в 09:31
Происшествия
Неизвестный «заминировал» самолет из Москвы в Южно-Сахалинск
Спецслужбы завершили проверку самолета, который прилетел сегодня утром из Москвы в аэропорт Южно-Сахалинска.
Русская Планета 20:01
Армия и оружие
ЧФ провел учения в связи с присутствием в Черном море эсминца из США
Самолеты Су-24М морской авиации и подлодка «Колпино» Черноморского флота РФ провели учения по нанесению ракетного и бомбового ударов по кораблям условного противника в связи с нахождением в Черном море американского эсминца.
Аргументы и Факты 05:50
Гаджеты
Xiaomi снизила цены на смартфоны Xiaomi и Redmi в России
Компания помимо скидок для некоторых смартфонов подготовила подарки, а среди них фитнес-браслет Mi Smart Band 4. До 19 апреля Redmi Note 8 Pro можно будет купить по цене от 14 900 рублей, а без специального предложения данная модель стоит от 17 990 рублей.
Газета DAILY 14 апреля в 14:34
Общество
Агаларов заявил об опасности «тюрем» для мигрантов и остановки строек
В общежитии мигранты не будут соблюдать изоляцию, считает он.
РБК 12:38
Экономика
Мишустин жестко ответил на слова главы МЭР о ситуации с кредитами
Премьер-министр Михаил Мишустин ответил на заявление главы Минэкономразвития Максима Решетникова о том, что льготные кредиты, выдаваемые банками компаниям малого и среднего бизнеса, убыточны для самих кредитных организаций.
РИА Новости 06:12
Здоровье
Компании в Якутии будут обязаны сообщать о вахтовиках за пять дней до их приезда в регион
Компании в Якутии будут обязаны предоставлять информацию о вахтовиках за пять дней до их прибытия на территорию региона.
ТАСС 09:59
Происшествия
Что грозит спортсмену, который ответил матами мэру Новокузнецка
Мэр Новокузнецка накануне вечером лично просил горожан не нарушать постановление и оставаться дома.
ВашГород.ру 14:00
Культура
Скончалась звезда сериала «Спрут» Патрисия Милларде
Московский Комсомолец 13:54
Авто
АвтоВАЗ начинает онлайн-продажи автомобилей Lada
Новую систему онлайн-заказа моделей LADA запустили накануне, о чем сообщила пресс-служба отечественного производителя.
Letnews.ru 08:18
Энергетика
В Болгарии заподозрили НПЗ ЛУКОЙЛа в недобросовестной конкуренции
Комиссия по защите конкуренции Болгарии начала расследование в отношении нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) ЛУКОЙЛа в Бургасе (Lukoil Bulgaria) и еще десяти компаний, занимающихся розничной продажей топлива.
Коммерсантъ 20:48
Общество
В Свердловской области ввели бессрочный режим повышенной готовности
Введенный в Свердловской области режим повышенной готовности стал бессрочным, то есть он будет действовать до особого указа о его отмене, сообщил у себя в Instagram губернатор региона Евгений Куйвашев.
РБК 12:08
Здоровье
Кабмин разрешил использовать гидроксихлорохин для лечения коронавируса
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение, разрешающее использовать для лечения коронавируса незарегистрированный препарат гидроксихлорохин.
Газета.Ru 13:51
Общество
Новый учебный год могут начать в режиме онлайн – Минобрнауки
В министерстве образования и науки России заявили, что рассматривается возможность начала нового учебного года в дистанционном формате.
Москва 24 08:27
Общество
Пациентов с ОРВИ в Москве оштрафуют за нарушение самоизоляции
В мэрии Москвы разъяснили, что штрафы за нарушение самоизоляции в Москве будут предусмотрены прежде всего для несознательных граждан, которые собираются большими группами.
Известия 13:48
Происшествия
В Москве задержан адвокат экс-министра Абызова
Адвокат Александр Вершинин был задержан 16 апреля в Москве, он находится в статусе подозреваемого, сообщил "Интерфаксу" его коллега Алексей Кирсанов.
Интерфакс 17:47
Футбол
Агент Гурцкая: у «Краснодара» была идея арендовать Икарди
Агент Тимур Гурцкая рассказал, что в летнее трансферное окно «Краснодар» проявлял интерес к аргентинскому нападающему миланского «Интера» Мауро Икарди.
Чемпионат 16:54
Здоровье
Врач сообщила, как молодые пациенты переносят коронавирус
По словам главного врача московской городской клинической больницы № 52, доктора медицинских наук Марьяны Лысенко, многие молодые пациенты с коронавирусом тяжело переносят это заболевание.
Московский Комсомолец 20:08