Коронавирус
РИА НовостиБолее 50 тысяч москвичей проверились на антитела к коронавирусу
Более 50 тысяч жителей Москвы обследовали на антитела к коронавирусу, сообщил глава столичного департамента здравоохранения Алексей Хрипун на онлайн-пресс-конференции.
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Иммунитет к коронавирусу формируется у 12,5 процента москвичей
Официальный портал Мэра и Правительства Москвы04:55
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Политика
Посольство упрекнуло США за грант на анализ «российской дезинформации»
Внешний враг Российские дипломаты выразили сожаление, что перед лицом тяжелейшего испытания, когда умирают тысячи граждан, США направляют усилия на поиск внешнего врага.
РИА Новости 04:35
Общество
В Совфеде предложили обеспечивать граждан жильем во время самоизоляции
Члены Совета Федерации разработают законопроект, согласно которому больных людей во время пандемии будут обеспечивать жильем для соблюдения самоизоляции.
РБК 02:23
Происшествия
Источник сообщает о захвате заложников в банке в Москве
Неизвестный удерживает в заложниках несколько посетителей банка на Земляном Валу в Москве и угрожает взрывом, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на источник.
Газета.Ru 07:15
Хоккей
Хоккеист Артемий Панарин сделал предложение дочери Олега Знарка
Хоккеист "Нью-Йорк Рейнджерс" Артемий Панарин сделал предложение руки и сердца своей девушке Алисе Знарок, дочери главного тренера московского "Спартака" Олега Знарка.
РИА Новости вчера в 18:13
Общество
В Чечне ответили на сообщения о болезни Кадырова
Грозный, 23 мая 2020, 09:28 — REGNUM Информация о болезни главы Чечни Рамзана Кадырова не соответствует действительности, заявил на своей странице в Instagram спикер регионального парламента Магомед Даудов.
REGNUM 02:28
Общество
Предсказано снижение пенсионного возраста в России
В России могут снова понизить возраст выхода на пенсию в случае роста уровня безработицы в стране.
Lenta.ru 04:51
Футбол
Российский клуб интересуется защитником из Серии А
Представитель агентства Top Football отреагировал на информацию об интересе московского «Локомотива» к 24-летнему защитнику итальянского СПАЛа Аркадиуш Реце.
Евро-футбол.ру 05:45
Происшествия
В Росздравнадзоре рассказали о проверке аппаратов ИВЛ
Проверка аппаратов ИВЛ после пожаров в больницах Москвы и Санкт-Петербурга еще продолжается, делать выводы пока преждевременно, сообщили РИА Новости в пресс-службе Росздравнадзора.
РИА Новости 04:45
Здоровье
В Ростовской области резко выросло число случаев COVID-19
В Ростовской области резко увеличилось количество пациентов с коронавирусом.
Российская газета 05:00
Здоровье
Назван внешний симптом, предупреждающий о высоком сахаре в крови
Ранее российские врачи предупредили, что людям после 40 лет необходимо контролировать уровень сахара в крови даже в том случае, если нет специфических симптомов.
Российская газета 00:42
Политика
В Крыму назвали отказ Украины от участия во встрече СБ ООН лицемерием
Глава украинской общины Крыма Анастасия Гридчина назвала лицемерием отказ представителей Украины и ряда западных стран принимать участие в инициированном Россией заседании Совбеза ООН по формуле Арриа, посвященном крымскому вопросу.
РИА Новости 07:09
Футбол
Деспотович попрощался с «Оренбургом»
РИА Новости 06:56
Кино
«Сияние» стало лучшей экранизацией Стивена Кинга
Фильм "Сияние" Стэнли Кубрика назван лучшей экранизацией книг Стивена Кинга, сообщает канал "Настоящее страшное телевидение" со ссылкой на собственный рейтинг.
Газета.Ru вчера в 11:44
Футбол
Украинский футболист «Урала» Кулаков вернулся в Екатеринбург
Украинский защитник футбольного клуба "Урал" Денис Кулаков вернулся в Екатеринбург.
РИА Новости 05:59
Общество
За тульскую медсестру в купальнике вступились губернатор и главврач
За тульскую медсестру, которая надела прозрачный костюм поверх нижнего белья, вступились губернатор Тульской области Алексей Дюмин и главврач больницы.
Вести.Ru вчера в 01:29
Общество
В Подмосковье нарушителей самоизоляции привлекут к работам в больницах
"К нарушителям режима самоизоляции применяют не только штрафные санкции, за злостное пренебрежение ограничительными мерами в Подмосковье можно получить и наказание в виде обязательных работ до 100 часов", - сказал заместитель председателя правительства Московской области, руководитель Главного управления региональной безопасности Московской области Роман Каратаев, которого цитирует пресс-служба.
РИА Новости вчера в 07:01
Здоровье
Число случаев заболевания коронавирусом в Приморье достигло 1595
Число зафиксированных случаев заболевания коронавирусом в Приморском крае за сутки возросло на 53 и достигло 1595.
RT на русском вчера в 22:40
Политика
В НАТО назвали условия возвращения США к Договору по открытому небу
США снова войдут в Договор по открытому небу, если Россия позволит совершать полеты над Калининградом и близ границы с Грузией, приводит ТАСС заявление НАТО.
Газета.Ru вчера в 16:31
Общество
Сервис автопроката Hertz объявил о банкротстве
Компания Hertz, один из крупнейших сервисов проката автомобилей, подала заявление о банкротстве из-за кризиса, вызванного пандемией коронавируса.
Коммерсантъ 06:11
Происшествия
Выживший при крушении самолета в Пакистане рассказал о криках на борту
РИА Новости 04:10
Происшествия
В Татарстане увеличилось число жертв пожара в больнице
Число жертв пожара в больнице Зеленодольска увеличилось до трех, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минздрава Татарстана.
РИА Новости вчера в 18:23
Авто
Renault готовит новый бюджетный кросс-универсал
По данным французских инсайдеров, в основу кросс-универсала Dacia ляжет упрощенная платформа CMF-B от Renault-Nissan, на которой также будут построены новые поколения седана Logan и хэтчбека Sandero.
Автоновости дня 04:55
Авто
Озвучена дата появления в России моделей KIA Sorento и Mohave
Компания KIA во втором полугодии запускает на российский рынок кроссовер Sorento четвертого поколения, а до конца года россиянам станет доступен полноразмерный рамный внедорожник Mohave.
Letnews.ru 03:11
Политика
Венесуэла предупредила ООН об угрозе США иранским танкерам
Каракас, 23 мая 2020, 07:31 — REGNUM Постпред Венесуэлы в ООН Самуэль Монкада 22 мая направил в Совет Безопасности ООН и генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу предупреждение об угрозе следующим в Венесуэлу иранским танкерам с топливом, исходящей от США.
REGNUM 00:31
Общество
Кабмин выделил средства на выплаты семьям с детьми
Еще 24,9 миллиарда рублей выделено для ежемесячных выплат в размере 5000 рублей за апрель, май, июнь семьям, у которых единственный ребенок родился или был усыновлен в период с 1 апреля 2017 года по 1 января 2020 года.
Российская газета 06:36
Политика
Путин предупредил о возможности второй волны коронавируса
Ранее о второй волне пандемии коронавируса говорили, в частности, спецпредставитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович и руководитель немецкого Института Роберта Коха Лотар Вилер.
RT на русском вчера в 13:08
Культура
Познер жестко ответил Михалкову после выхода Бесогона
Владимир Владимирович заявил, что комментировать программу Никиты Сергеевича не будет, но ответить ему - обязан Накануне на популярном видеохостинге была показана программа российского режиссера, сценаристы и продюссера Никиты Михалкова "Бесогон".
SM News 06:16
Общество
Собянин заявил о необходимости продлить режим самоизоляции в Москве
Режим самоизоляции в Москве действует с 29 марта, он неоднократно продлевался, последний раз – до 31 мая.
Ведомости вчера в 08:57
Общество
В Петербурге утвердили правила похорон эпохи коронавируса
REGNUM вчера в 16:01