Коронавирус

КоммерсантъКоммерсантъБолее 50% предпринимателей не могут получить господдержку

В исследовании приняло участие 21,6 тыс. предпринимателей. Опрос показал, что более 50% предпринимателей не смогли воспользоваться мерами государственной поддержки, поскольку их компании не вошли в перечень наиболее пострадавших отраслей.
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с чего всё началось

В ТПП узнали, что половина бизнесменов не смогли получить обещанную государством поддержку

Больше половины российских предпринимателей говорят, что за последнюю неделю в их работе ничего не изменилось и бизнес по-прежнему стоит. Еще треть сказали, что их положение ухудшилось: они не подпали под меры господдержки и вынуждены увольнять сотрудников.
Интерфакс02:10

Подробнее о событии

Более половины предпринимателей не смогли получить обещанную государством поддержку, а трети компаний отказали банки

Фонтанка.Ру03:29

ТПП: господдержка недоступна более 50% бизнесменов

Интерфакс - Россия01:26

Более 50% предпринимателей не могут получить господдержку

Коммерсантъ02:23

Половина бизнесменов РФ заявили о нежелании брать кредиты во время пандемии

News.ru02:15

Треть региональных предпринимателей не получили «нулевой» кредит на зарплаты

Ведомости01:49

Половина предпринимателей в России не смогли получить помощь от государства

Московский Комсомолец02:48

Бизнес поддерживает отмену всех налогов для МСП на 2020 год

ПРАЙМ01:16
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Экономика

В России отмечено снижение продаж антисептиков

Продажи антисептиков для кожи в России в период с 30 марта по 5 апреля упали на 62% по сравнению с первой неделей марта.
RT на русском вчера в 23:00
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Общество

Ученые назвали дату окончания вспышки коронавируса в России

Исследователи из Университета технологий и дизайна Сингапура SUTD предсказали, что окончания ситуации с распространением коронавируса в России стоит ожидать в июле этого года.
Страна Советов on-line вчера в 09:32
2K
Шоу-бизнес

Арнольд Шварценеггер станет дедушкой

Американский актер Арнольд Шварценеггер впервые станет дедушкой.
Культуромания 26 апреля в 05:50
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Авто

Появились изображения серийного Nissan Ariya

Компания Nissan запатентовала в Аргентине серийный облик своего первого электрического кроссовера Ariya.
Автоновости дня вчера в 09:03
Общество

Pampers прекратил сотрудничество с Тодоренко

РИА Новости вчера в 22:42
25
Общество

В Москве от коронавируса вылечились уже более 4 тысяч человек

За прошедшие сутки после прохождения лечения от коронавируса выздоровело сразу 606 человек — это почти в два раза больше, чем выздоравливало в среднем в сутки за прошедшие дни.
Эхо Москвы 03:25
Общество

В России могут ввести обязательную регистрацию смартфонов

Власти могут ввести обязательную регистрацию мобильных устройств по заводскому номеру, или IMEI, с 1 июля 2021 года.
Коммерсантъ 01:30
1,8K
Политика

Стало известно о нескольких предупреждениях о коронавирусе Трампу

Американские спецслужбы более десятка раз предупреждали президента США Дональда Трампа об опасности коронавируса.
Lenta.ru 00:45
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Общество

Ещё у 62 человек в Воронежской области выявили коронавирус

За минувшие сутки официально подтвержден коронавирус еще у 62 человек в Воронежской области.
Kursk.com 03:01
4
Общество

В Роспотребнадзоре спрогнозировали сроки отмены самоизоляции

Глава Роспотребнадзора Анна Попова допустила ослабление режима самоизоляции после 12 мая.
РИА Новости вчера в 14:25
2,5K
Общество

В Крыму выявили девять новых случаев коронавируса

За сутки в Крыму зафиксировали девять новых случаев коронавируса, общее число приблизилось к 80, сообщил глава региона Сергей Аксенов.
РИА Новости 03:23
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Недвижимость

«Дом.РФ» потратит 150 млрд рублей на выкуп жилья у застройщиков

«Дом.РФ» направил в Минфин и Минстрой России проект постановления, который позволит расширить данную программу еще на 100 млрд руб.
РБК 03:28
4
Армия и оружие

АПЛ «Вепрь» проекта 971 вернется в состав СФ в июне

Атомная подводная лодка «Вепрь» проекта 971 завершила испытания после ремонта и модернизации, ее передача флоту планируется в июне.
Военное дело 03:24
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Армия и оружие

Видеозаписи полета НЛО официально опубликованы Пентагоном

Пентагон официально опубликовал видеозаписи ВМС США, на которых запечатлены воздушные явления, которые власти США характеризуют как "неопознанные".
Вести.Ru вчера в 17:52
1,8K
Энергетика

Мировая нефть продолжила падение

С начала торгов во вторник, 28 апреля, стоимость нефти на мировых рынках продолжила падение.
Lenta.ru 01:45
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Футбол

Уткин вступился за раскритиковавшего власть российского футболиста

Журналист Василий Уткин в своем Telegram-канале вступился за вратаря «Крыльев Советов» Евгения Фролова, раскритиковавшего власть в России.
Lenta.ru 03:41
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Общество

Билл Гейтс назвал сроки возвращения к нормальной жизни после пандемии

Основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс заявил, что жизнь войдет в нормальное русло минимум через год после окончательной победы над COVID-19.
Российская газета вчера в 22:45
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Шоу-бизнес

Буланова показала, как выглядит после выписки из больницы

ФАН вчера в 09:24
4
Здоровье

Россия вышла на восьмое место по количеству зараженных коронавирусом

Россия вышла на восьмое место в первой десятке стран с наибольшим количетсвом зараженных. 28 апреля она обогнала Китай, 29 — Иран.
BFM.ru 03:53
2
Общество

МВД разработало кодекс этики и служебного поведения полицейских

МВД России разработало кодекс этики и служебного поведения полицейских.
Ведомости вчера в 13:25
445
Общество

В России за сутки 6411 человек заразились коронавирусом

Число заболевших COVID-19 в РФ за сутки выросло на 6 411, до 93 558, заявили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции в РФ.
РИА Новости 03:53
Шоу-бизнес

Тимати и Алекса сыграли семейную пару в новом клипе

Григорий Лепс направил Тимати на верный путь Тимати и Алекса — не единственные звёзды, которые снялись в новом клипе рэпера.
Pravda.Ru 03:37
2
Здоровье

Всемирный банк одобрил кредит Украине в $135 млн

Совет директоров Всемирного банка (ВБ) принял решение выделить Украине кредит в $135 млн для медицинской сферы, часть из которых предназначена для борьбы с пандемией коронавируса.
ТАСС 03:22
Киберспорт

Valve предложила игрокам выбрать нового героя в Artifact

Valve опубликовала новый блог о разработке обновленной версии Artifact.
CyberSport.ru вчера в 17:27
Здоровье

14 новых заражений коронавирусом выявили в Алтайском крае

Оперативный штаб сообщил во вторник, 28 апреля о 14 новых случаях заболевания коронавирусной инфекцией в Алтайском крае.
Kursk.com 01:59
15
Происшествия

В России за сутки от коронавируса умерло рекордное число пациентов

За сутки в России умерли 72 пациента с коронавирусом, сообщает оперштаб.
РБК 03:55
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Автоспорт

Директор «Формулы-1» Кэри: надеемся, сезон начнется в июле в Австрии

РИА Новости вчера в 05:14
Политика

Чехия обсудит передачу памятника Коневу

Ранее стало известно, что семья Ивана Конева хочет забрать памятник маршалу из Чехии.
Победа РФ вчера в 09:23
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Экономика

Bloomberg: В мире намечается дефицит российской пшеницы

Впервые за последние десять лет мир рискует оказаться отрезанным от российской пшеницы в то время, когда некоторые ключевые покупатели спешат ее импортировать, пишет Bloomberg.
Российская газета 03:18
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Здоровье

В Амурской области выявлено четыре новых случая коронавируса

По состоянию на 27 апреля в Амурской области выявлено 40 случаев коронавирусной инфекции.
RuNews24.ru вчера в 21:18
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