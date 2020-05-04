В Приморье за сутки выявлено ещё 53 случая заболевания коронавирусом сообщает РИА VladNews со ссылкой на Правительство Приморского края. С начала эпидемии в Приморье зарегистрировано 547 случаев заболевания новой пневмонией.

Более 50 новых случаев заболевания коронавирусом выявлено в Приморье

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