Экономика
КоммерсантъБолее 50% предпринимателей не могут получить господдержку
В исследовании приняло участие 21,6 тыс. предпринимателей. Опрос показал, что более 50% предпринимателей не смогли воспользоваться мерами государственной поддержки, поскольку их компании не вошли в перечень наиболее пострадавших отраслей.
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с чего всё началось
Больше половины российских предпринимателей говорят, что за последнюю неделю в их работе ничего не изменилось и бизнес по-прежнему стоит. Еще треть сказали, что их положение ухудшилось: они не подпали под меры господдержки и вынуждены увольнять сотрудников.Интерфакс02:10
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Половина предпринимателей в России не смогли получить помощь от государства
Московский Комсомолец02:48
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Названа дата видеовстречи глав МИД в «нормандском формате»
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что на данный момент из-за позиции Киева проведение саммита в «нормандском формате» по урегулированию конфликта на Украине не имеет смысла.
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Путин выступит с большим обращением
Президент России Владимир Путин выступит с большим обращением, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
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В США показали прототип нового танка для сухопутных сил
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Во Владимирской области введут цифровые пропуска
"Утвержден порядок оформления и использования цифровых пропусков для передвижения по Владимирской области в период действия режима повышенной готовности", - говорится в сообщении.
РИА Новости 07:03
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Пожар в Новой Москве локализован
Отмечается, что площадь пожара уменьшилась до 550 кв. м. Ранее МЧС привлекло два вертолёта к тушению крупного пожара в поселении Рязановском в Новой Москве.
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В документе говорится, что коронавирус нового типа может распространяться из системного кровотока или поразить головной мозг через пластинку решетчатой кости.
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Россия вышла на восьмое место по количеству зараженных коронавирусом
Россия вышла на восьмое место в первой десятке стран с наибольшим количеством зараженных.
BFM.ru 03:53
Здоровье
Третий пациент с коронавирусом скончался в Ивановской области
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Частник.Ru 06:02
Армия и оружие
Пентагон опубликовал видеозаписи с НЛО
Пентагон опубликовал на своем сайте видеозаписи, на которых запечатлены "неопознанные явления".
РИА Новости вчера в 14:18
Наука
Ученые допустили передачу коронавируса через аэрозольные частицы
Китайские ученые предполагают, что вирус SARS-CoV-2 может передаваться через аэрозольные частицы.
РИА Новости вчера в 09:35
Политика
Медведев призвал единороссов направить зарплату на помощь медикам
Председатель «Единой России» Дмитрий Медведев призвал членов партии направить месячную зарплату на помощь в борьбе с коронавирусной инфекцией.
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Здоровье
Начались клинические исследования лекарства от COVID-19
Эффективность лекарственного препарата фавипиравир в лечении пациентов, госпитализированных с новой коронавирусной инфекцией, проверят в 17 медучреждениях России, сообщил Минздрав.
Российская газета 04:21
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Общество
Садовничий подтвердил планы реформировать факультеты МГУ
Идея создания научных школ, по словам Садовничего, обсуждается в рамках подготовки программы развития МГУ до 2030 года.
РБК 07:38
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В новом клипе Тимати снялась экс-возлюбленная Алекса
Интересную сюжетную линию придумали в клипе Тимати и Григория Лепса на песню «С чистого листа».
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Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о рынке земли, сообщила во вторник пресс-служба главы государства.
РИА Новости 08:28
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В США расширили список симптомов коронавируса
РИА Новости 26 апреля в 14:34
Происшествия
Под Харьковом 6-летняя девочка ушла гулять и насмерть замёрзла в поле
Вечером 26 апреля в Харьковской области без вести пропала 6-летняя девочка. Малышка была в гостях у бабушки в селе Сосновка.
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Американский хор спел советскую песню «Три танкиста» по видеосвязи
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Минздрав расширил список лекарств для лечения коронавируса
Минздрав России опубликовал новые методические рекомендации по профилактике и лечению COVID-19 (.pdf).
Коммерсантъ 07:50
Политика
МИД получил 12 запросов на российскую помощь из-за коронавируса
Ранее посол Йемена в Москве сообщил Sputnik, что его страна обратилась с соответствующим запросом к российской стороне.
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Москва не одобряет заявления Хафтара о переходе власти в Ливии
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РИА Новости 09:14