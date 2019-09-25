Экономика

ИнтерфаксИнтерфаксБолее 50% россиян назвали рост цен самой острой проблемой

Более половины сограждан (59%) самой острой проблемой считают рост цен, свидетельствуют данные опроса "Левада-центра", поступившие в "Интерфакс".
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Более 50% россиян назвали рост цен самой острой проблемой

Более половины сограждан (59%) самой острой проблемой считают рост цен, свидетельствуют данные опроса "Левада-центра", поступившие в "Интерфакс".
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В Челябинской области нашли пограничника с простреленной головой

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Президент России Владимир Путин на прошлой неделе обратился в письмах к нескольким десяткам стран с предложением о моратории на развертывание в Европе и других странах ракет средней и меньшей дальности, пишет в среду газета "Коммерсантъ" со ссылкой на дипломата из страны-члена НАТО.
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Портал 90min.com составил список из семи лучших игроков, выступающих вне пределов топовой пятёрки европейских чемпионатов.
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Российские нападающие команды Национальной хоккейной лиги «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин и Виталий Кравцов забросили три шайбы на двоих в контрольном матче с «Нью-Йорк Айлендерс».
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Ровно в полночь магнитное поле Марса начинает пульсировать

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Полицейские смогут объявлять гражданам предостережения

Законом предусматривается наделение полиции правом объявлять физическому лицу обязательное для исполнения официальное предостережение (предостережение) о недопустимости действий, создающих условия для совершения преступлений, административных правонарушений, разрешение которых отнесено к компетенции полиции, либо недопустимости продолжения антиобщественного поведения, сказано в документе.
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Новый крупнейший в мире аэропорт «Дасин» открылся в Пекине

Крупнейший в мире международный аэропорт «Дасин» официально начал работу в Пекине, сообщает издание China daily.
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Силовики обстреляли окраины Донецка, заявили в ДНР

Украинские силовики в среду обстреляли окраины Донецка из минометов и артиллерии, выпущено 35 мин и снарядов, сообщил журналистам представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
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Для китайских туристов, которые планируют организованно посещать музей-заповедник "Царское село", может быть ограничен доступ.
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Российский прокат возглавил фильм «Тайна печати дракона»

Фильм российско-китайского производства "Тайна печати дракона" возглавил российский прокат, собрав 179,3 миллиона рублей за выходные.
РЕН ТВ 22 сентября в 17:45
Политика

Трамп отреагировал на начало процедуры импичмента демократами

Президент США Дональд Трамп в своём Twitter заявил, что демократы из-за заявлений о необходимости начала процедуры импичмента американского лидера «испортили важный день в ООН».
RT на русском вчера в 17:23
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Малышева предположила, что Заворотнюк не стоило лечиться за границей

Как считают медики, онкологические болезни, одна из которых была диагностирована у актрисы вскоре после родов, могут развиваться на фоне этой процедуры.
Телепрограмма 23 сентября в 10:33
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В шахте под Оренбургом погиб горняк

По данным "Интерфакса", еще двое рабочих получили травмы. Всего же в момент обрушения в шахте находилось 435 человек.
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Банки увеличили размер кредитов пенсионерам на 20%

По статистике Объединенного кредитного бюро, по сравнению с 2018 годом средний размер потребкредита больше всего вырос именно в категории граждан старше 60 лет (на 15,4%, до 177,1 тыс. руб.).
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В Гидрометцентре рассказали о погоде в октябре

Ранее Гидрометцентр России представил долгосрочный прогноз на осенне-зимний период 2019-2020 годов.
Российская газета вчера в 22:00
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У главы Верховного суда появились вопросы по «делу Устинова»

Председатель Верховного суда Вячеслав Лебедев посмотрел видео задержания актера Павла Устинова на митинге в Москве, и запись вызвала у него вопросы.
Lenta.ru вчера в 08:56
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Тяжелобольную девочку из США привезут на лечение в Краснодар

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ВТБ запустит виртуального мобильного оператора на базе Tele2

ВТБ в тестовом режиме запускает проект виртуального мобильного оператора, сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на гендиректора «ВТБ мобайл» Максима Шаркова.
Ведомости 02:22
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Новая операционная система Apple для iPad вышла официально

Apple выпустила финальную версию iPadOS, версию iOS, предназначенную специально для планшетов компании.
Life.ru вчера в 13:43
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