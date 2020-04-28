Экономика
КоммерсантъБолее 50% предпринимателей не могут получить господдержку
В исследовании приняло участие 21,6 тыс. предпринимателей. Опрос показал, что более 50% предпринимателей не смогли воспользоваться мерами государственной поддержки, поскольку их компании не вошли в перечень наиболее пострадавших отраслей.
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с чего всё началось
Больше половины российских предпринимателей говорят, что за последнюю неделю в их работе ничего не изменилось и бизнес по-прежнему стоит. Еще треть сказали, что их положение ухудшилось: они не подпали под меры господдержки и вынуждены увольнять сотрудников.Интерфакс02:10
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Половина предпринимателей в России не смогли получить помощь от государства
Московский Комсомолец02:48
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В Тульской области введут цифровые пропуска для въезда в регион
В Тульской области с 30 апреля вводится режим цифровых пропусков, сообщается на сайте правительства региона.
РБК 11:46
Политика
Путин напомнил о примере Спарты из-за ситуации с коронавирусом
Президент РФ Владимир Путин, говоря о защите россиян от коронавирусной инфекции, отметил, что в Спарте бросали слабых и больных в пропасть, но в итоге она утратила государственность, подчеркнув, что эта история поучительна в контексте борьбы с распространением болезни.
РИА Новости 12:37
Общество
Режим самоизоляции в Подмосковье продлен до 11 мая
Губернатор Московской области Андрей Воробьев подписал постановление, продляющее срок всех установленных ограничений до 11 мая включительно.
Подмосковье Сегодня 14:06
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Роналдиньо дал первое интервью после ареста
ГЛАС.RU вчера в 08:42
Общество
В Госдуму внесли проект о штрафах за езду без спецпропуска
В Госдуму внесли проект о штрафах до пяти тысяч рублей за использование транспорта без специального пропуска при режиме повышенной готовности.
РИА Новости 14:41
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Послушник подворья Троице-Сергиевой лавры покончил с собой
Послушник московского подворья Троице-Сергиевой лавры Дмитрий Пелипенко, госпитализированный с подозрением на коронавирусную инфекцию и имевший ранее психическое заболевание, совершил попытку суицида, спасти его не удалось, сообщается на сайте подворья.
РИА Новости 04:07
Общество
Вахтовики на месторождении в Якутии устроили митинг из-за коронавируса
Ранее, как сообщает издание, тест на коронавирус был сделан всем 10 500 рабочим Чаяндинского месторождения.
Газета.Ru 09:58
Политика
Глава Башкирии сравнил пандемию коронавируса с фашизмом
Глава Башкирии Радий Хабиров, выступая на международном онлайн-форуме «Мир после коронавируса: взгляд из сердца Евразии», который проходит сегодня в Уфе, сравнил пандемию нового коронавируса с фашизмом.
Коммерсантъ 13:41
Игры
Названы бесплатные игры для подписчиков Xbox Live Gold в мае
Городской портал Новый Нижний 13:00
Общество
Режим самоизоляции в Калининградской области продлили до 12 мая
Режим самоизоляции в Калининградской области продлили до 12 мая. Практически все послабления, объявленные ранее, не вступят в силу.
Калининград.Ru 12:51
Общество
В Минтруде рассказали о числе безработных в России
Число безработных в России достигло 950 тыс. человек, в последний месяц наблюдается динамика к сдержанному росту этого показателя в пределах прогнозов Минтруда.
RT на русском 14:50
Общество
Режим повышенной готовности продлили в Москве до 11 мая
Сергей Собянин подписал указ, который продлевает до 11 мая включительно все ограничения, действующие в Москве.
Москва 24 13:20
Общество
Главный пульмонолог Минздрава назвал важнейший симптом коронавируса
Одышка может свидетельствовать о развитии тяжелой формы COVID-19, заявил главный пульмонолог Минздрава Сергей Авдеев в эфире программы "60 минут" на телеканале "Россия 1".
РИА Новости 09:52
Общество
В Москве из-за самоизоляции ввели новый закон о тишине
В Москве из-за режима самоизоляции вступил в силу новый закон о тишине.
Lenta.ru 14:04
Общество
Власти Петербурга выделят 30 млн рублей на выплаты медикам, заразившимся коронавирусом
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов подписал постановление о выделении из резервного фонда правительства города 30 млн рублей на выплаты медикам и их семьям в случаях заражения коронавирусом во время оказания помощи пациентам или смерти врача.
ТАСС 10:51
Гаджеты
LG раскрыла спецификации нового дизайнерского смартфона
После череды утечек компания LG официально раскрыла характеристики своего следующего смартфона LG Velvet.
Вести.Ru 14:23
Общество
Pampers прекратил сотрудничество с Тодоренко
РИА Новости вчера в 22:42
Политика
Путин заявил о торможении распространения коронавируса в России
Глава государства сообщил, что пик эпидемии в России еще не пройден, и страна сейчас стоит перед самым сложным этапом борьбы с коронавирусом, так как риски заразиться «выходят на верхнюю планку».
РБК 11:47
Общество
В России число заразившихся коронавирусом военнослужащих достигло 960
Число заразившихся коронавирусом военнослужащих в ВС РФ увеличилось до 960, сообщается в бюллетене на сайте Минобороны.
РИА Новости 12:56
Общество
Власти Москвы приостановят организацию детского отдыха до конца июля
Московские власти приостанавливают организацию детского отдыха до 31 июля. Об этом сообщил во вторник мэр столицы Сергей Собянин.
ТАСС 13:52
Политика
Путин попросил россиян воздержаться от посиделок
Президент РФ Владимир Путин попросил россиян проявить предельную ответственность и осторожность и воздержаться от походов в гости и от посиделок в больших компаниях.
News.ru 12:19
Политика
Путин поручил подготовить рекомендации для снятия режима самоизоляции
Путин уточнил, что эти рекомендации должны поступить главам субъектов заранее, чтобы у регионов после 11 мая была ещё неделя на подготовку.
Право.ру 11:43
Энергетика
Польша пригрозила арестом зарубежных активов «Газпрома»
Польша намерена добиваться от "Газпрома" исполнения решения Стокгольмского арбитража по спору о ценах на поставляемый газ и готова, к примеру, просить об аресте активов, связанных с проектом "Северный поток-2", заявил изданию Wprost замминистра госактивов Януш Ковальски.
Интерфакс 04:46
Общество
В России могут ввести обязательную регистрацию смартфонов
Власти могут ввести обязательную регистрацию мобильных устройств по заводскому номеру, или IMEI, с 1 июля 2021 года.
Коммерсантъ 01:30
Политика
Путин подписал указ о продлении нерабочих дней до 11 мая
Президент России Владимир Путин подписал указ, который продлевает период нерабочих дней в России до 11 мая включительно.
Парламентская газета 12:31
Общество
СМИ: В Иркутской области чиновников поймали за поджогами леса
Издание сообщает, что поджигателями оказались первый заммэра Усть-Кутского района Михаил Барс, глава сельхозотдела райадминистрации Михаил Тышкивский, пресс-секретарь районного мэра Екатерина Анисимова и специалист по ГО и ЧС райадминистрации Ульянов (имя не указано).
Росбалт 15:14
Политика
Режим нерабочих дней в России продлен до 11 мая
Режим нерабочих дней в России продлен до 11 мая включительно, заявил президент Владимир Путин во время совещания с главами регионов 28 апреля.
ИА Республика 10:53
Шоу-бизнес
Ургант высказался о скандале из-за слов Тодоренко о домашнем насилии
Шоумен Иван Ургант в эфире Первого канала заступился за телеведущую Регину Тодоренко, подвергшуюся критике после слов о домашнем насилии.
РИА Новости 07:59
Политика
Генерала ФСБ назвали возможным главным фигурантом дела Boeing MH17
Генерала ФСБ назвали возможным главным фигурантом дела о крушении Boeing MH17 в Донбассе. Об этом сообщает «Русская служба Би-би-си».
Lenta.ru 07:12
Общество
В США выявлено более 1 млн заражённых коронавирусом
Вашингтон, 28 апреля 2020, 22:19 — REGNUM В США количество заражённых коронавирусом преодолело отметку в 1 млн человек, сообщает 28 апреля сайт Университета Джона Хопкинса, ведущего статистику пандемии в стране.
REGNUM 15:19