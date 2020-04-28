Экономика

КоммерсантъКоммерсантъБолее 50% предпринимателей не могут получить господдержку

В исследовании приняло участие 21,6 тыс. предпринимателей. Опрос показал, что более 50% предпринимателей не смогли воспользоваться мерами государственной поддержки, поскольку их компании не вошли в перечень наиболее пострадавших отраслей.
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с чего всё началось

В ТПП узнали, что половина бизнесменов не смогли получить обещанную государством поддержку

Больше половины российских предпринимателей говорят, что за последнюю неделю в их работе ничего не изменилось и бизнес по-прежнему стоит. Еще треть сказали, что их положение ухудшилось: они не подпали под меры господдержки и вынуждены увольнять сотрудников.
Интерфакс02:10

Подробнее о событии

Без поддержки оставили половину российских бизнесменов

Lenta.ru05:11

ТПП: господдержка недоступна более 50% бизнесменов

Интерфакс - Россия01:26

Половина предпринимателей в России не смогли получить помощь от государства

Московский Комсомолец02:48

Более 50% предпринимателей не могут получить господдержку

Коммерсантъ02:23

Половина бизнесменов РФ заявили о нежелании брать кредиты во время пандемии

News.ru02:15

Треть региональных предпринимателей не получили «нулевой» кредит на зарплаты

Ведомости01:49

Более половины предпринимателей не смогли получить обещанную государством поддержку, а трети компаний отказали банки

Фонтанка.Ру03:29
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Армия и оружие

Пентагон опубликовал видео с НЛО

Газета.Ru вчера в 15:00
2K
Армия и оружие

Норвежские истребители сопроводили российские Ту-22М3

Газета.Ru 09:29
Общество

Рабочие устроили бунт на базе «Газпрома» для «Силы Сибири»

Lenta.ru 06:34
1K
Общество

Ректор МГУ сообщил о планах создания научных школ в университете

Ликвидировать или реструктурировать факультеты руководство МГУ не планирует, обсуждается только идея объединить их научные исследования в рамках научных школ, заявил телеканалу "Россия-24" ректор университета Виктор Садовничий.
Интерфакс 08:15
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Общество

Ученые назвали сроки окончания вспышки коронавируса в России

Распространение COVID-19 в России окончательно завершится в июле, спрогнозировали специалисты из сингапурского университета технологий и дизайна.
РИА Новости вчера в 13:05
2K
Общество

Во Владимирской области введут цифровые пропуска

"Утвержден порядок оформления и использования цифровых пропусков для передвижения по Владимирской области в период действия режима повышенной готовности", - говорится в сообщении.
РИА Новости 07:03
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Экономика

Топ-менеджеры «Яндекса» отказались от бонусов и части зарплаты

Топ-менеджеры «Яндекса» отказались от денежных премий и приняли добровольное решение сократить свои зарплаты до конца года, заявил на звонке с инвесторами операционный директор компании Грег Абовский.
Ведомости 08:43
1
Политика

Зеленский подписал закон о запуске рынка земли на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о рынке земли, сообщила во вторник пресс-служба главы государства.
РИА Новости 08:28
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Общество

Попова предупредила о «новой нормальности» после пандемии

По информации главы Роспотребнадзора, за время самоизоляции темпы прироста числа заражений снизились с 30% менее чем до 10%.
РБК вчера в 08:52
399
Общество

Министр предупредил Путина об аномально жарком лете

Наступающее лето может стать одним из самых жарких за всю историю, заявил глава Минприроды Дмитрий Кобылкин на совещании с президентом Владимиром Путиным.
РИА Новости вчера в 09:17
1,1K
Происшествия

Под Харьковом 6-летняя девочка ушла гулять и насмерть замёрзла в поле

Вечером 26 апреля в Харьковской области без вести пропала 6-летняя девочка. Малышка была в гостях у бабушки в селе Сосновка.
Регион online 05:43
Шоу-бизнес

Полина Гагарина устроила праздник для отмечающей трехлетие дочери Мии

Мия Исхакова отпраздновала трехлетие 26 апреля, а домашнее видео с праздника Полина Гагарина показала поклонникам в своем микроблоге.
Дни24 вчера в 13:11
1
Политика

Песков: Путин проведет очередное «большое выступление»

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что российский лидер Владимир Путин проведет большое выступление в рамках совещания с руководителями регионов по мерам борьбы с COVID-19, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Газета.Ru 06:24
3K
Политика

Фельдмаршал Хафтар объявил себя правителем Ливии

Командующий Ливийской национальной армией Халифа Хафтар объявил о разрыве так называемого Схиратского соглашения, в результате которого было сформировано Правительство национального согласия страны, и о принятии управления государством на себя.
Вести.Ru вчера в 15:58
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Политика

Генерала ФСБ назвали возможным главным фигурантом дела Boeing MH17

Генерала ФСБ назвали возможным главным фигурантом дела о крушении Boeing MH17 в Донбассе. Об этом сообщает «Русская служба Би-би-си».
Lenta.ru 07:12
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Общество

Более 300 случаев коронавируса зафиксировано в системе ФСИН

Количество лабораторно подтвержденных случаев заболевания коронавирусом среди сотрудников и работников ведомства составляет 271.
Коммерсантъ 09:05
5
Здоровье

Мэру Екатеринбурга вынесено предупреждение из-за очагов коронавируса

Генеральная прокуратура России вынесла предупреждение главе Екатеринбурга Александру Высокинскому из-за массового заражения COVID-19 в горбольнице №1.
RT на русском 08:20
17
Общество

Во Франции после 11 мая откроются все ТЦ, кроме кафе и ресторанов

Решение по поводу открытия кафе и ресторанов после введенного из-за коронавируса карантина во Франции будет приниматься в конце мая, заявил во вторник премьер-министр страны Эдуар Филипп, выступая в Национальном собрании (нижней палате парламента).
РИА Новости 09:56
1
Здоровье

У детей выявлен опаснейший синдром на фоне коронавируса

Национальная служба здравоохранения Великобритании и Общество детской интенсивной терапии разослали врачам экстренное предупреждение о резком росте количества детей, попадающих в реанимацию с новым загадочным воспалительным синдромом, связанным с коронавирусом.
Московский Комсомолец вчера в 07:19
38
Общество

Врач рассказал, люди с какой группой крови уязвимы перед COVID-19

Люди со второй группой крови во время пандемии коронавируса могут быть в зоне риска, рассказал детский хирург, заслуженный врач России, член комитета Совфеда по социальной политике Владимир Круглый.
РИА Новости 03:53
200
Здоровье

Кардиолог назвал вероятные последствия пандемии коронавируса

Директор клиники госпитальной терапии имени А.А. Остроумова Сеченовского университета врач-кардиолог Юрий Беленков оценил вероятные последствия пандемии касательно здоровья россиян.
RT на русском 07:13
40
Общество

В Подмосковье продлят режим самоизоляции на майские праздники

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев объявил жителям региона о необходимости продления режима всеобщей самоизоляции, пропускной системы, а также ограничительных мер из-за COVID-19, в том числе на майские праздники.
РИА Новости вчера в 14:01
453
Общество

В Петербурге начнут делать тесты на антитела к коронавирусу

Две российские компании начнут делать тесты на наличие антител к коронавирусу.
Телеканал Санкт-Петербург 08:56
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Происшествия

В Башкирии задержали семью умирающего парня

Независимая Уральская газета 09:22
47
Здоровье

Начались клинические исследования лекарства от COVID-19

Эффективность лекарственного препарата фавипиравир в лечении пациентов, госпитализированных с новой коронавирусной инфекцией, проверят в 17 медучреждениях России, сообщил Минздрав.
Российская газета 04:21
17
Кино

Маковецкий отреагировал на критику сериала «Зулейха открывает глаза»

Газета.Ru вчера в 01:17
1,5K
Здоровье

Вспышка COVID-19 в Дивеевском монастыре вызвана паломниками

Сюда традиционно приезжает много людей из столичного региона, что привело к вспышке заболевания в Свято-Троицком Серафимо-Дивеевском женском монастыре, - пояснил Глеб Никитин.
Российская газета 04:29
9
Армия и оружие

Над Белгородом в День Победы пролетит военная авиация

REGNUM 08:24
35
Технологии

Объяснили дешевизну многоразовых ракет Илона Маска

Дешевизна многоразовых ракет, представленных американской организацией SpaceX, обусловлена тем, что полная стоимость изначально оплачивается NASA или ВВС США.
ToDay News Ufa 26 апреля в 14:23
122
Политика

Песков спрогнозировал выход России на плато по коронавирусу

Всего в России на сегодняшний день зарегистрировано 80 949 случаев заболевания новым типом коронавирусной инфекции (COVID-19).
iReactor вчера в 02:31
2,4K
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