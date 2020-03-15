Коронавирус
РИА НовостиБолее 50 человек выписали в Москве после карантина по коронавирусу
Более 50 пациентов, контактировавших с больными коронавирусом или имевших симптомы ОРВИ, выписаны за выходные из больницы в Коммунарке в Москве, сообщил журналистам главный врач медицинского комплекса Денис Проценко.
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Более 50 человек выписали из больницы в Коммунарке после проверки на коронавирус
Агентство Москва03:00
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Общество
В России выявлены три случая заражения коронавирусом внутри страны
Москва, 15 марта 2020, 12:30 — REGNUM Три случая заражения коронавирусом, выявленные за последние сутки в России, не являются завозными.
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В Москве у здания ФСБ задержали участников несогласованной акции
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СМИ: УЕФА может провести «Финалы четырех» в ЛЧ и ЛЕ
УЕФА в нынешнем сезоне может провести "Финалы четырех" в Лиге чемпионов и Лиге Европы из-за паузы в турнирах в связи с ситуацией с коронавирусом, сообщает As.
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В субботу, 14 марта, главный врач Тольяттинской городской клинической больницы № 5 Николай Ренц сообщил о том, что в медучреждение госпитализировали двух пациентов с подозрением на коронавирусную инфекцию.
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РЖД из-за коронавируса отменила поезда на Украину, в Молдавию и Латвию
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Врач рассказал, как улучшить самочувствие при резкой смене погоды
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Банки начали повышать ставки по ипотеке
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Высокую смертность от коронавируса в Италии объяснили специалисты ВОЗ
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ЛНА заявила о ликвидации турецких военных при ударе в Ливии
Ливийская национальная армия маршала Халифы Хафтара нанесла удары по аэродрому Митига, ликвидировав нескольких турецких военных.
Общество
Мишустин поручил доложить о предложениях в связи с коронавирусом
Первый вице-премьер Андрей Белоусов и вице-премьер Татьяна Голикова 16 марта на совещании у председателя правительства доложат о предложениях для включения в план первоочередных мероприятий, направленных на устойчивое развитие экономики и социальной стабильности и требующих оперативного принятия.
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У четверых кузбассовцев тесты не подтвердили коронавирус
В Новокузнецке у четверых пациентов, которые были госпитализированы в инфекционное отделение больницы №29 первый тест на коронавирус оказался отрицательным.
Общество
Гидрометцентр не прогнозирует потепления в Москве до конца марта
Гидрометцентр ожидает в Москве похолодание в течение второй половины марта.
Политика
КПП «Станица Луганская» на Донбассе закроют из-за коронавируса
Временно прекратят работу из-за коронавируса 107 пунктов пропуска через границу, функционировать до 3 апреля будут 123 КПП.
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В США оценили обнаружение Россией американского лагеря в Арктике
«Россия более чем способна найти американские войска, даже в Арктике», — оценило издание действия российской стороны.
Происшествия
В Москве обнаружили мертвым снайпера ФСО
В Москве найден мертвым 24-летний снайпер Федеральной службы охраны (ФСО) из президентской охраны.
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Первый случай коронавируса зарегистрирован в Узбекистане
В Узбекистане выявили первый случай заражения новым коронавирусом 2019-nCoV, сообщили в агентстве санитарно-эпидемиологического благополучия Министерства здравоохранения республики.
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Дерипаска призвал ввести полный карантин в РФ из-за коронавируса
«Без полного закрытия границ уже завтра невозможно остановить рост числа инфицированных и распространение вируса в России», — отметил Дерипаска.
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СМИ: Яценюка в маске под руки доставили в киевскую клинику
Бывшего премьер-министра Украины Арсения Яценюка доставили в медицинскую клинику "Борис" в Киеве. Об этом сообщил "Обозреватель".
Кино
Отменили премьеру фильма «Мулан» из-за коронавируса
«Мулан» пополнил список фильмов, выход которых отложен в связи с пандемией коронавируса: «Форсаж 9», «Тихое место», очередной эпизод Бондианы и других.
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Новый суперкар замаскировали под старый Porsche
Немецкая компания Ruf Automobile показала первый экземпляр нового купе SCR, которое стилизовано под Porsche 911 поколения 964 образца 1989 года.
Футбол
«Зенит» одержал победу над «Уралом» со счетом 7:1 в матче РПЛ
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АвтоВАЗ готовит обновленную Lada Largus Cross
Версия LADA Largus Cross после обновления получит новый защитный обвес, который будет изготовлен из глянцевого пластика.
Хоккей
В Казахстане остановят все хоккейные соревнования
Казахстанская федерация хоккея приняла решение остановить все хоккейные матчи из-за коронавируса, сообщает официальный сайт организации.
Космос
В России появится новый космический корабль
В России появится новый космический корабль на базе "Орла", чтобы заменить "Союз" и "Прогресс", пишет ТАСС со ссылкой на источник в ракетно-космической отрасли.
Армия и оружие
Стелс-пушка: фрегат «Маршал Шапошников» получит новую артустановку
При модернизации фрегат «Маршал Шапошников» проекта 1155 получит новую артиллерийскую установку вместо двух носовых 100-мм орудий АК-100, рассказали «Известиям» источники в Минобороны.
Кино
Вин Дизель назвал самую трогательную сцену в мировом кинематографе
Актер и звезда серии фильмов «Форсаж» Вин Дизель назвал, по его мнению, один из самых лучших и запоминающихся моментов в истории мирового кино.