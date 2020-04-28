Экономика
КоммерсантъБолее 50% предпринимателей не могут получить господдержку
В исследовании приняло участие 21,6 тыс. предпринимателей. Опрос показал, что более 50% предпринимателей не смогли воспользоваться мерами государственной поддержки, поскольку их компании не вошли в перечень наиболее пострадавших отраслей.
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с чего всё началось
Больше половины российских предпринимателей говорят, что за последнюю неделю в их работе ничего не изменилось и бизнес по-прежнему стоит. Еще треть сказали, что их положение ухудшилось: они не подпали под меры господдержки и вынуждены увольнять сотрудников.Интерфакс02:10
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Половина предпринимателей в России не смогли получить помощь от государства
Московский Комсомолец02:48
Автоматически обработано 7167 источников, обновлено в 05:31, Ашберн
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В Томской области ужесточили режим самоизоляции
Власти Томской области изменили введенный в регионе режим самоизоляции – теперь все прибывшие из-за границы будут помещаться в обсерваторы, сообщает во вторник обладминистрация.
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Армия и оружие
Видеозаписи полета НЛО официально опубликованы Пентагоном
Пентагон официально опубликовал видеозаписи ВМС США, на которых запечатлены воздушные явления, которые власти США характеризуют как "неопознанные".
Вести.Ru вчера в 17:52
Армия и оружие
Пока вы спали: глава НАТО раскритиковал Россию
НАТО обвинил Россию в дезинформации о борьбе с коронавирусом Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Россия и Китай пытаются подорвать сплоченность стран альянса, распространяя ложную информацию о борьбе с коронавирусом.
Рамблер 03:55
Общество
Опрос: 60% россиян поддерживают жёсткие меры по борьбе с коронавирусом
Большинство россиян поддерживают введение жёстких ограничительных мер в целях борьбы с распространением коронавирусной инфекции, свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМ.
RT на русском 05:18
Политика
Путин выступит с большим обращением
Президент России Владимир Путин выступит с большим обращением, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
Lenta.ru 05:23
Общество
В России могут ввести обязательную регистрацию смартфонов
Власти могут ввести обязательную регистрацию мобильных устройств по заводскому номеру, или IMEI, с 1 июля 2021 года.
Коммерсантъ 01:30
Авто
15 марок сохранили цены на автомобили с середины марта
На фоне резкого обвала российского рубля по отношению к доллару/евро практически все автопроизводители с середины прошлого месяца изменили цены на свои машины в РФ.
Новые автомобили 04:26
Общество
Pampers прекратил сотрудничество с Тодоренко
РИА Новости вчера в 22:42
Футбол
«Барселона» предложила «Аяксу» трёх игроков за Онану
Онана не сыграл за "Барселону" ни одного матча, после чего был продан в "Аякс", где сразу стал игроком основного состава и помог команде выиграть все три трофея в голландском чемпионате, а также выйти в полуфинал Лиги чемпионов и финал Лиги Европы.
Sport.ru вчера в 23:59
Биатлон
Адвокат: подпись Родченкова признали поддельной
Подпись бывшего руководителя Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова признана поддельной, передает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 13:32
Общество
Связанная с Собчак крабовая компания вошла в список системообразующих
«Ведомости» выяснили, что о включении сахалинских рыбодобывающих компаний в список системообразующих в середине апреля просила член Совета Федерации от правительства Тувы Людмила Нарусова – она мать Ксении Собчак.
Ведомости вчера в 15:13
Здоровье
Из двух больниц Липецкой области за халатность уволили трех медиков
В Липецкой области из двух больниц за халатность уволили трех медиков, сообщили в пресс-службе региональной администрации.
АиФ - Черноземье 02:16
Музыка
Победителем седьмого сезона шоу «Голос. Дети» стала Олеся Казаченко
Наставником Олеси на шоу был рэпер Баста. Воспитанница из команды Василия Вакуленко впервые победила на детском голосе.
Аргументы недели 25 апреля в 05:53
Культура
Лариса Долина назвала отличия американской публики от российской
Российская певица Лариса Долина назвала отличия российской публики от американской, об этом сообщает Evo-rus.com.
Evo-rus.com вчера в 02:37
Экономика
Ректор ВШЭ предсказал обеднение среднего класса в России
Безработица Эксперты Института социальной политики НИУ ВШЭ ранее прогнозировали рост безработицы в стране в шесть раз.
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В свекольных чипсах «Здороведа» выявлены и кадмий, и мышьяк.
Известия 01:00
Здоровье
В Калининграде в областной больнице выявлен очаг коронавируса
В Калининграде в областной клинической больнице выявлен очаг заболеваемости коронавирусом. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.
КП - Калининград 05:28
Здоровье
Главврачом областной больницы назначена Елена Разумеева
Калужские Губернские Ведомости 04:04
Общество
Во Владимирской области выявлено 48 новых случаев коронавируса
Управлением Роспотребнадзора по Владимирской области и ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Владимирской области» ведется ежедневный мониторинг заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями, а также контроль за проведением мероприятий по профилактике новой коронавирусой инфекцией на территории области.
ГТРК Владимир 26 апреля в 05:26
Общество
Предстоящее лето может стать самым жарким в истории
Глава Минприроды Дмитрий Кобылкин на совещании с президентом России Владимиром Путиным заявил, что предстоящее лето будет аномально жарким, сообщает ТАСС.
Газета.Ru вчера в 12:19
Здоровье
За сутки 64 человека в Ростовской области заболели коронавирусом
На 28 апреля в Ростовской области подтвержден коронавирус у 778 человек, из них 49 — выздоровели, 2 — скончались.
Kursk.com 04:52
Экономика
Bloomberg предупредило о дефиците российской пшеницы в мире
Как отмечает агентство, Россия — самый крупный поставщик пшеницы и из-за ограничения ее поставок миру может грозить дефицит продовольствия и повышение цен.
РИА Новости 04:22
Общество
Россия вышла на восьмое место по количеству зараженных коронавирусом
Россия вышла на восьмое место в первой десятке стран с наибольшим количеством зараженных.
BFM.ru 03:53
Авто
«АвтоВАЗ» ждут массовые сокращения
Эксперты считают, что, в связи с тяжелым экономическим положением предприятия, без сокращений персонала уже не обойтись.
SpeedMe вчера в 05:31
Экономика
Мишустин утвердил правила выдачи субсидий малому и среднему бизнесу
«Утвердить прилагаемые правила предоставления в 2020 году из федерального бюджета субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства, ведущим деятельность в отраслях российской экономики, в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции», - говорится в документе.
Rambler News Service вчера в 05:42
Общество
Критерий завершения эпидемии в России назвал вирусолог
По данным оперативного штаба, в России зарегистрировано 87 147 случаев заболевания.
Live24 03:09
Политика
В Чехии разгорается скандал вокруг «российских шпионов-отравителей»
В Чехии разгорается скандал вокруг «российских шпионов-отравителей» По информации чешского журнала Respekt, Москва решила отомстить инициаторам сноса памятника маршалу Коневу в Праге: в столицу Чехии из России прибыл шпион с дипломатическим паспортом и рицином в чемодане.
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Происшествия
В Татарстане умер первый пациент с коронавирусом
В Татарстане 27 апреля зафиксировали первую смерть пациента, зараженного коронавирусом COVID-19.
Коммерсантъ 05:06
Технологии
Пользователей предупреждают о возможной слежке через камеры смартфона
Эксперт Тимофеев рассказал СМИ о слежке через камеры личных смартфонов, об этом стало известно Evo-rus.com.
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Наука
Ученые смогли повернуть вспять клеточное старение
Гарвардские специалисты провели исследование, которое позволило прийти к выводу, что ингибиторы фермента PAPD5 могут обращать вспять сокращение теломер – процесс, который лежит на основе старения клеток.
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