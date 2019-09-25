Экономика
ИнтерфаксБолее 50% россиян назвали рост цен самой острой проблемой
Более половины сограждан (59%) самой острой проблемой считают рост цен, свидетельствуют данные опроса "Левада-центра", поступившие в "Интерфакс".
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Более половины сограждан (59%) самой острой проблемой считают рост цен, свидетельствуют данные опроса "Левада-центра", поступившие в "Интерфакс".Интерфаксвчера в 23:07
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Футбол
Жардим рассказал о важности Головина для «Монако»
Ранее Головин заявил, что победа над «Ниццей» может стать переломным моментом для «Монако».
RT на русском 01:42
Происшествия
В Челябинской области нашли пограничника с простреленной головой
Сотрудник пограничного управления ФСБ региона застрелен из табельного оружия В Брединском районе Челябинской области нашли тело 34-летнего сотрудника пограничного управления ФСБ по региону.
АиФ Челябинск 01:36
Шоу-бизнес
Дочь Анастасии Заворотнюк сделала заявление
Дочь Анастасии Заворотнюк впервые прервала молчание после череды слухов и сплетен о том, что у ее матери рак головного мозга четвертой стадии.
Южный Федеральный вчера в 12:40
Политика
Лавров поблагодарил США за выдачу визы
Министр иностранных дел России Сергей Лавров «поблагодарил» Соединенные Штаты за то, что ему выдали визу для участия в сессии Генеральной Ассамблеи ООН.
Lenta.ru 02:46
Политика
«Ъ» рассказал о послании Путина странам НАТО
Президент России Владимир Путин на прошлой неделе обратился в письмах к нескольким десяткам стран с предложением о моратории на развертывание в Европе и других странах ракет средней и меньшей дальности, пишет в среду газета "Коммерсантъ" со ссылкой на дипломата из страны-члена НАТО.
Интерфакс вчера в 19:34
Гаджеты
Уникальный пятиядерный процессор Intel Lakefield засветился в тесте
В начале года компания Intel представила уникальное решение — пятиядерный процессор Lakefield.
iXBT.com 03:10
Футбол
Чалова включили в топ-7 игроков вне пределов ведущих чемпионатов
Портал 90min.com составил список из семи лучших игроков, выступающих вне пределов топовой пятёрки европейских чемпионатов.
Metaratings вчера в 17:05
Общество
В МВД оценили идею о снижении допустимого порога превышения скорости
Заместитель начальника ГИБДД России Владимир Кузин в эфире «Авторадио» заявил, что порог ненаказуемого превышения максимально допустимой скорости могут изменить в новой редакции Кодекса об административных правонарушениях.
RT на русском 00:22
Общество
С 1 октября вырастут зарплаты бюджетников
Работникам бюджетной сферы, которые не попали под действие майских указов президента, с 1 октября увеличат зарплату на 4,3 процента, пишет "Российская газета".
РИА Новости вчера в 03:10
Общество
Моника Беллуччи появилась на Неделе моды в Милане с новой прической
54-летняя итальянская актриса и модель Моника Белуччи появилась на Неделе моды в Милане с новой неожиданной для публики прической – коротким каре.
RuNews24.ru вчера в 07:41
Хоккей
Панарин и Кравцов забросили три шайбы «Рейнджерс» в игре с «Айлендерс»
Российские нападающие команды Национальной хоккейной лиги «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин и Виталий Кравцов забросили три шайбы на двоих в контрольном матче с «Нью-Йорк Айлендерс».
РБК 01:30
Происшествия
Бандиты с молотком украли у москвича рюкзак с 20 млн рублей
В Москве на Тихорецком бульваре четверо с молотком напали на местного жителя и отобрали у него рюкзак с 20 млн рублей, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на МВД.
Газета.Ru 01:54
Космос
Ровно в полночь магнитное поле Марса начинает пульсировать
Evo-rus.com 22 сентября в 03:52
Политика
Полицейские смогут объявлять гражданам предостережения
Законом предусматривается наделение полиции правом объявлять физическому лицу обязательное для исполнения официальное предостережение (предостережение) о недопустимости действий, создающих условия для совершения преступлений, административных правонарушений, разрешение которых отнесено к компетенции полиции, либо недопустимости продолжения антиобщественного поведения, сказано в документе.
Государственная Дума РФ вчера в 06:06
Транспорт
Новый крупнейший в мире аэропорт «Дасин» открылся в Пекине
Крупнейший в мире международный аэропорт «Дасин» официально начал работу в Пекине, сообщает издание China daily.
Ведомости вчера в 22:36
Армия и оружие
Силовики обстреляли окраины Донецка, заявили в ДНР
Украинские силовики в среду обстреляли окраины Донецка из минометов и артиллерии, выпущено 35 мин и снарядов, сообщил журналистам представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
РИА Новости 02:20
Путешествия
Минкульт предложил ограничить доступ китайских туристов в Царское село
Для китайских туристов, которые планируют организованно посещать музей-заповедник "Царское село", может быть ограничен доступ.
Российская газета вчера в 12:08
Кино
Российский прокат возглавил фильм «Тайна печати дракона»
Фильм российско-китайского производства "Тайна печати дракона" возглавил российский прокат, собрав 179,3 миллиона рублей за выходные.
РЕН ТВ 22 сентября в 17:45
Политика
Трамп отреагировал на начало процедуры импичмента демократами
Президент США Дональд Трамп в своём Twitter заявил, что демократы из-за заявлений о необходимости начала процедуры импичмента американского лидера «испортили важный день в ООН».
RT на русском вчера в 17:23
Шоу-бизнес
Малышева предположила, что Заворотнюк не стоило лечиться за границей
Как считают медики, онкологические болезни, одна из которых была диагностирована у актрисы вскоре после родов, могут развиваться на фоне этой процедуры.
Телепрограмма 23 сентября в 10:33
Происшествия
В шахте под Оренбургом погиб горняк
По данным "Интерфакса", еще двое рабочих получили травмы. Всего же в момент обрушения в шахте находилось 435 человек.
Российская газета 00:33
Экономика
Банки увеличили размер кредитов пенсионерам на 20%
По статистике Объединенного кредитного бюро, по сравнению с 2018 годом средний размер потребкредита больше всего вырос именно в категории граждан старше 60 лет (на 15,4%, до 177,1 тыс. руб.).
РБК вчера в 17:00
Общество
Более 50 тыс. россиян попадут под сокращения
К концу сентября потерять работу могут почти 52 тысячи россиян. Такие сокращения прогнозируют в Росстате.
Газета.Ru 02:36
Общество
В Гидрометцентре рассказали о погоде в октябре
Ранее Гидрометцентр России представил долгосрочный прогноз на осенне-зимний период 2019-2020 годов.
Российская газета вчера в 22:00
Политика
У главы Верховного суда появились вопросы по «делу Устинова»
Председатель Верховного суда Вячеслав Лебедев посмотрел видео задержания актера Павла Устинова на митинге в Москве, и запись вызвала у него вопросы.
Lenta.ru вчера в 08:56
Здоровье
Тяжелобольную девочку из США привезут на лечение в Краснодар
Известия вчера в 08:09
Технологии
ВТБ запустит виртуального мобильного оператора на базе Tele2
ВТБ в тестовом режиме запускает проект виртуального мобильного оператора, сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на гендиректора «ВТБ мобайл» Максима Шаркова.
Ведомости 02:22
Гаджеты
Новая операционная система Apple для iPad вышла официально
Apple выпустила финальную версию iPadOS, версию iOS, предназначенную специально для планшетов компании.
Life.ru вчера в 13:43