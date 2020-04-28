Экономика

КоммерсантъКоммерсантъБолее 50% предпринимателей не могут получить господдержку

В исследовании приняло участие 21,6 тыс. предпринимателей. Опрос показал, что более 50% предпринимателей не смогли воспользоваться мерами государственной поддержки, поскольку их компании не вошли в перечень наиболее пострадавших отраслей.
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с чего всё началось

В ТПП узнали, что половина бизнесменов не смогли получить обещанную государством поддержку

Больше половины российских предпринимателей говорят, что за последнюю неделю в их работе ничего не изменилось и бизнес по-прежнему стоит. Еще треть сказали, что их положение ухудшилось: они не подпали под меры господдержки и вынуждены увольнять сотрудников.
Интерфакс02:10

Подробнее о событии

Без поддержки оставили половину российских бизнесменов

Lenta.ru05:11

Половина бизнесменов РФ заявили о нежелании брать кредиты во время пандемии

News.ru02:15

Половина предпринимателей в России не смогли получить помощь от государства

Московский Комсомолец02:48

Более 50% предпринимателей не могут получить господдержку

Коммерсантъ02:23

Более половины предпринимателей не смогли получить обещанную государством поддержку, а трети компаний отказали банки

Фонтанка.Ру03:29

Треть региональных предпринимателей не получили «нулевой» кредит на зарплаты

Ведомости01:49

ТПП: господдержка недоступна более 50% бизнесменов

Интерфакс - Россия01:26
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Наука

Учёный из Китая спрогнозировал ежегодное возвращение коронавируса

Цзинь Ци спрогнозировал ежегодное возвращение коронавируса, подобно ситуации в настоящий момент с гриппом.
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Как в этом году православные христиане отмечают светлую Радоницу

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Политика

Названа дата видеовстречи глав МИД в «нормандском формате»

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что на данный момент из-за позиции Киева проведение саммита в «нормандском формате» по урегулированию конфликта на Украине не имеет смысла.
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Политика

Путин поручил регионам быть готовыми к сезонным природным бедствиям

Президент России Владимир Путин заявил, что в весенне-летний период возрастают риски сезонных природных бедствий в ряде регионов.
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Политика

Путин выступит с большим обращением

Президент России Владимир Путин выступит с большим обращением, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
Lenta.ru 05:23
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Армия и оружие

В США показали прототип нового танка для сухопутных сил

В Соединенных Штатах впервые были публично показаны опытные образцы новых легких танков.
Военное дело вчера в 04:01
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Политика

Киев отозвал назначение Саакашвили вице-премьером Украины

Кабмин Украины отозвал из Верховной рады представление о назначении экс-президента Грузии Михаила Саакашвили вице-премьером страны по реформам, сообщает ТАСС со ссылкой на украинские СМИ.
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Армия и оружие

Над Белгородом в День Победы пролетит военная авиация

REGNUM 08:24
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Общество

Во Владимирской области введут цифровые пропуска

"Утвержден порядок оформления и использования цифровых пропусков для передвижения по Владимирской области в период действия режима повышенной готовности", - говорится в сообщении.
РИА Новости 07:03
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Происшествия

Пожар в Новой Москве локализован

Отмечается, что площадь пожара уменьшилась до 550 кв. м. Ранее МЧС привлекло два вертолёта к тушению крупного пожара в поселении Рязановском в Новой Москве.
RT на русском 08:52
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Здоровье

Минздрав предупредил об угрозе поражения мозга коронавирусом

В документе говорится, что коронавирус нового типа может распространяться из системного кровотока или поразить головной мозг через пластинку решетчатой кости.
REGNUM 08:33
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Общество

Новый настоятель Елоховского собора епископ Фома попал в больницу

РИА Новости 08:28
Общество

Россия вышла на восьмое место по количеству зараженных коронавирусом

Россия вышла на восьмое место в первой десятке стран с наибольшим количеством зараженных.
BFM.ru 03:53
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Общество

Рабочие устроили бунт на базе «Газпрома» для «Силы Сибири»

Lenta.ru 06:34
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Здоровье

Третий пациент с коронавирусом скончался в Ивановской области

По состоянию на 28 апреля на территории Ивановской области официально зарегистрированы 296 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией, за сутки диагноз поставлен 14-ти пациентам.
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Армия и оружие

Пентагон опубликовал видеозаписи с НЛО

Пентагон опубликовал на своем сайте видеозаписи, на которых запечатлены "неопознанные явления".
РИА Новости вчера в 14:18
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Наука

Ученые допустили передачу коронавируса через аэрозольные частицы

Китайские ученые предполагают, что вирус SARS-CoV-2 может передаваться через аэрозольные частицы.
РИА Новости вчера в 09:35
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Политика

Медведев призвал единороссов направить зарплату на помощь медикам

Председатель «Единой России» Дмитрий Медведев призвал членов партии направить месячную зарплату на помощь в борьбе с коронавирусной инфекцией.
RT на русском 06:24
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Здоровье

Начались клинические исследования лекарства от COVID-19

Эффективность лекарственного препарата фавипиравир в лечении пациентов, госпитализированных с новой коронавирусной инфекцией, проверят в 17 медучреждениях России, сообщил Минздрав.
Российская газета 04:21
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Экономика

Bloomberg предупредило о дефиците российской пшеницы в мире

Как отмечает агентство, Россия — самый крупный поставщик пшеницы и из-за ограничения ее поставок миру может грозить дефицит продовольствия и повышение цен.
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Общество

Садовничий подтвердил планы реформировать факультеты МГУ

Идея создания научных школ, по словам Садовничего, обсуждается в рамках подготовки программы развития МГУ до 2030 года.
РБК 07:38
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Шоу-бизнес

В новом клипе Тимати снялась экс-возлюбленная Алекса

Интересную сюжетную линию придумали в клипе Тимати и Григория Лепса на песню «С чистого листа».
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Политика

Зеленский подписал закон о запуске рынка земли на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о рынке земли, сообщила во вторник пресс-служба главы государства.
РИА Новости 08:28
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Здоровье

В США расширили список симптомов коронавируса

РИА Новости 26 апреля в 14:34
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Происшествия

Под Харьковом 6-летняя девочка ушла гулять и насмерть замёрзла в поле

Вечером 26 апреля в Харьковской области без вести пропала 6-летняя девочка. Малышка была в гостях у бабушки в селе Сосновка.
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Общество

Американский хор спел советскую песню «Три танкиста» по видеосвязи

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Здоровье

Минздрав расширил список лекарств для лечения коронавируса

Минздрав России опубликовал новые методические рекомендации по профилактике и лечению COVID-19 (.pdf).
Коммерсантъ 07:50
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Политика

МИД получил 12 запросов на российскую помощь из-за коронавируса

Ранее посол Йемена в Москве сообщил Sputnik, что его страна обратилась с соответствующим запросом к российской стороне.
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Происшествия

Опасавшийся покушения полковник МВД случайно подорвал себя гранатой

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Политика

Москва не одобряет заявления Хафтара о переходе власти в Ливии

Москва не одобряет заявление главы Ливийской национальной армии (ЛНА) Халифы Хафтара о выходе из политического соглашения и переходе власти в Ливии, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
РИА Новости 09:14
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