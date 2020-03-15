Коронавирус
РИА НовостиБолее 50 человек выписали в Москве после карантина по коронавирусу
Более 50 пациентов, контактировавших с больными коронавирусом или имевших симптомы ОРВИ, выписаны за выходные из больницы в Коммунарке в Москве, сообщил журналистам главный врач медицинского комплекса Денис Проценко.
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Более 50 человек выписали из больницы в Коммунарке после проверки на коронавирус
Агентство Москва03:00
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