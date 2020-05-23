Более 50 тысяч жителей Москвы обследовали на антитела к коронавирусу, сообщил глава столичного департамента здравоохранения Алексей Хрипун на онлайн-пресс-конференции.

Более 50 тысяч москвичей проверились на антитела к коронавирусу

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