Прямые выплаты государства в связи с коронавирусом затронут 500 тысяч компаний, в которых трудятся около 3 миллионов человек, заявил в четверг председатель правительства РФ Михаил Мишустин.

Прямые выплаты в связи с коронавирусом затронут полмиллиона компаний

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