Общество

ИнтерфаксИнтерфаксБолее 50% россиян назвали рост цен самой острой проблемой

Согласно результатам социологического исследования, каждый четвертый россиянин (24%) считает наиболее тревожной проблемой кризисные явления в экономике, спад производства в промышленности и сельском хозяйстве.
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с чего всё началось

Более 50% россиян назвали рост цен самой острой проблемой

Более половины сограждан (59%) самой острой проблемой считают рост цен, свидетельствуют данные опроса "Левада-центра", поступившие в "Интерфакс".
Интерфаксвчера в 23:07

Подробнее о событии

Большинство россиян назвали главной проблемой рост цен

Росбалт02:24

Названа самая главная проблема России

Lenta.ru01:32

Yeni Akit (Турция): С-400 взорвали опросы! (Yeni Akit)

ИноСМИвчера в 17:21

Большинство россиян назвали рост цен самой острой проблемой

Московский Комсомолец00:43

Число опасающихся наплыва мигрантов россиян выросло вдвое

News.ruвчера в 23:38

Более 50% россиян назвали рост цен самой острой проблемой

Интерфаксвчера в 23:07

Россияне назвали самые острые проблемы страны

Телеканал 360°01:00
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Автоматически обработано 7009 источников, обновлено в 04:57, Вашингтон
Происшествия

В Москве преступники с молотком отобрали у мужчины 20 миллионов рублей

В столичном районе Люблино четверо неизвестных напали на мужчину и отняли у него рюкзак почти с 20 миллионами рублей, сообщили РИА Новости в московском главке МВД.
РИА Новости 01:40
Политика

Глава МИД Китая заявил об отказе играть в «Игру престолов» с США

Глава МИД Китая Ван И заявил, что США являются «сильнейшей страной в мире», и призвал Вашингтон снять все необоснованные ограничения, передает CNBC.
РБК 04:36
Происшествия

На плавбазе «Петр Житников» продолжается борьба с огнем

Вести.Ru вчера в 20:02
Политика

Грета Тунберг в ООН обвинила мировых лидеров в краже детства

РИА Новости вчера в 08:00
Музыка

Россию на «Детском Евровидении» представит дуэт

Отборочный концерт юных исполнителей, желавших представить Россию на «Детском Евровидении - 2019», прошел во вторник 24 сентября в московском «Вегас Сити Холле».
Экономика сегодня вчера в 18:33
Политика

«Ъ» рассказал о послании Путина странам НАТО

Президент России Владимир Путин на прошлой неделе обратился в письмах к нескольким десяткам стран с предложением о моратории на развертывание в Европе и других странах ракет средней и меньшей дальности, пишет в среду газета "Коммерсантъ" со ссылкой на дипломата из страны-члена НАТО.
Интерфакс вчера в 19:34
Политика

Госдеп прокомментировал отказ в выдаче виз российской делегации в ООН

Представитель американского Госдепа объяснил отказ в выдаче виз российской делегации для участия на Генассамблее ООН.
iReactor вчера в 17:09
Транспорт

МВД поддержало идею о снижении порога превышения скорости

МВД поддерживает идею о снижении ненаказуемого превышения максимально допустимой скорости как минимум до ранее установленных значений в 10 км/ч, заявил замглавы ГИБДД Владимир Кузин в эфире «Авторадио» в среду, 25 сентября.
Известия 04:08
Экономика

Медведев рассказал о будущем «Почты России» после реорганизации

После реорганизации в акционерное общество "Почта России" должна превратиться в самодостаточное предприятие с сохранением своей социальной функции, считает премьер-министр Дмитрий Медведев.
Российская газета вчера в 09:10
Политика

Лавров провел краткие переговоры с Зеленским

Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел краткие переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Газета.Ru вчера в 22:49
Авто

Volkswagen представит в России новый Jetta

Volkswagen представит в России новый Jetta.
Aobe.ru вчера в 16:37
Общество

В Гидрометцентре рассказали о погоде в октябре

Ранее Гидрометцентр России представил долгосрочный прогноз на осенне-зимний период 2019-2020 годов.
Российская газета вчера в 22:00
Происшествия

Сторонники якутского шамана передумали идти в Кремль

Lenta.ru 03:26
Политика

Путин и Мадуро проводят переговоры в Кремле

Президент РФ Владимир Путин проводит в Кремле двустороннюю встречу с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро, который накануне прибыл в Россию с рабочим визитом.
ТАСС 04:40
Общество

Аккаунт Рамзана Кадырова в Instagram стал лидером по числу лайков

Lenta.ru 03:47
Шоу-бизнес

Дочь Анастасии Заворотнюк сделала заявление

Дочь Анастасии Заворотнюк впервые прервала молчание после череды слухов и сплетен о том, что у ее матери рак головного мозга четвертой стадии.
Южный Федеральный вчера в 12:40
Игры

Вышел сюжетный трейлер Call of Duty: Modern Warfare

Cyber.sports.ru 01:50
Экономика

Депутаты предложили отменить комиссии за переводы физических лиц

Сегодня, 25 сентября 2019 года, стало известно, что группа депутатов внесла в Госдуму РФ проект поправок к закону о банках и банковской деятельности, которые отменяют комиссии за рублёвые переводы между счетами физических лиц и за снятие наличных в российской валюте в банкоматах.
Саминвестор 03:02
Политика

Матвиенко переизбрали главой Совета Федерации

РБК 03:24
Политика

Объявлено о начале процедуры импичмента Трампа

Палата представителей США начала процедуру импичмента американского президента Дональда Трампа.
Lenta.ru вчера в 17:45
Общество

Моника Беллуччи удивила поклонников новой стрижкой

Моника Беллуччи довольно долго не экспериментировала с длиной своих волос. Поэтому новый имидж звезды удивил ее поклонников.
Srnsk вчера в 18:27
Происшествия

В Иркутской православной гимназии произошло массовое отравление

В Иркутской православной гимназии от пищевого отравления пострадали 24 воспитанницы от 7 до 16 лет.
Российская газета 02:57
Футбол

Тренер «Монако» отметил прогресс Головина

Главный тренер футбольного клуба "Монако" Леонарду Жардим прокомментировал игру российского полузащитника Александра Головина в матче чемпионата Франции с "Ниццей".
РИА Новости 02:27
Единоборства

Федор Емельяненко выступит на турнире Bellator в России

Президент Bellator Скотт Кокер объявил о запуске турниров на территории России.
Sports.ru 02:06
Футбол

Финал Лиги чемпионов-2021 пройдет в Петербурге

Примечания 03:25
Происшествия

Судно с российским экипажем село на мель в Швеции

Lenta.ru 04:20
Происшествия

На складе боеприпасов в Донецке возник пожар

Вести.Ru 04:11
Здоровье

Препарат AMG 510 сократил развитие рака легких в 54% случаев

AMG 510 – новое лекарство от рака легкого Самая высокая доза AMG 510 позволила сократить рост опухоли у 7 из 13 пациентов, как показало изучение первых томографичеких изображений после лечения, в то время как у оставшихся 6 пациентов болезнь была стабильной.
Газета Йошкар-Ола вчера в 02:43
Экономика

Богачи начали запасаться деньгами из-за угрозы кризиса

Ранее будущий председатель Европейского центрального банка Кристин Лагард заявила, что самой большой угрозой для мировой экономики являются препятствия в торговле.
Lenta.ru 04:05
Армия и оружие

В Совфеде объяснили слова генерала США о действиях РФ в Черном море

Ранее американский генерал, бывший командующий сухопутными силами США в Европе Бен Ходжес пожаловался на то, что Россия "блокирует учения НАТО".
РИА Новости 23 сентября в 04:13
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