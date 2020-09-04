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В Приморье в медицинские учреждения обратились 55 человек, которые пострадали вчера, когда в крае бушевал тайфун «Майсак». Эти данные, предоставленные министерством здравоохранения Приморья сообщила пресс-служба правительства региона.