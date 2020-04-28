Экономика
КоммерсантъБолее 50% предпринимателей не могут получить господдержку
В исследовании приняло участие 21,6 тыс. предпринимателей. Опрос показал, что более 50% предпринимателей не смогли воспользоваться мерами государственной поддержки, поскольку их компании не вошли в перечень наиболее пострадавших отраслей.
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с чего всё началось
Еще треть сказали, что их положение ухудшилось: они не подпали под меры господдержки и вынуждены увольнять сотрудников. Таковы результаты опроса, который Торгово-промышленная палата провела с 20 по 27 апреля среди 21 600 бизнесменов в 83 регионах.Интерфаксвчера в 02:10
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Половина предпринимателей в России не смогли получить помощь от государства
Московский Комсомолецвчера в 02:48
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Политика
Путин объявил о продлении режима нерабочих дней
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РИА Новости вчера в 13:29
Энергетика
Цены на аренду нефтяных танкеров подскочили на фоне роста спроса
Нефтеперерабатывающие компании стремятся обезопасить танкеры для хранения излишков топлива, дизельного топлива и бензина, поскольку сокращение спроса, вызванное вспышкой коронавируса, привело к переизбытку нефти и нефтепродуктов в мире, пишет The Financial Times.
Вести.Ru вчера в 10:29
Здоровье
В Хакасии продлят режим всеобщей самоизоляции
Режим всеобщей самоизоляции в Хакасии будет продлен в третий раз с начала пандемии коронавируса, сообщил на своей странице в социальной сети "ВКонтакте" глава республики Валентин Коновалов.
РИА Новости 01:05
Общество
Математическая модель предсказала пик эпидемии коронавируса в России
Специалисты Сбербанка с помощью искусственного интеллекта математически высчитали сроки наступления пика эпидемии коронавируса в России, рассказал зампред его правления Александр Ведяхин.
Известия вчера в 22:30
Кино
В России вышел сериал «Черное море» о Великой Отечественной войне
Москва, 28 апреля 2020, 12:33 — REGNUM Показ нового остросюжетного сериала «Черное море» о событиях 1944 года перед Крымской наступательной операцией стартовал на телеканале «Россия 1» 27 апреля.
REGNUM вчера в 05:33
Интернет
У блокчейн-платформы Павла Дурова появится своя операционная система
В ближайшее время в магазинах приложений Play Маркет и AppStore появится приложение TON OS — операционная система для блокчейн-платформы TON.
РБК 01:19
Экономика
В России прекратят продажи чая под брендами Lipton и Brooke Bond
В России перестанут продавать листовой чай под брендами Lipton и Brooke Bond.
БИЗНЕС Online 01:14
Политика
Путин объявил о продлении нерабочих дней до 11 мая
Сегодня Президент РФ Владимир Путин объявил 6, 7 и 8 мая нерабочими днями с сохранением заработной платы.
Альметьевск РТВ вчера в 11:39
Общество
МЧС развернет госпиталь на территории Чаяндинского месторождения
МЧС из-за вспышки коронавируса на территории Чаяндинского месторождения в Якутии начнёт 30 апреля разворачивать там мобильный госпиталь, сообщил оперативный штаб при правительстве региона.
РИА Новости вчера в 05:45
Происшествия
В Норвегии задержали миллионера, чья жена исчезла в 2018 году
В Осло задержали миллионера Тома Хагена, таинственное исчезновение жены которого полтора года назад стало одним из самых обсуждаемых преступлений, сообщила норвежская газета VG.
РИА Новости вчера в 03:51
Общество
Режим самоизоляции в Москве продлили до 11 мая включительно
Власти Москвы продлили до 11 мая включительно все ограничительные меры, в том числе и режим самоизоляции.
Агентство Москва вчера в 13:03
Происшествия
Осуждена бывший вице-президент Внешпромбанка
Осуждена бывший вице-президент Внешпромбанка Хамовнический суд Москвы вынес приговор бывшему заместителю президента Внешпромбанка (ВПБ) Екатерине Глушаковой.
Коммерсантъ вчера в 11:39
Экономика
Всего 7 омских компаний стали системообразующими в масштабах России
Всего семь предприятий Омской области вошли в перечень системообразующих компаний федерального уровня, сообщили в информационном центре по борьбе с коронавирусом.
РИА ОмскИнформ вчера в 23:47
Футбол
Чемпионат Франции по футболу досрочно завершён
Париж, 29 апреля 2020, 08:31 — REGNUM Чемпионат Франции по футболу досрочно завершён.
REGNUM 01:31
Общество
Минтруд допустил увеличение числа безработных до 6 миллионов человек
Котяков отметил, что Минтруд предполагает, что число безработных может достигнуть 5-6 млн человек.
MosTimes вчера в 18:12
Энергетика
В Польше пригрозили арестом активов «Северного потока-2»
Ковальчик в качестве примера привел спор между «Газпромом» и «Нафтогазом Украины», в ходе которого, по словам замминистра, российская сторона также отказывалась выполнять условия Стокгольмского арбитража, что привело к арестам активов Nord Stream 2 AG в Швейцарии, а также компании Blue Stream Pipeline Company B.V.
РБК вчера в 03:48
Общество
В Москве провели более 730 тысяч тестов на коронавирус
«На сегодняшний день в Москве проведено более 730 тыс. тестов на коронавирус», — указано в сообщении.
RT на русском 00:42
Космос
SpaceX Starship SN4 успешно прошёл проверку криогенным давлением
3DNews 27 апреля в 10:10
Кино
«Проект „Анна Николаевна“» продлили на второй сезон. Действие продолжения развернется в Москве
Известно лишь, что действие перенесется в Москву, и не все герои первого сезона вернутся в продолжении.
КиноПоиск вчера в 04:04
Происшествия
Двое взрослых и шестеро детей погибли при пожаре в Ленобласти
В результате пожара в деревянном дачном доме в Ленинградской области погибли двое взрослых и шесть детей.
Известия 00:19
Общество
Прогноз об окончании пандемии в России сдвинули на август
Сингапур, 29 апреля 2020, 05:49 — REGNUM Сделанный ранее прогноз относительно возможного завершения вспышки коронавирусной инфекции в России середине июля пересмотрели исследователи из сингапурского Университета технологий и дизайна (SUTD).
REGNUM вчера в 22:49
Общество
Эксперты составили портрет магазинного вора на карантине
Социально-демографический состав похитителей товаров в продовольственных торговых сетях с введением в России всеобщего режима изоляции в марте 2020 года изменился.
РБК 00:00
Происшествия
В Новосибирской области выявили 29 новых случаев коронавируса
Двадцать девять случаев коронавируса выявили за последние сутки в Новосибирской области, сообщает в среду региональный оперативный штаб по противодействию COVID-19.
РИА Новости 00:03
Экономика
Кабмин может выделить средства на постройку аэропорта «Омск-Федоровка»
РИА Новости вчера в 09:37
Кино
Майкл Мэдсен раскрыл детали фильма Тарантино про братьев Вега
Игромания.ру вчера в 10:32
Политика
Володин сравнил медпомощь в России и США в период пандемии
Председатель Госдумы Вячеслав Володин на встрече депутатов с главой Центробанка Эльвирой Набиуллиной назвал плюсы российского здравоохранения по сравнению с американским.
Российская газета вчера в 06:19
Происшествия
В Армении устроили самосуд над подозреваемыми в убийстве
В Армении около 500 человек устроили самосуд над двумя подозреваемыми в убийстве, пишет 29 апреля РЕН ТВ со ссылкой на местные СМИ.
Известия вчера в 22:30
Экономика
Пессимизм российского бизнеса достиг уровня кризисного 2015 года
Доля российского бизнеса, ожидающего снижения доходов и прибыли на фоне пандемии коронавируса, достигла рекордного уровня со второй половины 2015 года, свидетельствуют данные проведенного Deloitte опроса финансовых директоров ведущих компаний из ключевых отраслей.
РБК вчера в 17:00
Общество
Данные желающих взять кредит россиян выставили на продажу в интернете
В Сеть попали данные граждан, обращавшихся за оформлением займов в микрофинансовых организациях.
РБК вчера в 23:00