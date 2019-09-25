Общество

ИнтерфаксИнтерфаксБолее 50% россиян назвали рост цен самой острой проблемой

Более половины сограждан (59%) самой острой проблемой считают рост цен, свидетельствуют данные опроса "Левада-центра", поступившие в "Интерфакс".
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Более 50% россиян назвали рост цен самой острой проблемой

Более половины сограждан (59%) самой острой проблемой считают рост цен, свидетельствуют данные опроса "Левада-центра", поступившие в "Интерфакс".
Интерфаксвчера в 23:07

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Большинство россиян назвали главной проблемой рост цен

Росбалт02:24

Более 50% россиян назвали рост цен самой острой проблемой

Интерфаксвчера в 23:07

Россияне назвали самые острые проблемы страны

Телеканал 360°01:00

Большинство россиян назвали рост цен самой острой проблемой

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Число опасающихся наплыва мигрантов россиян выросло вдвое

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Названа самая главная проблема России

Lenta.ru01:32

Yeni Akit (Турция): С-400 взорвали опросы! (Yeni Akit)

ИноСМИвчера в 17:21
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Армия и оружие

В США предложили «рискованный» способ уничтожения «Циркона»

Lenta.ru 02:58
Экономика

Банки увеличили размер кредитов пенсионерам на 20%

По статистике Объединенного кредитного бюро, по сравнению с 2018 годом средний размер потребкредита больше всего вырос именно в категории граждан старше 60 лет (на 15,4%, до 177,1 тыс. руб.).
РБК вчера в 17:00
Политика

«Ъ» рассказал о послании Путина странам НАТО

Президент России Владимир Путин на прошлой неделе обратился в письмах к нескольким десяткам стран с предложением о моратории на развертывание в Европе и других странах ракет средней и меньшей дальности, пишет в среду газета "Коммерсантъ" со ссылкой на дипломата из страны-члена НАТО.
Интерфакс вчера в 19:34
Политика

Лавров провел переговоры с Зеленским

Министр иностранных дел России Сергей Лавров и президент Украины Владимир Зеленский провели краткие переговоры в рамках Генассамблеи ООН.
Lenta.ru вчера в 23:24
Армия и оружие

В ДНР эвакуируют жителей пригорода Донецка из-за пожара на заводе

РИА Новости 06:14
Футбол

«Монако» обыграл «Ниццу» благодаря дублю Головина

В матче 7-го тура чемпионата Франции "Монако" дома победил "Ниццу". Встреча закончилась со счетом 3:1.
Газета.Ru вчера в 17:14
Футбол

Сборную России могут не допустить на чемпионат мира 2022 года

По данным издания Newsweek, если Всемирное антидопинговое агентство (WADA) утвердит санкции в отношении российского спорта, то национальная сборная по футболу не сможет попасть на чемпионат мира 2022 года, который будет проходить в Катаре.
Петербургский дневник вчера в 04:02
Кино

В США вручили телепремию «Эмми»

В Лос-Анджелесе прошла церемония награждения лауреатов телепремии «Эмми». Лучшим драматическим сериалом признана «Игра престолов».
BFM.ru 23 сентября в 00:13
Политика

Правительство одобрило запрет на клетки в судах

Правительство дало положительное заключение на законопроект о запрете использования металлических клеток в залах судебных заседаний, передает ТАСС.
Газета.Ru 04:39
Общество

МВД поддержало снижение допустимого порога превышения скорости

Замглавы ГИБДД Владимир Кузин рассказал, что МВД поддержало снижение ненаказуемого порога превышения скорости, передает RT.
Газета.Ru 03:03
Шоу-бизнес

Кристина Асмус отреагировала на слухи о возможном разводе с мужем

«ИА Ореанда-Новости» Доказательством разрыва отношений между актрисой и шоуменом, по мнению пользователей социальной сети, служит тот факт, что Кристина уже дважды была за границей без мужа.
Ореанда-Новости 05:59
Происшествия

Жителя Барнаула заподозрили в убийстве пятилетнего сына

Следственный комитет заподозрил жителя Барнаула в убийстве 5-летнего сына. Об этом сообщает следственное управление СК по Алтайскому краю.
РБК 05:21
Общество

Илона Маска пригласили на экономический форум в Краснодар

Известного американского предпринимателя и изобретателя Илона Маска пригласили на экономический форум "Дело за малым", который состоится в Краснодаре 18 и 19 октября.
Российская газета 05:10
Энергетика

Новак объяснил суть предложения по соглашению «Газпрома» и «Нафтогаза»

Министр энергетики Александр Новак пояснил журналистам, что подразумевается под «нулевым вариантом» мирового соглашения между «Газпромом» и «Нафтогазом» по Стокгольмскому арбитражу.
Известия 04:13
Экономика

Многодетные семьи получат 450 тысяч рублей на погашение ипотеки

С 25 сентября многодетные семьи могут получать от государства 450 тысяч рублей на погашение ипотеки.
Российская газета вчера в 10:42
Происшествия

Российские боксеры устроили пьяный дебош на чемпионате мира

Российские боксеры устроили пьяный дебош в отеле «Хайят» в Екатеринбурге во время чемпионата мира. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
Lenta.ru 05:04
Политика

ЦИК: По муниципальным выборам в Петербурге поступило 1177 обращений

За время подготовки и проведения муниципальных выборов в Петербурге в Центризбирком поступило 1177 жалоб и обращений о нарушениях.
Коммерсантъ Санкт-Петербург 05:11
Экономика

Названы российские регионы с самыми большими пенсиями

Самую большую пенсию в России получают жители Чукотского автономного округа.
Lenta.ru вчера в 21:48
Политика

Кабмин Украины назначил нового главу Национальной полиции

Кабинет министров Украины назначил главой Нацполиции генерала Игоря Клименко, который ранее занимал должность замглавы этого ведомства, сообщила в среду пресс-служба МВД.
РИА Новости 06:26
Шоу-бизнес

Деми Мур призналась, что в 15 лет ее изнасиловали с согласия матери

Мур призналась, что она не может до конца поверить в то, что мать ее буквально продала.
Летидор вчера в 17:21
Политика

Климкин увидел в импичменте Трампа позитив для Украины

Из-за пресловутого телефонного разговора американского лидера с Владимиром Зеленским, как отметил Климкин в Twitter, Украине уже уготована небольшая глава в новейшей истории Соединённых Штатов.
Московский Комсомолец 03:40
Кино

Фильм про воображаемого Гитлера не выйдет в России

Говорит Москва 05:59
Шоу-бизнес

Лолита Милявская удивила поклонников стройной фигурой в нижнем белье

На своей странице в Instagram 55-летняя Лолита Милявская опубликовала видео, на котором она позирует в худи неонового зеленого цвета с нарисованным телом стройной женщины в нижнем белье.
RuNews24.ru 05:44
Шоу-бизнес

Дочь Анастасии Заворотнюк сделала заявление

Дочь Анастасии Заворотнюк впервые прервала молчание после череды слухов и сплетен о том, что у ее матери рак головного мозга четвертой стадии.
Южный Федеральный вчера в 12:40
Гаджеты

Представлены тизеры смартфона Xiaomi Mi Mix Alpha

Как проинформировал руководитель китайской компании Xiaomi Лэй Цзюнь, новый аппарат Mi Mix Alpha будет инновационным, но не с гибким или складывающимся дисплеем.
RuNews24.ru 23 сентября в 16:12
Финансы

Минфин поддержал введение отрицательных ставок по иностранным вкладам

Минфин поддерживает предложение о введении отрицательных ставок по депозитам в иностранной валюте, сообщил заместитель министра финансов России Алексей Моисеев.
RT на русском 04:32
Политика

На Украине призвали к переговорам по морской границе с Россией

Украинское государственное учреждение "Госгидрография" предлагает инициировать переговоры с Москвой по установлению морской границы между Украиной и РФ, сообщается на сайте ведомства.
РИА Новости 23 сентября в 11:45
Финансы

В российских банках резко сократился объем обнальных операций

Сама по себе новость от ЦБ звучит позитивно. Объем сомнительных операций в банковском секторе сократился в два раза.
BFM.ru вчера в 23:44
Армия и оружие

В России начат выпуск американской винтовки AR-15

Российская компания ORSIS начала серийное производство полуавтоматической винтовки AR-15 американского образца.
Российская газета 03:16
Происшествия

Судно с моряками из России село на мель в Швеции

Грузовое судно Baltic Carrier с российским экипажем село на мель у берегов Швеции в районе Хельсингборга (провинция Сконе), передаёт телеканал SVT.
RT на русском 03:12
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