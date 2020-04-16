Экономика

РИА НовостиРИА НовостиПрямые выплаты в связи с коронавирусом затронут полмиллиона компаний

Прямые выплаты государства в связи с коронавирусом затронут 500 тысяч компаний, в которых трудятся около 3 миллионов человек, заявил в четверг председатель правительства РФ Михаил Мишустин.
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RT на русском05:50

Прямые выплаты в связи с коронавирусом затронут полмиллиона компаний

РИА Новости05:49

Мишустин: на выплаты в связи с пандемией смогут рассчитывать полмиллиона компаний

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Первые выплаты бизнес в РФ получит с 18 мая, заверил Мишустин

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Михаил Мишустин
Российский государственный деятель
Российский государственный и политический деятель, экономист. Председатель Правительства Российской Федерации с 16 января 2020 года. Действительный государственный советник Российской Федерации 1-го класса, доктор экономических наук.
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