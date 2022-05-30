Вокруг ТВБолее 50 тысяч футбольных болельщиков спели вместе с МакSим на Кубке РоссииПобеду в матче между «Спартаком» и «Динамо» одержала команда красно-белых.Вокруг ТВХит исполнила певица МакSим и 50 тысяч болельщиков на трибунах.StarHit.ruРадостное событие отпраздновали под неофициальный гимн фанатов — песню «Знаешь ли ты».StarHit.ruПрошлым летом МакSим попала в больницу с подозрением на коронавирус.Вокруг ТВЧитать далееСвернутьКомсомольская Правда - СпортКомсомольская Правда - СпортЦентральная Служба НовостейSuper.ruCT newsПодробнее о событииБолее 50 тысяч футбольных болельщиков спели вместе с МакSим на Кубке РоссииВокруг ТВ04:25В Москве 70 тысяч футбольных фанатов отметили финал Кубка России песней МакSимМойка78вчера в 16:24«Жить одним тобой»: «гимн» Спартака с МакSим спели 70 тысяч фанатовМосковский Комсомолецвчера в 13:52До мурашек! 50 тысяч фанатов подпевали МакSим, исполняющей «Знаешь ли ты» после финала Кубка РоссииStarHit.ruвчера в 15:3150 тысяч фанатов «Спартака» спели «Знаешь ли ты» вместе с МакSим в «Лужниках»Super.ruвчера в 14:2850 тысяч фанатов подпевали МакSим, исполняющей «Знаешь ли ты» после финала Кубка РоссииCT newsвчера в 16:1250 тысяч болельщиков «Спартака» в «Лужниках» спели живьем «Знаешь ли ты» вместе с МакSимКомсомольская Правда - Спортвчера в 12:24Показать ещёОценить6Поделиться