Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиБолее 50 человек выписали в Москве после карантина по коронавирусу

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Более 50 пациентов, контактировавших с больными коронавирусом или имевших симптомы ОРВИ, выписаны за выходные из больницы в Коммунарке в Москве, сообщил журналистам главный врач медицинского комплекса Денис Проценко.
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Из больницы в Коммунарке выписаны 52 человека, у которых не нашли коронавирус

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Автоматически обработаны 7104 источника, обновлено в 04:56, Ашберн
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