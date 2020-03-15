Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиБолее 50 человек выписали в Москве после карантина по коронавирусу

Более 50 пациентов, контактировавших с больными коронавирусом или имевших симптомы ОРВИ, выписаны за выходные из больницы в Коммунарке в Москве, сообщил журналистам главный врач медицинского комплекса Денис Проценко.
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Из больницы в Коммунарке выписаны 52 человека, у которых не нашли коронавирус

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Из больницы в Москве выписали более 50 контактировавших с заразившимися коронавирусом

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Актер и звезда серии фильмов «Форсаж» Вин Дизель назвал, по его мнению, один из самых лучших и запоминающихся моментов в истории мирового кино.
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