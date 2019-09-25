Экономика
ИнтерфаксБолее 50% россиян назвали рост цен самой острой проблемой
Более половины сограждан (59%) самой острой проблемой считают рост цен, свидетельствуют данные опроса "Левада-центра", поступившие в "Интерфакс".
Читать в источнике
Оценить
с чего всё началось
Более половины сограждан (59%) самой острой проблемой считают рост цен, свидетельствуют данные опроса "Левада-центра", поступившие в "Интерфакс".Интерфаксвчера в 23:07
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7009 источников, обновлено в 03:33, Вашингтон
Политика
Российской делегации на Генассамблее ООН отказали в визе США
США отказали в получении виз десяти членами российской делегации.
BFM.ru вчера в 04:04
Наука
Кошки привязываются к хозяевам, возможно, даже больше, чем собаки
МедиаПоток вчера в 01:47
Политика
Трамп отреагировал на начало процедуры импичмента демократами
Президент США Дональд Трамп в своём Twitter заявил, что демократы из-за заявлений о необходимости начала процедуры импичмента американского лидера «испортили важный день в ООН».
RT на русском вчера в 17:23
Политика
Израиль назвал виновного в атаках на Саудовскую Аравию
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что Иран несет ответственность за атаки на нефтяные объекты Саудовской Аравии.
Lenta.ru вчера в 13:06
Футбол
Петербург примет финал Лиги чемпионов-2021
Piter.tv вчера в 13:51
Общество
Меган Маркл и принц Гарри посетили старейшую мечеть в Южной Африке
Вчера начался первый тур принца Гарри и Меган Маркл по Южной Африке, и за два дня герцоги Сассекские уже успели посетить несколько благотворительных организаций, встретиться со многими активистами, пообщаться с местными жителями, прикоснуться к африканской культуре и истории и провести медитацию на пляже Монвабиси.
Super.ru вчера в 10:50
Политика
Грета Тунберг мировому сообществу: «вы украли мое детство»
REGNUM вчера в 09:54
Шоу-бизнес
Асмус ответила на слухи о разводе с Харламовым
Актриса Кристина Асмус высказалась о разрыве с юмористом Гариком Харламовым.
РЕН ТВ вчера в 19:06
Футбол
Сборную России по футболу могут отстранить от участия на ЧМ-2022
Сборную России по футболу могут отстранить от участия на чемпионате мира в 2022 году, 24 сентября сообщает BBC.
Красная весна вчера в 06:30
Общество
Более 50 тыс. россиян попадут под сокращения
К концу сентября потерять работу могут почти 52 тысячи россиян. Такие сокращения прогнозируют в Росстате.
Газета.Ru 02:36
Политика
Зеленский с трибуны ООН заявил о потере Украиной более 15% ВВП
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что страна потеряла более 15% ВВП после присоединения Крыма к России, а также из-за конфликта в Донбассе.
РБК 02:46
Экономика
Названы российские регионы с самыми большими пенсиями
Самую большую пенсию в России получают жители Чукотского автономного округа.
Lenta.ru вчера в 21:48
Политика
Зеленский пытался извиниться перед Кадыровым через силовиков
Президент Украины Владимир Зеленский, будучи в 2014 году руководителем студии «Квартал 95», пытался через украинское МВД принести извинения главе Чечни Рамзану Кадырову, кадры с которым были использованы в юмористической передаче.
REGNUM 02:07
Здоровье
В пищевом пальмовом масле обнаружили токсичный яд
Специалисты заявляют, что техническое пальмовое масло можно найти не только в сливочном, но и в других продуктах - чипсах, соусах, других молочных продуктах.
Вечерний курьер вчера в 03:39
Шоу-бизнес
Дочь Заворотнюк впервые прервала молчание
Буквально весь интернет заполонен информацией об Анастасии Заворотнюк. Уже вторую неделю не утихают слухи о ее состоянии.
Wday.ru 03:08
Политика
«Ъ» рассказал о послании Путина странам НАТО
Президент России Владимир Путин на прошлой неделе обратился в письмах к нескольким десяткам стран с предложением о моратории на развертывание в Европе и других странах ракет средней и меньшей дальности, пишет в среду газета "Коммерсантъ" со ссылкой на дипломата из страны-члена НАТО.
Интерфакс вчера в 19:34
Политика
Полицейские смогут объявлять гражданам предостережения
Законом предусматривается наделение полиции правом объявлять физическому лицу обязательное для исполнения официальное предостережение (предостережение) о недопустимости действий, создающих условия для совершения преступлений, административных правонарушений, разрешение которых отнесено к компетенции полиции, либо недопустимости продолжения антиобщественного поведения, сказано в документе.
Государственная Дума РФ вчера в 06:06
Происшествия
В Донецке горит склад боеприпасов, детонируют снаряды
В Донецке утром в среду, 25 сентября, загорелся склад боеприпасов, расположенный в Куйбышевском районе города неподалеку от поселков Горняк и Землекопы.
ИА Новороссия 03:13
Футбол
Тренер «Монако» Жардим: Головин прогрессирует, и это важно для команды
"Головин перешел к нам из другого чемпионата, отличающегося от Лиги 1. Он продолжает прогрессировать, и это важно для нашей команды", – цитирует Жардима официальный сайт "Монако".
Вести.Ru 02:35
Общество
В МВД оценили идею о снижении допустимого порога превышения скорости
Заместитель начальника ГИБДД России Владимир Кузин в эфире «Авторадио» заявил, что порог ненаказуемого превышения максимально допустимой скорости могут изменить в новой редакции Кодекса об административных правонарушениях.
RT на русском 00:22
Шоу-бизнес
Ольга Бузова в Чите собрала полупустой зал зрителей
Популярная певица Ольга Бузова отправилась в концертный тур по Дальнему Востоку и Сибири. Артистка приглашает всех на шоу «Принимай меня».
Вечерний курьер 02:24
Шоу-бизнес
Звезда «Ворониных» Юлия Куварзина развелась с мужем
Как отметила Куварзина, она никогда об этом не рассказывала. Ее расставание с мужем произошло без лишних скандалов.
Телепрограмма вчера в 22:39
Транспорт
В Китае открылся крупнейший международный аэропорт Дасин
В Пекине открыт один из крупнейших аэропортов в мире Дасин, сообщило Центральное телевидение Китая.
Коммерсантъ 02:51
Экономика
Forbes назвал крупнейшие по выручке в России иностранные компании
Российская версия журнала Forbes опубликовала рейтинг крупнейших иностранных компаний по выручке в России за 2018 год.
РБК 02:44
Шоу-бизнес
Анастасия Заворотнюк оформила завещание в больнице
Журналисты предполагают, что они носят имущественный характер, так как в стенах клиники появлялся нотариус, а санитарки утверждают, что было написано завещание.
Вести Подмосковья 02:52
Путешествия
Минкульт предложил ограничить доступ китайских туристов в Царское село
Для китайских туристов, которые планируют организованно посещать музей-заповедник "Царское село", может быть ограничен доступ.
Российская газета вчера в 12:08
Транспорт
По Крымскому мосту прошел тестовый поезд
Как сообщил агентству владелец строящей мост компании "СГМ Мост" Аркадий Ротенберг, это тестовый проезд на самоходном вагоне, согласно планам, движение будет запущено в декабре этого года.
Вести.Ru вчера в 08:15
Шоу-бизнес
38-летняя Дженна Деван ждет второго ребенка
Дженна Деван, прославившаяся после съемок в фильме «Шаг вперед», ждет второго ребенка. Отцом малыша стал 43-летний актер Стив Кази.
Passion.ru вчера в 09:37
Происшествия
Появились фото разбившихся при десантировании боевых машин ВДВ
В Сети распространились фотографии последствий падения двух боевых машин ВДВ в ходе десантирования на учениях «Центр-2019».
Известия 22 сентября в 22:35