Экономика

КоммерсантъКоммерсантъБолее 50% предпринимателей не могут получить господдержку

В исследовании приняло участие 21,6 тыс. предпринимателей. Опрос показал, что более 50% предпринимателей не смогли воспользоваться мерами государственной поддержки, поскольку их компании не вошли в перечень наиболее пострадавших отраслей.
Читать в источнике
Комментировать194
с чего всё началось

В ТПП узнали, что половина бизнесменов не смогли получить обещанную государством поддержку

Еще треть сказали, что их положение ухудшилось: они не подпали под меры господдержки и вынуждены увольнять сотрудников. Таковы результаты опроса, который Торгово-промышленная палата провела с 20 по 27 апреля среди 21 600 бизнесменов в 83 регионах.
Интерфакс02:10

Подробнее о событии

Более 50% предпринимателей заявили о невозможности получить господдержку

РБК08:49

Более половины предпринимателей не смогли получить обещанную государством поддержку, а трети компаний отказали банки

Фонтанка.Ру03:29

Треть региональных предпринимателей не получили «нулевой» кредит на зарплаты

Ведомости01:49

Более 50% предпринимателей не могут получить господдержку

Коммерсантъ02:23

Половина бизнесменов РФ заявили о нежелании брать кредиты во время пандемии

News.ru02:15

Половина предпринимателей в России не смогли получить помощь от государства

Московский Комсомолец02:48

ТПП: господдержка недоступна более 50% бизнесменов

Интерфакс - Россия01:26
Показать все источники
Автоматически обработано 7167 источников, обновлено в 19:18, Ашберн
Политика

Путин продлил режим нерабочих дней

Президент России Владимир Путин принял решение продлить режим нерабочих дней до 11 мая.
Известия 10:48
4,2K
Кино

К премии «Оскар» допустят фильмы, которые не показывали в кинотеатрах

Организаторы 93-й премии «Оскар» в 2021 году допустят к отбору фильмы, которые не были показаны в кинотеатрах, но планировались к показу и вышли только онлайн, говорится в заявлении американской Академии киноискусств.
Коммерсантъ 18:34
2
Общество

Главный пульмонолог Минздрава назвал важнейший симптом коронавируса

Газета.Ru 16:32
418
Авто

Продажи легковушек в России в 2020 году упадут на 30%

По итогам 2020 года продажи новых легковых автомобилей в стране снизятся на 30%, до 1,14 млн машин.
Известия 17:01
5
Происшествия

Двойное убийство в Армении спровоцировало массовые беспорядки и самосуд

В пресс-службе полиции Армении лишь сообщили журналистам, что возбуждено уголовное дело по признакам статей "убийство двух и более лиц, незаконное приобретение и хранение оружия и боеприпасов".
Интерфакс 18:49
Общество

В Москве продлили режим самоизоляции

Режим самоизоляции в Москве продлевается до 11 мая, следует из указа мэра столицы Сергея Собянина.
RT на русском 13:02
371
Общество

В Москве умерли 67 пациентов с коронавирусом

В Москве умерли еще 67 человек, у которых был подтвержден коронавирус.
Коммерсантъ 16:32
349
Общество

Вахтовики на месторождении в Якутии устроили митинг из-за коронавируса

Ранее, как сообщает издание, тест на коронавирус был сделан всем 10 500 рабочим Чаяндинского месторождения.
Газета.Ru 09:58
2,2K
Общество

Названы сроки окончания пандемии коронавируса в России

Сингапурские ученые из университета технологий и дизайна спрогнозировали, что вспышка коронавируса в России завершится в середине лета 2020 года.
Газета.Ru вчера в 12:39
2K
Кино

На Первом канале выйдет продолжение сериала «Диверсант»

На проекте работал оператор Никита Рождественский, который предложил совершенно другое изображение, которое напоминает "современное европейское кино о войне".
ТАСС вчера в 23:38
41
Политика

Владимир Путин объявил о продлении нерабочих дней

Президент России Владимир Путин объявил о продлении в стране нерабочих дней. Об этом он сообщил во время прямой трансляции.
ГТРК Карелия 11:11
Политика

Путин объявил проведение авиапарада 9 мая в Москве

RT на русском 12:09
399
Общество

Треть россиян считают чрезмерными ограничения в связи коронавирусом

Серьезно ли россияне относятся к эпидемии Исследовательский центр Romir Gallup International по заказу Фонда развития гражданского общества (ФоРГО) провел социсследование об отношении россиян к применяемым мерам профилактики коронавируса, действиям властей, а также о том, с какими сложностями и проблемами сталкиваются граждане в связи с эпидемией.
РБК 17:00
170
Общество

Роскомнадзор заблокировал медицинский сайт Vademecum

Роскомнадзор ограничил доступ в России к медицинскому изданию Vademecum, следует из реестра запрещенных сайтов этого ведомства.
Ведомости 15:48
5
Общество

В России размер штрафа за оскорбление может вырасти в 2 раза

Депутат от партии "Единая Россия" Александр Хинштейн разработал законопроект по увеличению административных штрафов за оскорбления.
Газета.Ru 16:12
61
Общество

В Петербурге утвердили выплаты пенсионерам за соблюдение самоизоляции

Губернатор Петербурга Александр Беглов подписал постановление о выделении средств на выплаты горожанам старше 65 лет, которые соблюдают режим самоизоляции.
DP.RU 12:00
5
Общество

В Госдуму внесли проект о штрафах за езду без спецпропуска

В Госдуму внесли проект о штрафах до пяти тысяч рублей за использование транспорта без специального пропуска при режиме повышенной готовности.
РИА Новости 14:41
536
Экономика

С 27 апреля в России меняются правила наличных расчетов

С сегодняшнего дня в Российской Федерации меняются правила наличных расчетов, выпущенные Центробанком, об этом сообщает Evo-rus.com.
Evo-rus.com вчера в 10:41
78
Общество

В Иркутской области чиновников поймали на поджоге леса

По лицу получил первый заммэра Усть-Кутского района Михаил Барс, сообщают очевидцы. Чиновников взяли с поличным, в канистрами бензина.
Блокнот.ру 15:43
5
Общество

Пушков предположил, что Россия выходит на плато по коронавирусу

Москва, 29 апреля 2020, 01:55 — REGNUM Россия, вероятно, выходит на плато по коронавирусной инфекции, заявил член Совета Федерации РФ Алексей Пушков на своей странице в Twitter.
REGNUM 18:55
Экономика

Пессимизм российского бизнеса достиг уровня кризисного 2015 года

Доля российского бизнеса, ожидающего снижения доходов и прибыли на фоне пандемии коронавируса, достигла рекордного уровня со второй половины 2015 года, свидетельствуют данные проведенного Deloitte опроса финансовых директоров ведущих компаний из ключевых отраслей.
РБК 17:00
2
Экономика

Мир может столкнуться с дефицитом российской пшеницы

Мир может столкнуться с нехваткой зерна из-за введения квоты на экспорт российской пшеницы, а также ее досрочной выработки.
Газета.Ru 05:39
919
Общество

В России могут ввести обязательную регистрацию смартфонов

Власти могут ввести обязательную регистрацию мобильных устройств по заводскому номеру, или IMEI, с 1 июля 2021 года.
Коммерсантъ 01:30
3,6K
Экономика

Какие перемены ждут россиян в мае

С 1 мая в России вступают в силу ряд изменений в экономической сфере.
Вести.Ru 04:25
191
Политика

Путин напомнил о примере Спарты из-за ситуации с коронавирусом

РИА Новости 12:37
1,2K
Шоу-бизнес

Агата Муцениеце словами любви попросила у Павла Прилучного прощения

Агата Муцениеце опубликовала на персональной странице в Instagram стих о любви.
Актуальные Новости 03:36
16
Политика

Хиллари Клинтон объявила о поддержке Джо Байдена

Экс-госсекретарь США и кандидат в президенты от демократов на выборах в 2016 году Хиллари Клинтон объявила о своей поддержке бывшего вице-президента Джозефа Байдена в борьбе за выдвижение кандидатом от Демократической партии на выборах президента.
Коммерсантъ 16:46
Энергетика

В Польше пригрозили арестом активов «Северного потока-2»

Ковальчик в качестве примера привел спор между «Газпромом» и «Нафтогазом Украины», в ходе которого, по словам замминистра, российская сторона также отказывалась выполнять условия Стокгольмского арбитража, что привело к арестам активов Nord Stream 2 AG в Швейцарии, а также компании Blue Stream Pipeline Company B.V.
РБК 03:48
1,4K
Политика

Володин сравнил медпомощь в России и США в период пандемии

Председатель Госдумы Вячеслав Володин на встрече депутатов с главой Центробанка Эльвирой Набиуллиной назвал плюсы российского здравоохранения по сравнению с американским.
Российская газета 06:19
336
Общество

В Тульской области введут пропускной режим

В Тульской области с 30 апреля будет действовать пропускной режим, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на правительство региона.
Газета.Ru 11:42
623
Как работают Яндекс.Новости?
Главное