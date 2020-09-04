Будьте в Плюсе
Главное
Происшествия
США
Происшествия
Интересное
Происшествия
Политика
Происшествия
Общество
Происшествия
Экономика
Происшествия
В мире
Происшествия
Спорт
Происшествия
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Происшествия
Вечерние Ведомости
Вечерние Ведомости

В Приморье во время тайфуна «Майсак» пострадали 55 человек

В Приморье в медицинские учреждения обратились 55 человек, которые пострадали вчера, когда в крае бушевал тайфун «Майсак». Эти данные, предоставленные министерством здравоохранения Приморья сообщила пресс-служба правительства региона.В источнике
С чего всё началось
По данным министерства здравоохранения Приморья, в медицинские учреждения обратились 55 человек, которые пострадали вчера, когда в крае бушевал тайфун "Майсак", сообщила
 пресс-служба правительства региона.
Российская газета21:47
Подробнее о событии
RT на русском

В Приморье 55 человек пострадали от ураганного ветра

RT на русском22:42
Владивосток-Новости

Приморцы обращаются к врачам после тайфуна

Владивосток-Новости22:40
Российская газета

В Приморье во время тайфуна «Майсак» пострадали 55 человек

Российская газета21:47
КП - Владивосток

Травмы из-за урагана «Майсак» в Приморье получили более 50 человек

КП - Владивосток22:09
АиФ Владивосток

Тайфун «Майсак» изувечил 55 человек

АиФ Владивосток21:55
ТАСС

От ураганного ветра в Приморье пострадали 55 человек

ТАСС21:53
Коммерсантъ

В Приморье из-за тайфуна Майсак пострадали 55 человек

Коммерсантъ22:40

Главный омский токсиколог связал госпитализацию Навального с диетой

Главный токсиколог Омской области и Сибирского федерального округа Александр Сабаев заявил, что у политика Алексея Навального были проблемы с питанием за несколько дней до госпитализации.
Главный омский токсиколог связал госпитализацию Навального с диетой
Коммерсантъ04:12
327

Суд отклонил жалобу на бездействие СК в связи с отравлением Навального

Басманный суд Москвы отказал в удовлетворении жалобы юриста Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Вячеслава Гимади по заявлению о возбуждении уголовного дела в связи с предполагаемым отравлением Алексея Навального, передает корреспондент «Известий» в пятницу, 4 сентября, из зала суда.
Известия03:36
324

Netflix намерен привлечь Джейсона Момоа в приквел «Ведьмака»

Актер Джейсон Момоа, известный по роли Кхала Дрого в сериале "Игра престолов", может сыграть в новом шестисерийном фильме по мотивам остросюжетного сериала "Ведьмак" (The Witcher, 2019), созданного по произведениям польского писателя Анджея Сапковского.
Газета.Ru01:30
12