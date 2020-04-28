Еще треть сказали, что их положение ухудшилось: они не подпали под меры господдержки и вынуждены увольнять сотрудников. Таковы результаты опроса, который Торгово-промышленная палата провела с 20 по 27 апреля среди 21 600 бизнесменов в 83 регионах.

с чего всё началось

В исследовании приняло участие 21,6 тыс. предпринимателей. Опрос показал, что более 50% предпринимателей не смогли воспользоваться мерами государственной поддержки, поскольку их компании не вошли в перечень наиболее пострадавших отраслей.

Более 50% предпринимателей не могут получить господдержку

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