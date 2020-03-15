Более 50 пациентов, контактировавших с больными коронавирусом или имевших симптомы ОРВИ, выписаны за выходные из больницы в Коммунарке в Москве, сообщил журналистам главный врач медицинского комплекса Денис Проценко.

Более 50 человек выписали в Москве после карантина по коронавирусу

Общество Россия ограничит полеты в страны Европы Будут ограничены перелеты из России в ЕС, за исключением: регулярных рейсов в столицы европейских стран, которые выполняются из терминала F Шереметьево; чартерных рейсов при условии перевозки в Россию ее граждан и в обратном направлении — граждан Евросоюза.

Транспорт РЖД объявили об отмене поездов на Украину и в Молдавию Россия с 17 марта приостановит железнодорожное сообщение с Украиной и Молдавией, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Федеральной пассажирской компании" (ФПК, "дочка" РЖД по перевозкам пассажиров в дальнем следовании).

Здоровье Среди зараженных коронавирусом в Москве оказался подросток В Москве за минувшие сутки выявили еще пять случаев заражения коронавирусом, среди заболевших оказался один подросток, сообщается на официальном сайте департамента здравоохранения Москвы.

Общество Собянин рассказал о мерах в Москве по борьбе с коронавирусом В борьбе с распространением коронавируса власти Москвы сделали упор на работу с группами риска, прочие меры, такие как закрытие учреждений и общественного транспорта, принимать не планируется.

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Хоккей Финский «Йокерит» снялся с плей-офф КХЛ Как сообщил портал "Чемпионат", из-за ситуации с распространением коронавируса финская команда "Йокерит" приняла решение сняться с розыгрыша плей-офф Континентальной хоккейной лиги.

Политика Украинские журналисты пожаловались на поведение Порошенко Журналисты украинского издания «Страна.ua» пожаловались на поведение экс-президента Украины Петра Порошенко, который накануне вернулся в страну после посещения Испании.

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