Больше половины российских предпринимателей говорят, что за последнюю неделю в их работе ничего не изменилось и бизнес по-прежнему стоит. Еще треть сказали, что их положение ухудшилось: они не подпали под меры господдержки и вынуждены увольнять сотрудников.

с чего всё началось

В исследовании приняло участие 21,6 тыс. предпринимателей. Опрос показал, что более 50% предпринимателей не смогли воспользоваться мерами государственной поддержки, поскольку их компании не вошли в перечень наиболее пострадавших отраслей.

Более 50% предпринимателей не могут получить господдержку

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