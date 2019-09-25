Более половины сограждан (59%) самой острой проблемой считают рост цен, свидетельствуют данные опроса "Левада-центра", поступившие в "Интерфакс".

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Более половины сограждан (59%) самой острой проблемой считают рост цен, свидетельствуют данные опроса "Левада-центра", поступившие в "Интерфакс".

Более 50% россиян назвали рост цен самой острой проблемой

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