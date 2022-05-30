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Более 50 тысяч футбольных болельщиков спели вместе с МакSим на Кубке России

Победу в матче между «Спартаком» и «Динамо» одержала команда красно-белых.
Вокруг ТВ
Хит исполнила певица МакSим и 50 тысяч болельщиков на трибунах.
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Радостное событие отпраздновали под неофициальный гимн фанатов — песню «Знаешь ли ты».
StarHit.ru
Прошлым летом МакSим попала в больницу с подозрением на коронавирус.
Вокруг ТВ

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Более 50 тысяч футбольных болельщиков спели вместе с МакSим на Кубке России
Вокруг ТВ04:25
В Москве 70 тысяч футбольных фанатов отметили финал Кубка России песней МакSим
Мойка78вчера в 16:24
«Жить одним тобой»: «гимн» Спартака с МакSим спели 70 тысяч фанатов
Московский Комсомолецвчера в 13:52
До мурашек! 50 тысяч фанатов подпевали МакSим, исполняющей «Знаешь ли ты» после финала Кубка России
StarHit.ruвчера в 15:31
50 тысяч фанатов «Спартака» спели «Знаешь ли ты» вместе с МакSим в «Лужниках»
Super.ruвчера в 14:28
50 тысяч фанатов подпевали МакSим, исполняющей «Знаешь ли ты» после финала Кубка России
CT newsвчера в 16:12
50 тысяч болельщиков «Спартака» в «Лужниках» спели живьем «Знаешь ли ты» вместе с МакSим
Комсомольская Правда - Спортвчера в 12:24

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