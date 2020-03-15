Коронавирус

ИзвестияИзвестияВ Москве после карантина по коронавирусу выписали более 50 человек

В воскресенье из московской больницы в Коммунарке выписали 52 пациентов после карантина по коронавирусу SARS-CoV-2. Об этом заявил телеканалу РЕН ТВ 15 марта врач-инфекционист Илья Ковалев, который работает в медучреждении.
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Коронавирус не подтвердился у 52 пациентов больницы в Коммунарке

Москва 2403:55

Более 50 человек выписали в Москве после карантина по коронавирусу

РИА Новости03:13

Из больницы в Москве выписали более 50 контактировавших с заразившимися коронавирусом

ТАСС03:11

Из больницы в Коммунарке выписаны 52 человека, у которых не нашли коронавирус

Интерфакс03:04

Более 50 человек выписали из больницы в Коммунарке

Российская газета03:01

Более 50 человек выписали из больницы в Коммунарке после проверки на коронавирус

Агентство Москва03:00

Более 50 пациентов, у которых подозревали коронавирус, выписали в Москве

РИАМО03:11
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В Москве обнаружили мертвым снайпера ФСО

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