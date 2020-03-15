Коронавирус
ИзвестияВ Москве после карантина по коронавирусу выписали более 50 человек
В воскресенье из московской больницы в Коммунарке выписали 52 пациентов после карантина по коронавирусу SARS-CoV-2. Об этом заявил телеканалу РЕН ТВ 15 марта врач-инфекционист Илья Ковалев, который работает в медучреждении.
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Более 50 человек выписали из больницы в Коммунарке после проверки на коронавирус
Агентство Москва03:00
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Музыка
Клип Little Big для «Евровидения-2020» собрал более 10 млн просмотров
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Пушков объяснил атаку радикалов на посольство РФ в Киеве
Российский сенатор Алексей Пушков назвал нападение украинских радикалов на посольство РФ в Киеве бешенством и безысходностью и объяснил их поступок.
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Здоровье
Роспотребнадзор объяснил сходства и различия коронавируса и гриппа
Коронавирус COVID-19 и грипп являются респираторными заболеваниями, но между этими двумя вирусами и тем, как они распространяются, есть важные различия, сообщил Роспотребнадзор.
Футбол
«Сочи» с Кокориным примет «Краснодар»
Встречу между «Сочи» и «Краснодаром» в прямом эфире покажет телеканал «МАТЧ Премьер». Начало трансляции 15 марта в 13:50 (время московское).
Общество
Украинский шеф-повар назвал главную ошибку при приготовлении борща
Украинский шеф-повар Антон Самойлов назвал главную ошибку при приготовлении борща.
Общество
Минпросвещения рекомендовало школам дистанционное обучение
Министерство просвещения РФ направило во все регионы страны рекомендации: при необходимости следует переводить образовательный процесс на дистанционную форму обучения.
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В Казахстане объявлен режим чрезвычайного положения из-за коронавируса
Нур-Султан, 15 марта 2020, 13:04 — REGNUM Режим чрезвычайного положения в связи с угрозой коронавируса ввёл президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.
Общество
В Узбекистане из-за Covid-19 закрываются детсады, школы и вузы
Ташкент, 15 марта 2020, 13:00 — REGNUM В Узбекистане с 16 марта из-за угрозы распространения коронавируса Covid-19 закрываются все детсады, школы и вузы, сообщил журналистам глава правительства Узбекистана Абдулла Арипов.
Армия и оружие
Трофейный турецкий бронеавтомобиль заметили на МКАДе
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Общество
Собянин рассказал о мерах в Москве по борьбе с коронавирусом
В борьбе с распространением коронавируса власти Москвы сделали упор на работу с группами риска, прочие меры, такие как закрытие учреждений и общественного транспорта, принимать не планируется.
Общество
Назвавший глупостью панику из-за коронавируса Маск потерял $5,5 млрд
Американский предприниматель Илон Маск, который ранее назвал глупостью панику из-за коронавируса, потерял за неделю более чем $5,5 млрд, или 18% своего состояния.
Происшествия
С крыши московского медцентра для больных коронавирусом упал сотрудник
По данным телеграм-канала Mash, с крыши больницы упал медработник.
Политика
Украинские журналисты пожаловались на поведение Порошенко
Журналисты украинского издания «Страна.ua» пожаловались на поведение экс-президента Украины Петра Порошенко, который накануне вернулся в страну после посещения Испании.
Армия и оружие
В Минобороны сообщили о провокациях боевиков против патруля в Идлибе
Маршрут первого совместного российско-турецкого патруля в Идлибе сократили из-за провокаций бандформирований, сообщили в Минобороны России.
Авто
Завод по производству двигателей построит в РФ Haval
Как сообщает пресс-служба бренда, 10 марта ООО «Хавейл Мотор Рус» и Тульский Проектный Институт подписали контракт на проектирование нового завода по производству двигателей для обеспечения бесперебойной поставки российскому заводу HAVAL ключевых деталей и комплектующих для автомобилей бренда.
Армия и оружие
В США оценили обнаружение Россией американского лагеря в Арктике
Транспорт
РЖД объявили об отмене поездов на Украину, в Молдавию и Латвию
Россия с 17 марта приостанавливает железнодорожное сообщение с Украиной и Молдавией, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Федеральной пассажирской компании" ("дочка" РЖД).
Энергетика
Почему в стране не падают цены на бензин
Зачем Россия обрушила цены на черное золото и почему цена на бензин в стране не падает. Случилось то, чего не ожидал никто.
Космос
NASA отложило создание пилотируемой окололунной станции Gateway
Агентство NASA сообщило об отмене начала строительства пилотируемой окололунной станции Gateway.
Происшествия
На Украине с подозрением на коронавирус госпитализировали трех человек
Минздрав Украины сообщил о первом в стране смертельном случае в результате нового коронавируса.
Политика
Путин подписал закон об изменении Конституции
Президент России Владимир Путин подписал закон о поправке к Конституции России. Теперь закон должен проверить Конституционный суд.
Происшествия
В Москве обнаружили мертвым снайпера ФСО
В Москве найден мертвым 24-летний снайпер Федеральной службы охраны (ФСО) из президентской охраны.
Футбол
Байрамян: среди игроков «Локомотива» я бы выделил Крыховяка, очень сильный футболист
Полузащитник «Ростова» Хорен Байрамян поделился ожиданиями от матча 22-го тура Российской Премьер-Лиги с «Локомотивом», который состоится сегодня, 15 марта.
Авто
В Сети появился тизер нового кроссовера Volkswagen Nivus
Бразильское подразделение Volkswagen опубликовало новый тизер кроссовера на платформе MQB-A0.
Происшествия
Россиян с круизного судна Costa Magica высадили в Гваделупе
Пассажиров круизного итальянского судна Costa Magica, среди которых 38 россиян, высадили в городе Пуэнт-а-Питре в Гваделупе.
Хоккей
«Йокерит» отказался играть в плей-офф КХЛ из-за коронавируса
Финский хоккейный клуб «Йокерит» снялся с текущего розыгрыша плей-офф КХЛ из-за ситуации с коронавирусом, говорится 14 марта на сайте клуба.
Шоу-бизнес
Оксана Самойлова рассказала о беде, в которую попал Джиган
Жена рэпера Джигана Оксана Самойлова «пролила свет» на ситуацию, в которую попал ее супруг.