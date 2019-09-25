Общество
ИнтерфаксБолее 50% россиян назвали рост цен самой острой проблемой
Согласно результатам социологического исследования, каждый четвертый россиянин (24%) считает наиболее тревожной проблемой кризисные явления в экономике, спад производства в промышленности и сельском хозяйстве.
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Более половины сограждан (59%) самой острой проблемой считают рост цен, свидетельствуют данные опроса "Левада-центра", поступившие в "Интерфакс".Интерфаксвчера в 23:07
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Автоматически обработано 7009 источников, обновлено в 04:57, Вашингтон
Происшествия
В Москве преступники с молотком отобрали у мужчины 20 миллионов рублей
В столичном районе Люблино четверо неизвестных напали на мужчину и отняли у него рюкзак почти с 20 миллионами рублей, сообщили РИА Новости в московском главке МВД.
РИА Новости 01:40
Политика
Глава МИД Китая заявил об отказе играть в «Игру престолов» с США
Глава МИД Китая Ван И заявил, что США являются «сильнейшей страной в мире», и призвал Вашингтон снять все необоснованные ограничения, передает CNBC.
РБК 04:36
Происшествия
На плавбазе «Петр Житников» продолжается борьба с огнем
Вести.Ru вчера в 20:02
Политика
Грета Тунберг в ООН обвинила мировых лидеров в краже детства
РИА Новости вчера в 08:00
Музыка
Россию на «Детском Евровидении» представит дуэт
Отборочный концерт юных исполнителей, желавших представить Россию на «Детском Евровидении - 2019», прошел во вторник 24 сентября в московском «Вегас Сити Холле».
Экономика сегодня вчера в 18:33
Политика
«Ъ» рассказал о послании Путина странам НАТО
Президент России Владимир Путин на прошлой неделе обратился в письмах к нескольким десяткам стран с предложением о моратории на развертывание в Европе и других странах ракет средней и меньшей дальности, пишет в среду газета "Коммерсантъ" со ссылкой на дипломата из страны-члена НАТО.
Интерфакс вчера в 19:34
Политика
Госдеп прокомментировал отказ в выдаче виз российской делегации в ООН
Представитель американского Госдепа объяснил отказ в выдаче виз российской делегации для участия на Генассамблее ООН.
iReactor вчера в 17:09
Транспорт
МВД поддержало идею о снижении порога превышения скорости
МВД поддерживает идею о снижении ненаказуемого превышения максимально допустимой скорости как минимум до ранее установленных значений в 10 км/ч, заявил замглавы ГИБДД Владимир Кузин в эфире «Авторадио» в среду, 25 сентября.
Известия 04:08
Экономика
Медведев рассказал о будущем «Почты России» после реорганизации
После реорганизации в акционерное общество "Почта России" должна превратиться в самодостаточное предприятие с сохранением своей социальной функции, считает премьер-министр Дмитрий Медведев.
Российская газета вчера в 09:10
Политика
Лавров провел краткие переговоры с Зеленским
Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел краткие переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Газета.Ru вчера в 22:49
Авто
Volkswagen представит в России новый Jetta
Volkswagen представит в России новый Jetta.
Aobe.ru вчера в 16:37
Общество
В Гидрометцентре рассказали о погоде в октябре
Ранее Гидрометцентр России представил долгосрочный прогноз на осенне-зимний период 2019-2020 годов.
Российская газета вчера в 22:00
Политика
Путин и Мадуро проводят переговоры в Кремле
Президент РФ Владимир Путин проводит в Кремле двустороннюю встречу с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро, который накануне прибыл в Россию с рабочим визитом.
ТАСС 04:40
Шоу-бизнес
Дочь Анастасии Заворотнюк сделала заявление
Дочь Анастасии Заворотнюк впервые прервала молчание после череды слухов и сплетен о том, что у ее матери рак головного мозга четвертой стадии.
Южный Федеральный вчера в 12:40
Игры
Вышел сюжетный трейлер Call of Duty: Modern Warfare
Cyber.sports.ru 01:50
Экономика
Депутаты предложили отменить комиссии за переводы физических лиц
Сегодня, 25 сентября 2019 года, стало известно, что группа депутатов внесла в Госдуму РФ проект поправок к закону о банках и банковской деятельности, которые отменяют комиссии за рублёвые переводы между счетами физических лиц и за снятие наличных в российской валюте в банкоматах.
Саминвестор 03:02
Политика
Объявлено о начале процедуры импичмента Трампа
Палата представителей США начала процедуру импичмента американского президента Дональда Трампа.
Lenta.ru вчера в 17:45
Общество
Моника Беллуччи удивила поклонников новой стрижкой
Моника Беллуччи довольно долго не экспериментировала с длиной своих волос. Поэтому новый имидж звезды удивил ее поклонников.
Srnsk вчера в 18:27
Происшествия
В Иркутской православной гимназии произошло массовое отравление
В Иркутской православной гимназии от пищевого отравления пострадали 24 воспитанницы от 7 до 16 лет.
Российская газета 02:57
Футбол
Тренер «Монако» отметил прогресс Головина
Главный тренер футбольного клуба "Монако" Леонарду Жардим прокомментировал игру российского полузащитника Александра Головина в матче чемпионата Франции с "Ниццей".
РИА Новости 02:27
Единоборства
Федор Емельяненко выступит на турнире Bellator в России
Президент Bellator Скотт Кокер объявил о запуске турниров на территории России.
Sports.ru 02:06
Футбол
Финал Лиги чемпионов-2021 пройдет в Петербурге
Примечания 03:25
Происшествия
На складе боеприпасов в Донецке возник пожар
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Здоровье
Препарат AMG 510 сократил развитие рака легких в 54% случаев
AMG 510 – новое лекарство от рака легкого Самая высокая доза AMG 510 позволила сократить рост опухоли у 7 из 13 пациентов, как показало изучение первых томографичеких изображений после лечения, в то время как у оставшихся 6 пациентов болезнь была стабильной.
Газета Йошкар-Ола вчера в 02:43
Экономика
Богачи начали запасаться деньгами из-за угрозы кризиса
Ранее будущий председатель Европейского центрального банка Кристин Лагард заявила, что самой большой угрозой для мировой экономики являются препятствия в торговле.
Lenta.ru 04:05
Армия и оружие
В Совфеде объяснили слова генерала США о действиях РФ в Черном море
Ранее американский генерал, бывший командующий сухопутными силами США в Европе Бен Ходжес пожаловался на то, что Россия "блокирует учения НАТО".
РИА Новости 23 сентября в 04:13