Коронавирус
Владивосток-НовостиБолее 50 новых случаев заболевания коронавирусом выявлено в Приморье
В Приморье за сутки выявлено ещё 53 случая заболевания коронавирусом сообщает РИА VladNews со ссылкой на Правительство Приморского края. С начала эпидемии в Приморье зарегистрировано 547 случаев заболевания новой пневмонией.
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Более 50 новых случаев заболевания коронавирусом выявлено в Приморье
Владивосток-Новостивчера в 20:36
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Посольство РФ осудило слова Киева о расследовании трагедии в Одессе
Украинская сторона затягивает следственные действия в связи с массовой гибелью людей в Одессе 2 мая 2014 года.
Российская газета вчера в 20:40
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Колумбия опровергла причастность к попытке вторжения в Венесуэлу
RT на русском вчера в 20:40
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В Беларуси начали продавать седан Geely GE
Компания Geely приступила к продажам новых гибридных седанов Geely GE в Минске.
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Видеокарты от Nvidia резко подешевели
Видеокарты производства компании Nvidia резко подешевели.
Актуальные Новости вчера в 09:27
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Появилась информация о моторах нового Nissan X-Trail
Компания Nissan сохранит новому X-Trail атмосферный 2,5-литровый двигатель, но, при этом, сделает его на 10 лошадиных сил мощнее и экономичнее.
Автоновости дня 02 мая в 12:28
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В России указали на принадлежность боевиков, вторгшихся в Венесуэлу
Колумбийские боевики рассчитывали дестабилизировать обстановку и совершить государственный переворот, сообщил РИА Новости посол России в Каракасе Сергей Мелик-Багдасаров.
Профиль вчера в 22:55
Армия и оружие
Военные России и Италии продезинфицировали лечебные объекты Ломбардии
«Российские и итальянские военнослужащие провели дезинфекцию двух лечебных учреждений в восточной части столицы провинции Брешиа (Ломбардия)», — приводит сообщение РИА Новости.
RT на русском вчера в 22:28
Происшествия
В Минусинске жестоко убили врача-педиатра
REGNUM вчера в 23:46
Общество
Обходными путями. Жители Змеиногорского района нарушают карантин
Жители Змеиногорского района, который с 24 апреля помещен на карантин, нашли способ покинуть пределы закрытой зоны и оказаться в соседнем муниципалитете, пишет местная газета "Змеиногорский вестник".
АМИТЕЛ вчера в 22:45
Общество
Попова оценила возможность снятия ограничений с 12 мая
Попова отметила, что решение о снятии ограничений будет приниматься исходя из эпидемической ситуации.
РБК вчера в 08:07
Политика
Посол Украины предложил Герхарду Шредеру пари из-за слов о Крыме
Посол Украины в Германии Андрей Мельник предложил бывшему канцлеру ФРГ Герхарду Шредеру заключить пари на "возвращение" Киеву Крыма, об этом дипломат заявил в интервью агентству "Укринформ".
РИА Новости вчера в 19:26
Происшествия
В центре Москвы двое детей погибли после падения из окна
Газета.Ru 02 мая в 14:11
Общество
Михалков рассказал о снятии нового выпуска «Бесогон ТВ» с эфира
Выпуски программы господина Михалкова снимались с эфира в 2015 и 2018 годах.
Коммерсантъ 02 мая в 13:15
Политика
Трамп: вакцина от коронавируса появится в США к концу 2020 года
Президент США Дональд Трамп заявил, что вакцина от коронавируса появится в стране не позднее декабря 2020 года, сообщает Fox News.
Газета.Ru вчера в 20:03
Наука
Названа новая причина высокой смертности от коронавируса
Высокий уровень смертности от коронавируса в некоторых странах связан с недостатком витамина D в организме.
РИА Новости вчера в 01:49
Кино
Сценарист фильмов про куклу Чаки покончил с собой
Один из сценаристов фильма ужасов «Детские игры» и режиссёр продолжения «Детские игры 2» — Джон Лафия — покончил с собой.
RT на русском 02 мая в 20:08
Происшествия
Число подтверждённых случаев коронавируса в Бурятии превысило 400
«Из 34 новых случаев COVID-19: 3 чел. прибыли из других регионов, 18 чел. — из числа контактных в Кижингинском районе, 13 чел. — контактные с другими ранее выявленными COVID-19», — отметили в штабе.
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Лукашенко заявил, что не собирается отменять парад Победы
Обо всем заявил президент Беларуси Александр Лукашенко в разговоре с агентством Sputnik.
Gazeta.SPb вчера в 12:35
Политика
Госдеп США обвинил Китай в сокрытии информации с коронавирусом
Власти Китая скрывали информацию о коронавирусной инфекции нового типа Covid-19, чем способствовали ее распространению.
Татар-информ вчера в 14:06
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В сети появилось фото постаревшего Андрея Губина
Многие поклонники Андрея обратили внимание на то, что за последние годы он сильно постарел и стал выглядеть старше своего фактического возраста.
Uznayvse.ru вчера в 06:20
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Украинцев возмутил российский лук в киевском супермаркете
РИА Новости 02 мая в 21:56
Политика
Украина утратила признаки управляемости — Портнов
«Государство потеряло признаки управляемости, находится во временной инерции и на пути к хаосу и дезорганизации государственного управления», — подытожил юрист.
REGNUM вчера в 04:52
Экономика
Спаси и поддержи: пять типов госпомощи бизнесу, которые уже работают
Нерабочие недели просадили многие виды бизнеса, а обязательства выплачивать зарплату поставили их владельцев в тупик.
НГС.Кемерово вчера в 22:00
Происшествия
На Колыме в режиме самоизоляции заблудились туристы
Магадан, Магаданская область, 3 мая 2020, 04:09 — REGNUM В Магаданской области вечером 2 мая в районе Марчеканской сопки в окрестностях Магадана в снежной метели заблудились 14 человек, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном МЧС.
REGNUM 02 мая в 21:09
Технологии
В ближайшее время Intel сосредоточится на графике массового сегмента
Представленные компанией Intel образцы крупного графического процессора в исполнении LGA взволновали общественность, но курирующий их разработку Раджа Кодури (Raja Koduri) пояснил, что в ближайшее время основные усилия компании будут сосредоточены на графике массового сегмента, включая интегрированную.
3DNews 00:05
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Пресс-секретарь Мишустина рассказал о самочувствии премьера
Мишустин находится в медучреждении, при этом премьер работает с документами и активно контактирует с коллегами по телефону, рассказал Беляков "Интерфаксу".
Вести.Ru вчера в 03:37
Общество
Россиянам спрогнозировали аномально теплую неделю
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Lenta.ru вчера в 22:31
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Shraibikus News вчера в 16:51
Космос
Европа по-новому: НАСА показало заново обработанные снимки спутника Юпитера с невероятной детализацией
Агентство выложило невероятные по детализации снимки шестого спутника Юпитера, Европы, извлечённые из архивов конца 90-х годов прошлого века и обработанные по-новому.
3DNews 02 мая в 11:08
Общество
4 мая в доме все блестит – в карманах звенит
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Молодой коммунар вчера в 22:41