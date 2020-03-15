Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиБолее 50 человек выписали в Москве после карантина по коронавирусу

Более 50 пациентов, контактировавших с больными коронавирусом или имевших симптомы ОРВИ, выписаны за выходные из больницы в Коммунарке в Москве, сообщил журналистам главный врач медицинского комплекса Денис Проценко.
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Более 50 человек выписали из больницы в Коммунарке

Российская газета03:01

Более 50 человек выписали в Москве после карантина по коронавирусу

РИА Новости03:13

Более 50 пациентов, у которых подозревали коронавирус, выписали в Москве

РИАМО03:11

Из больницы в Коммунарке выписаны 52 человека, у которых не нашли коронавирус

Интерфакс03:04

Коронавирус не подтвердился у 52 пациентов больницы в Коммунарке

Москва 2403:55

Более 50 человек выписали из больницы в Коммунарке после проверки на коронавирус

Агентство Москва03:00

Из больницы в Москве выписали более 50 контактировавших с заразившимися коронавирусом

ТАСС03:11
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ЦСКА — «Уфа»: Чалов и Дзагоев выйдут с первых минут

В матче 22-го тура Тинькофф чемпионата России ЦСКА сыграет с «Уфой». Стали известны стартовые составы команд.
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Путин подписал закон о поправках к Конституции

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В России вырос спрос на крупы и консервы на фоне коронавируса

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